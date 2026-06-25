5 เทคโนโลยีปฏิวัติวงการ: Huawei เปิดตัว LUTERRA™ แพลตฟอร์มระบบกักเก็บพลังงานแบบ Grid-Forming เจเนอเรชันใหม่
News provided byHuawei Digital Power
25 Jun, 2026, 21:28 CST
มิวนิก, 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ที่งาน Intersolar Europe 2026 ทาง Huawei ได้จัดงานแถลงกลยุทธ์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch ในธีม "Making the Most of Every Ray" (ใช้ประโยชน์จากทุกรังสีให้คุ้มค่าที่สุด)
Huawei ได้ประกาศยกระดับแบรนด์โซลูชันระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) อย่างเป็นทางการ จากเดิม LUNA สู่แบรนด์ใหม่ในชื่อ LUTERRA พร้อมเปิดตัว LUTERRA แพลตฟอร์มระบบ ESS อัจฉริยะแบบ String Grid-Forming เจเนอเรชันใหม่ ซึ่งรองรับแรงดันไฟฟ้า AC ได้ถึง 1000 V และให้ความจุต่อระบบมากถึง 12.5 MW/50 MWh
ผสานสองเทคโนโลยี Grid-Forming และ AI มุ่งพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกมิติการใช้งาน
คุณ Steven Zhou ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart PV & ESS ของ Huawei Digital Power ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Powering a Grid-forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution" (ขับเคลื่อนอนาคตอันชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี Grid-forming พลิกโฉมมิติใหม่แห่งพลังงานหมุนเวียน) โดยกล่าวว่า "ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ PV และ ESS จะต้องยกระดับไปสู่สินทรัพย์หลักที่ช่วยค้ำจุนโครงข่ายระบบไฟฟ้า ทำให้ความยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับอนาคต ความสามารถในการทำงานแบบ Grid-forming และระบบอัจฉริยะ กลายเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่ง Huawei ได้มุ่งมั่นวิจัยเทคโนโลยีพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและขีดความสามารถระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรม ทั้งในด้านเทคโนโลยี Grid-forming, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งาน ขีดความสามารถหลักนี้จะเข้ามาเสริมศักยภาพให้กับโซลูชัน PV และ ESS อัจฉริยะ ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน เพื่อมอบมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในยุคที่พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทในสัดส่วนที่สูง"
LUTERRA สร้างมาตรฐานใหม่ระดับแลนด์มาร์กให้วงการ ด้วย 5 นวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ
คุณ Steve Zheng ประธานกลุ่มธุรกิจ Smart ESS ของ Huawei Digital Power ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "E-volving for Higher Returns" (วิวัฒนาการพลังงาน เพื่อผลตอบแทนที่เหนือกว่า) พร้อมเปิดตัว LUTERRA แพลตฟอร์ม ESS อัจฉริยะแบบ String Grid-forming เจเนอเรชันใหม่อย่างเป็นทางการ โดยคุณ Zheng กล่าวว่า "Huawei LUTERRA ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานให้สูงที่สุดอย่างเต็มพิกัด ตั้งแต่ระดับตู้เดี่ยวไปจนถึงระบบโครงข่ายขนาดใหญ่ โดยชู 4 คุณค่าหลัก ได้แก่ การลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด ผลตอบแทนที่เหนือกว่า ขีดความสามารถในการทำ Grid forming ระดับโรงไฟฟ้า และความปลอดภัยระดับ C2G ส่งผลให้เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างระบบ ESS เพื่อขับเคลื่อนระบบไฟฟ้ายุคใหม่"
LUTERRA ได้เข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการ ด้วย 5 นวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ ทั้งในด้านพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และสถาปัตยกรรมอันล้ำหน้า
- บุกเบิกวงการกับสถาปัตยกรรมสตริงอัจฉริยะ 1000 Vac ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการทำงานของแบตเตอรี่ พร้อมผสานขุมพลังจากโมดูล 1000 Vac SiC ใหม่ล่าสุดจาก Huawei ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการแปลงพลังงานให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อผ่านบัสบาร์ ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ขยายความจุ และเชื่อมต่อสายเคเบิล ส่งผลให้ส่งมอบโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างดีเยี่ยม
- ระบบระบายความร้อนแบบกระจายศูนย์อัจฉริยะ ช่วยเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนได้ถึง 100% ส่งผลให้ความเร็วรอบของพัดลมลดลง และลดเสียงรบกวนลงได้ราว 40%
