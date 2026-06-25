Năm đột phá công nghệ: Huawei ra mắt nền tảng ESS tạo lưới thế hệ mới LUTERRA™

MUNICH, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Intersolar Europe 2026, Huawei đã tổ chức sự kiện Ra mắt chiến lược & sản phẩm mới Huawei FusionSolar 2026 với chủ đề "Tận dụng tối đa mọi tia sáng".

Huawei đã công bố nâng cấp chính thức thương hiệu giải pháp ESS của mình từ LUNA lên LUTERRA và ra mắt Nền tảng ESS tạo lưới dạng chuỗi thông minh thế hệ mới LUTERRA. Nền tảng hỗ trợ điện áp xoay chiều 1000 V và cung cấp công suất mảng tối ưu của ngành là 12,5 MW/50 MWh.

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Tận dụng công nghệ tạo lưới và AI để xây dựng các giải pháp theo từng tình huống cụ thể

Ông Steven Zhou, Chủ tịch Dòng sản phẩm PV & ESS thông minh, Huawei Digital Power, đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Kiến tạo tương lai thông minh và có khả năng tạo lưới, thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo". Ông Zhou cho biết, "Các sản phẩm PV và ESS trong tương lai phải phát triển thành các tài sản hỗ trợ lưới điện. Tính linh hoạt trong tương lai, khả năng tạo lưới và trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên thiết yếu. Huawei luôn nỗ lực trong nghiên cứu điện tử công suất và công nghệ kỹ thuật số. Chúng tôi liên tục đổi mới và xây dựng năng lực hàng đầu trong ngành về tạo lưới điện, AI và an toàn & độ tin cậy toàn vòng đời. Năng lực cốt lõi này sẽ hỗ trợ cho các giải pháp PV và ESS thông minh toàn diện của chúng tôi, để mang lại giá trị tối đa cho khách hàng đồng thời củng cố sự ổn định của lưới điện khi có tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo cao".

LUTERRA thiết lập các tiêu chuẩn ngành mới với năm đột phá công nghệ

Ông Steve Zheng, Chủ tịch Bộ phận kinh doanh ESS thông minh, Huawei Digital Power, đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "E-volving for Higher Returns" (Đổi mới năng lượng cho lợi nhuận cao hơn) và chính thức ra mắt nền tảng ESS tạo lưới thông minh thế hệ mới LUTERRA. Ông Zheng cho biết: "Huawei LUTERRA đại diện cho một bước nhảy vọt trong việc cung cấp mật độ năng lượng tối đa từ một tủ duy nhất đến các mảng. Nền tảng này có bốn giá trị cốt lõi: đầu tư tối ưu, lợi nhuận cao hơn, tạo lưới điện cấp nhà máy và an toàn C2G, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho khách hàng muốn xây dựng ESS cho các hệ thống điện mới".

LUTERRA đặt ra các tiêu chuẩn mới trong ngành với năm đột phá công nghệ về điện tử công suất và kiến trúc sáng tạo.

Kiến trúc chuỗi thông minh 1000 Vac tiên phong giúp cải thiện độ đồng nhất của pin. Các mô-đun SiC 1000 Vac mới nhất của Huawei cải thiện đáng kể hiệu suất chuyển đổi.

Kiến trúc thông qua thanh cái tiên phong giúp đơn giản hóa việc lắp đặt, mở rộng công suất và kết nối cáp, tăng tốc triển khai và tiết kiệm tài nguyên đất.

Hệ thống làm mát phân tán thông minh tiên phong làm tăng 100% diện tích tản nhiệt, giảm tốc độ quạt và giảm tiếng ồn khoảng 40%.

Khả năng tạo lưới điện cấp nhà máy hàng đầu cho phép tạo lưới điện đồng bộ cho hàng chục triệu thiết bị và tự thích ứng với những thay đổi về độ mạnh của lưới điện.

Dựa trên nền tảng bản sao kỹ thuật số độc đáo và các công nghệ kỹ thuật số và AI tiên tiến, giải pháp cung cấp các dự đoán SOE và SOP chính xác hơn, cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật số đáng tin cậy cho giao dịch điện năng và tăng đáng kể lợi nhuận toàn vòng đời.

LUTERRA được thiết kế để hỗ trợ cho một tương lai mới của quá trình chuyển đổi năng lượng với bốn giá trị cốt lõi:

Đầu tư tối ưu: Lợi nhuận cao đạt được thông qua thời gian bàn giao nhanh và chi phí thấp hơn. Ví dụ, đối với nhà máy ESS 1 GWh, thời gian tới khi bàn giao có thể giảm khoảng 30% từ khi xây dựng đến khi vận hành thử. BOP có thể giảm hơn 20%.

Lợi nhuận cao hơn: Bằng cách liên tục cải thiện RTE, mức độ sẵn sàng, độ đồng nhất và độ chính xác của SOC, ESS có thể đạt được thông lượng năng lượng cao hơn trong toàn bộ vòng đời, từ đó tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Tạo lưới điện cấp nhà máy: Sáu khả năng tạo lưới điện cấp nhà máy, bao gồm mức ngắn mạch, giảm dao động dải rộng, đáp ứng quán tính, điều chỉnh tần số sơ cấp, khởi động đen và chuyển mạch trên/ngoài lưới, mở khóa tiềm năng cho lợi nhuận cao hơn.

An toàn C2G: Công nghệ an toàn C2G của Huawei đã cho phép ESS tạo lưới điện đáp ứng tiêu chuẩn an toàn Khu C, có nghĩa là rủi ro ít hơn 1 trên 1 triệu trên Bản đồ R.

Sản phẩm PV & ESS dân dụng mới của Huawei LUTERRA S2 đã được tiết lộ

Ông Sun Power, Chủ tịch Bộ phận PV & ESS Dân dụng, Huawei Digital Power, đã có bài phát biểu quan trọng và giới thiệu sản phẩm PV & ESS dân dụng mới LUTERRA S2 của Huawei. Ông Sun nói, "Đổi mới chưa bao giờ dừng lại. Các giải pháp PV & ESS dân dụng của Huawei đang cung cấp năng lượng cho hơn 4,3 triệu gia đình trên toàn thế giới. Với tầm nhìn 'The Ultimate in Smart Home Energy', trải nghiệm ứng dụng và sản phẩm thế hệ mới sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng nhà thông minh, cung cấp cho người dùng trải nghiệm tối ưu, trí thông minh tối ưu và an toàn tối ưu".

Ra mắt Chiến lược dịch vụ của Huawei Digital Power

Vào cuối sự kiện, ông Allen Zeng, Chủ tịch Bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành của Huawei Digital Power, đã đưa ra Chiến lược Dịch vụ Điện kỹ thuật số của Huawei, nhằm đảm bảo lợi nhuận có thể dự đoán được và tối đa hóa giá trị toàn bộ vòng đời của nhà máy với hiệu suất vượt trội, dựa trên 13 năm cung cấp dịch vụ toàn cầu hàng đầu trong ngành. Ông Zeng cho biết: "Huawei Digital Power sẽ sát cánh cùng khách hàng và đối tác trong suốt vòng đời của nhà máy. Bằng cách tận dụng hệ thống mới của năng lực dịch vụ toàn cầu và ngành dịch vụ chuyên nghiệp và các nền tảng mới như Huawei AI Assistant và EasyBuy, chúng tôi sẽ liên tục tạo ra giá trị cho các nhà máy xét về lập kế hoạch, xây dựng, bảo trì, tối ưu hóa và vận hành".

SOURCE Huawei Digital Power