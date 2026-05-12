中東情勢の衝撃で世界のリスク構図が再編、投資家はリアルタイムで対応

米国・イスラエルによるイランへの軍事行動によって引き起こされた地政学的およびエネルギー面での衝撃を受け、IMF（国際通貨基金）は、情勢の激化が世界経済を景気後退へ追い込み、最良のシナリオであっても長期的な損害をもたらす可能性があると警告しています。こうした中、各国リスクは急速に再評価されており、投資家はすでに、各法域における資本配分と個人レベルでのリスクエクスポージャーの双方を再構築し始めている。

ロンドン, 2026年5月12日 /PRNewswire/ -- Henley & PartnersとAlphaGeoによる最新版『Global Investment Risk and Resilience Index』では、構造的レジリエンス、リアルタイムの市場シグナル、投資家の行動を組み合わせることで、急速に変化する地政学的状況に各国および投資家がどのように対応しているかを示す、データに裏打ちされた世界のリスク順位の大幅な順位変動が明らかになりました。

今回の特別版では、2026年4月1日時点のCountry Risk Premium（CRP）データに加え、Henley & Partnersの現在の顧客需要動向を用いて、同指数についてストレステストを実施しました。

急速に進む再配置

「レジリエンスは長期的な特性であり、一朝一夕で変化するものではありません。しかし、リスクは瞬時に変化します。市場は時間単位でリスクを織り込み直しています」と、Dr. Parag Khanna（AlphaGeoの創業者兼CEO）は述べています。

従来型の安全資産と見なされる国々が引き続きランキング上位を占めており、スイス（1位）、デンマーク（2位）、スウェーデン（3位）、シンガポール（4位）、ノルウェー（5位）が名を連ねています。これは、北欧諸国の強さと制度基盤の安定性を浮き彫りにしています。

複数の新興国が順位を大きく上げており、インド（40ランク上昇して64位）およびフィリピン（40ランク上昇して74位）を筆頭に、トルコ（32ランク上昇して88位）、メキシコ（30ランク上昇して66位）、モロッコ（28ランク上昇して70位）が続いています。

「私たちが目にしているのは、単なるリスクの再評価ではなく、明確な分化です」と、Dr. Christian H. Kaelin（Henley & Partnersの会長）は述べています。「持続的な安全性や、投資家が求める安定性、アクセス、機会、安全性といったすべての要素を、単一の国だけで提供することはできません。しかし、複数の国を組み合わせることで、より強力なもの、すなわちオプショナリティが生まれます。」

これらの動きは、投資家が政策の信頼性、戦略的な位置付け、地政学的混乱に対するレジリエンスに基づいて各国を見極めていることによる、投資家の信頼の再配分を反映しています。

「先進国は安全であり、新興国はリスクが高いという従来の見方は崩れつつあります」と、Grant Thornton ChinaのパートナーであるDr. Tim Klatteは述べています。「投資家はもはや地域ブロック単位ではなく、各国のレジリエンスを評価し、それに応じて資本配分と個人レベルでの配置の双方を調整しています。」

主要経済国の中では、中国（6ランク上昇して31位）が最も顕著な動きを見せた一方、カナダ（4ランク下落して15位）はG7内で最大の下落幅を記録しました。米国（24位）および英国（19位）の順位は変わりませんでした。

紛争、制裁、あるいは構造的な脆弱性にさらされている国々では順位が大幅に下落しており、ベラルーシ（57ランク下落して117位）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（32ランク下落して89位）、ウクライナ（28ランク下落して131位）などが挙げられます。

投資家の動きが加速

こうした変化は、すでに投資家の行動にも反映されています。

Henley & Partnersの社内データによると、2026年1月以降、70を超える国籍の申請者から、40以上の居住・市民権プログラムを通じた申請が行われています。

主権リスク分散への需要は急速に高まっており、ギリシャ （＋61％）、イタリア（＋43％）、マルタ（＋38％）、ナウル（＋200％）の各プログラムへの申請件数が増加しています。また、ニュージーランドの投資移住制度に関する問い合わせは165％増加しており、コスタリカは44％増、トルコは35％増となっています。

中東紛争が、この再配置を加速させています。

「現在の紛争は、投資家、各国政府、そして国際的に活動する個人にとってのリスクを大幅に高めています」と、中東専門の政治経済学者であるDr. Robert Mogielnickiは述べています。「ホルムズ海峡は今後も対立が続く要衝であり、たとえ交渉による解決に至ったとしても、地政学的リスクプレミアムが低下する可能性は低いでしょう。」

湾岸地域では、UAEを拠点とする顧客からの問い合わせが41％増加しており、申請件数も26％増となっています。これは主に、代替オプションを求める在留外国人によるものです。

欧州の主要経済国は相対的には引き続きレジリエンスを示しているものの、全体的な見通しには不透明感が強まっています。

「欧州は短期的には経済面で苦戦するものの、政治的なまとまりとして結束が進み始めている兆しが見られることから、引き続き同指数の上位を占める可能性が高いでしょう」と、受賞歴を持つジャーナリスト兼地政学コメンテーターのMisha Glennyは述べています。しかし同氏は、このレジリエンスの背後には、低成長、エネルギー面での脆弱性、さらには欧州全体で進む政治的分断の拡大といった、根深い構造的圧力が存在していると注意を促しています。

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SOURCE Henley & Partners