- ขีดความสามารถในการทำ Grid-forming ระดับโรงไฟฟ้าชั้นนำ รองรับการสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าพร้อมกัน สำหรับอุปกรณ์จำนวนหลายสิบล้านเครื่อง และสามารถปรับตัวได้ตามความผันผวนของความเข้มข้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
- ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลทวินสุดล้ำ ช่วยให้โซลูชันนี้คาดการณ์ SOE และ SOP ได้แม่นยำยิ่งขึ้น มอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่วางใจได้ เพื่อรองรับการซื้อขายพลังงาน พร้อมเพิ่มผลตอบแทนตลอดอายุการใช้งานได้อย่างน่าทึ่ง
LUTERRA ได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ด้วย 4 คุณประโยชน์หลักที่พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจ
- การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด: สร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยการส่งมอบโครงการที่รวดเร็วและต้นทุนที่ต่ำลง ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้า 1 GWh ESS จะสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงการทดสอบระบบ ได้ราว 30% พร้อมทั้งช่วยลด BOP ได้มากกว่า 20%
- ผลตอบแทนที่เหนือกว่า: ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ RTE รวมถึงความพร้อมในการใช้งาน ความสม่ำเสมอในการทำงาน และความแม่นยำของ SOC อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ESS นี้สามารถจ่ายพลังงานรวมได้สูงขึ้นตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเดิม
- ขีดความสามารถในการทำ Grid-forming ระดับโรงไฟฟ้า: ยกระดับศักยภาพด้วย 6 คุณสมบัติเด่นในการทำ Grid-forming ระดับโรงไฟฟ้า ได้แก่ ความทนทานต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจร การหน่วงแรงสั่นกระเพื่อมในย่านความถี่กว้าง การตอบสนองต่อแรงเฉื่อย การปรับความถี่ขั้นปฐมภูมิ การเดินเครื่องกลับคืนระบบหลังไฟฟ้าดับ (Black Start) และการสลับโหมดเชื่อมต่อ/ตัดแยกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- ความปลอดภัยระดับ C2G: เทคโนโลยีความปลอดภัยแบบ C2G ของ Huawei ช่วยให้ระบบ ESS แบบ Grid-forming ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ Zone C ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า 1 ใน 1 ล้านตาม R-Map
เผยโฉม LUTERRA S2 นวัตกรรมโซลูชัน PV และ ESS สำหรับที่พักอาศัยใหม่ล่าสุดจาก Huawei
คุณ Sun Power ประธานกลุ่มธุรกิจ PV และ ESS สำหรับที่พักอาศัย ของ Huawei Digital Power ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ PV และ ESS สำหรับครัวเรือนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Huawei อย่าง LUTERRA S2 โดยคุณ Sun กล่าวว่า "Huawei ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ปัจจุบัน โซลูชัน PV และ ESS สำหรับที่พักอาศัยของเราได้ร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดให้แก่ครอบครัวทั่วโลกแล้วกว่า 4.3 ล้านครัวเรือน และด้วยวิสัยทัศน์ 'The Ultimate in Smart Home Energy' นี้ ผลิตภัณฑ์เจเนอเรชันใหม่รวมถึงประสบการณ์การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน จะเข้ามาเป็นผู้นำเทรนด์การบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะภายในบ้าน เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับ อัจฉริยะขั้นสุด และมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเลิศให้แก่ผู้บริโภค"
Huawei Digital Power ประกาศกลยุทธ์การบริการ
ในช่วงท้ายของงาน คุณ Allen Zeng ประธานฝ่ายบริการทางเทคนิคและการปฏิบัติการ ของ Huawei Digital Power ได้แถลงเปิดตัว Huawei Digital Power Service Strategy หรือกลยุทธ์การบริการของ Huawei Digital Power ซึ่งมุ่งสร้างความมั่นใจในเรื่องผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้ พร้อมเดินหน้าเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่โรงไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานด้วยสมรรถนะการดำเนินงานอันเหนือชั้น โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ในการให้บริการอันเป็นเลิศในระดับสากล ทั้งนี้ คุณ Zeng กล่าวว่า "Huawei Digital Power พร้อมที่จะเดินเคียงข้างลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า โดยผสานระบบการให้บริการระดับมืออาชีพร่วมกับขีดความสามารถการบริการระดับโลก และแพลตฟอร์มใหม่ ๆ อย่าง Huawei AI Assistant และ EasyBuy เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในมิติต่าง ๆ ทั้งการวางแผน ก่อสร้าง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการการดำเนินงาน"
SOURCE Huawei Digital Power
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