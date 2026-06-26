Cinco inovações tecnológicas: Huawei lança a plataforma de ESS de grid-forming de última geração LUTERRA™

MUNIQUE, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Na Intersolar Europe 2026, a Huawei realizou o evento Estratégia Huawei FusionSolar 2026 & Lançamento de Novo Produto com o tema "Aproveitando ao máximo cada raio."

A Huawei anunciou a atualização oficial de sua marca de soluções ESS de LUNA para LUTERRA e lançou a última geração da plataforma inteligente de ESS de grid-forming Smart String LUTERRA™. A plataforma suporta tensão de 1000 V em corrente alternada e oferece a capacidade ideal de arranjo do setor de 12,5 MW/50 MWh.

Estratégia Huawei FusionSolar 2026 & Lançamento de Novo Produto (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Plataforma inteligente de ESS de grid-forming de última geração Smart String LUTERRA da Huawei (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Steven Zhou, presidente da linha de produtos Smart PV & ESS, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Aproveitando tecnologias de grid-forming e IA para construir soluções baseadas em cenários

Steven Zhou, presidente da linha de produtos Smart PV & ESS da Huawei Digital Power, fez um discurso intitulado "Powering a Grid-forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution" (Impulsionando um futuro inteligente e de formação de rede, conduzindo a evolução das energias renováveis). Zhou disse: "Os futuros produtos de FV e ESS devem evoluir para ativos de suporte à rede. Flexibilidade preparada para o futuro, capacidade de grid-forming e inteligência se tornarão essenciais. A Huawei sempre esteve empenhada na pesquisa em eletrônica de potência e tecnologias digitais. Nós inovamos continuamente e construímos competência líder no setor em grid-forming, IA e segurança e confiabilidade em todo o ciclo de vida. Essa competência central vai fortalecer nossas soluções inteligentes de FV e ESS para todos os cenários, trazendo o máximo valor aos clientes, reforçando a estabilidade da rede em contextos de alta penetração de renováveis."

LUTERRA estabelece novos referenciais no setor com cinco inovações tecnológicas

Steve Zheng, presidente da linha de negócios Smart ESS da Huawei Digital Power, fez um discurso intitulado "E-volving for Higher Returns" (E-voluindo para maiores ganhos) e lançou oficialmente a plataforma de última geração Smart String de grid-forming ESS, chamada LUTERRA. Zheng disse: "O Huawei LUTERRA representa um salto na entrega da máxima densidade de energia, desde um único gabinete até arranjos. Ele apresenta quatro valores centrais: investimento otimizado, maiores retornos, formação de rede em nível de planta e segurança C2G, tornando-o uma excelente escolha para clientes que desejam construir sistemas ESS para novos sistemas de energia."

LUTERRA estabelece novos referenciais no setor com cinco inovações tecnológicas em eletrônica de potência e arquitetura inovadora.

A arquitetura pioneira de smart string em 1000 Vac melhora a consistência das baterias. Os mais recentes módulos SiC de 1000 Vac da Huawei melhoram significativamente a eficiência de conversão.

A arquitetura pioneira through-busbar simplifica a instalação, a expansão de capacidade e a conexão de cabos, acelerando a entrega e economizando recursos de terreno.

A tecnologia pioneira de resfriamento inteligente distribuído aumenta em 100% a área de dissipação de calor, reduz a velocidade do ventilador e diminui o ruído em cerca de 40%.

O principal recurso de formação de rede em nível de planta permite a formação síncrona da rede para dezenas de milhões de dispositivos e a autoadaptação às mudanças na robustez da rede.

Com base em uma plataforma exclusiva de gêmeo digital e em tecnologias digitais e de IA de ponta, a solução fornece previsões mais precisas de SOE e SOP, oferecendo suporte digital confiável para negociações de energia e aumentando significativamente os retornos ao longo de todo o ciclo de vida.

O LUTERRA foi projetado para promover um novo futuro da transição energética com quatro valores centrais:

Investimento otimizado: altos retornos são alcançados por meio de entrega rápida e custos reduzidos. Por exemplo, para uma planta ESS de 1 GWh, o tempo de entrega pode ser reduzido em cerca de 30%, desde a construção até a entrada em operação. O BOP pode ser reduzido em mais de 20%.

Retornos maiores: ao melhorar continuamente o RTE, a disponibilidade, a consistência e a precisão do SOC, o ESS pode alcançar maior vazão de energia durante todo o ciclo de vida, gerando assim retornos mais elevados.

Formação de rede em nível de planta: os seis recursos de formação de rede em nível de planta, incluindo nível de curto-circuito, amortecimento de oscilações de banda larga, resposta de inércia, regulação primária de frequência, partida a frio e comutação entre operação conectada e isolada, liberam potencial para maiores retornos.

Segurança C2G: a tecnologia de segurança C2G da Huawei permitiu que o ESS com grid-forming atendesse ao padrão de segurança da Zona C, o que significa que o risco é inferior a 1 em 1 milhão no R-Map.

Novo produto residencial de PV & ESS da Huawei, LUTERRA S2, foi revelado

Sun Power, presidente da Residential PV & ESS Business da Huawei Digital Power, fez um discurso e revelou o novo produto residencial de PV & ESS da Huawei, LUTERRA S2. Sun disse: "A inovação nunca para. As soluções residenciais de PV & ESS da Huawei estão fornecendo energia para mais de 4,3 milhões de famílias em todo o mundo. Com a visão de "O máximo em energia inteligente para o lar", o produto de nova geração e a experiência do aplicativo irão liderar o caminho em energia inteligente para o lar, proporcionando aos usuários experiência, inteligência e segurança máximas."

Lançamento da Estratégia de Serviços da Huawei Digital Power

No final do evento, Allen Zeng, presidente do Departamento de Serviço Técnico e Operações da Huawei Digital Power, lançou a Estratégia de Serviços da Huawei Digital Power, que tem como objetivo garantir retornos previsíveis e maximizar o valor da planta em todo o ciclo de vida com desempenho premium, baseada em 13 anos de serviços globais líderes no setor. Zeng disse: "A Huawei Digital Power caminhará lado a lado com clientes e parceiros durante todo o ciclo de vida da planta. Ao aproveitar o novo sistema de setor de serviços profissionais + recursos globais de serviço e novas plataformas como Huawei AI Assistant e EasyBuy, nós criaremos continuamente valor para as plantas em termos de planejamento, construção, manutenção, otimização e operação."

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FONTE Huawei Digital Power