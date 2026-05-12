중동 쇼크로 글로벌 위험 지도 재편, 투자자들 실시간 대응

IMF가 미국-이스라엘의 이란 전쟁으로 촉발된 지정학적 및 에너지 충격으로 인한 확전이 글로벌 경제를 침체로 밀어 넣고 최선의 시나리오에서도 지속적인 피해를 줄 수 있다고 경고한 가운데, 국가 위험이 급속히 재평가되고 있으며 투자자들은 이미 관할권 전반에 걸쳐 자본과 개인 노출을 재구성하고 있다.

런던, 2026년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 헨리 앤 파트너스(Henley & Partners)의 알파지오 글로벌 투자 위험 및 회복력 지수(AlphaGeo Global Investment Risk and Resilience Index) 최신판이 구조적 회복력, 실시간 시장 신호, 투자자 행동을 결합하여 급속히 변화하는 지정학적 조건에 국가들과 투자자들이 어떻게 대응하고 있는지에 대한 데이터 기반 스냅샷을 제공하며 글로벌 위험의 급격한 순위 재편을 공개했다.

이번 특별판을 위해 해당 지수는 2026년 4월 1일 기준 국가 위험 프리미엄(Country Risk Premium, CRP) 데이터와 현재 헨리 앤 파트너스 고객 수요 트렌드를 사용해 스트레스 테스트를 거쳤다.

급속한 재구성 진행 중

알파지오(AlphaGeo)의 창립자 겸 최고경영자인 파라그 카나(Parag Khanna) 박사는 "회복력은 장기적 속성으로 하루아침에 바뀌지 않는다. 하지만 위험은 절대적으로 그렇다. 시장은 시간 단위로 이를 재평가하고 있다"고 말한다.

전통적인 안전 피난처들이 계속해서 순위 상위를 차지하고 있으며, 스위스(1위), 덴마크(2위), 스웨덴(3위), 싱가포르(4위), 노르웨이(5위)가 선두를 달리고 있어 북유럽 클러스터와 제도적 안정성의 강점을 보여준다.

여러 신흥 경제국들이 순위에서 급격히 상승했으며, 인도(40계단 상승하여 64위)와 필리핀(40계단 상승하여 74위)이 선두를 달리고, 튀르키예(32계단 상승하여 88위), 멕시코(30계단 상승하여 66위), 모로코(28계단 상승하여 70위)가 뒤를 이었다.

헨리 앤 파트너스의 의장인 크리스티안 H. 켈린(Christian H. Kaelin) 박사는 "우리가 보고 있는 것은 단순한 재평가가 아니라 이격"이라고 말했다. 이어 "어떤 국가도 지속적인 안전을 제공하거나 투자자들이 추구하는 모든 속성, 즉 안정성, 접근성, 기회, 보안을 제공할 수 없다. 그러나 이들이 결합하면 더 강력한 것, 즉 선택권을 만들어낸다"고 덧붙였다.

이러한 움직임은 투자자들이 정책 신뢰성, 전략적 포지셔닝 및 지정학적 혼란에 대한 회복력을 바탕으로 국가들을 차별화하면서 신뢰의 재배분을 반영한다.

그랜트 손튼 차이나(Grant Thornton China)의 파트너인 팀 클라테(Tim Klatte) 박사는 "'선진국은 안전하고 신흥국은 위험하다'는 기존 서사가 무너지고 있다"고 말했다. 이어 "투자자들은 더 이상 지역 블록으로 생각하지 않고 있으며, 대신 국가별로 회복력을 평가하고 자본과 개인 포지셔닝을 그에 따라 조정하고 있다"고 밝혔다.

주요 경제국 중에서는 중국(6계단 상승하여 31위)이 가장 눈에 띄는 변화를 보인 반면, 캐나다(4계단 하락하여 15위)는 G7 내에서 가장 큰 하락 폭을 기록했다. 미국(24위)과 영국(19위)은 변동이 없었다.

분쟁, 제재, 구조적 취약성에 노출된 국가들은 급격히 하락했으며, 이에는 벨라루스(57계단 하락하여 117위), 보스니아 헤르체고비나(32계단 하락하여 89위), 우크라이나(28계단 하락하여 131위)가 포함된다.

투자자 대응 가속화

이러한 변화는 이미 투자자 행동에 반영되고 있다.

헨리 앤 파트너스의 내부 데이터에 따르면 2026년 1월 이후 40개 이상의 거주 및 시민권 프로그램에 걸쳐 70개 이상 국적의 신청이 접수되었다.

주권 다변화에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 그리스(+61%), 이탈리아(+43%), 몰타(+38%), 나우루(+200%) 프로그램 신청이 증가한 반면 뉴질랜드 투자 이민 옵션 문의는 165%, 코스타리카의 경우 44%, 튀르키예의 경우 35% 증가했다.

중동 분쟁이 이러한 재포지셔닝을 견인하고 있다.

중동 전문 정치 경제학자인 로버트 모길니키(Robert Mogielnicki) 박사는 "현재 분쟁은 투자자, 정부, 글로벌 이동성 개인들에게 걸린 이해관계를 크게 높였다"고 말했다. 이어 "호르무즈 해협은 계속해서 분쟁이 있는 병목지점으로 남을 것이며, 협상된 결과가 나오더라도 지정학적 위험 프리미엄은 사라지지 않을 것"이라고 덧붙였다.

걸프 지역에서는 아랍에미리트 기반 고객들의 문의가 41% 증가했고, 신청 건수는 주로 추가 옵션을 찾는 외국인 거주자들에 의해 26% 증가했다.

유럽의 핵심 경제국들이 상대적 측면에서 계속 회복력을 보여주고 있지만, 더 광범위한 전망은 더욱 취약해지고 있다.

수상 경력의 저널리스트이자 지정학 평론가인 미샤 글레니(Misha Glenny)는 "유럽이 단기적으로 경제적 어려움을 겪을 것이지만, 정치적 단위로서 결속되기 시작한다는 신호는 지수 상위권을 계속 차지할 가능성이 높다는 것을 의미한다"고 말한다. 하지만 그는 이러한 회복력이 낮은 성장과 에너지 취약성부터 대륙 전반의 정치적 분열 심화까지 더 깊은 구조적 압력을 가리고 있다고 경고한다.

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SOURCE Henley & Partners