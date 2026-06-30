Cúpula da Indústria de Segurança PV e ESS de 2026: Traçando um Novo Caminho para o Desenvolvimento Seguro e Confiável

MUNIQUE, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Durante a Intersolar Europe 2026, a Huawei Digital Power, juntamente com parceiros globais, realizou a primeira Cúpula do Setor de Segurança de PV e ESS de 2026 em Munique, em 24 de junho de 2026, com foco nos riscos de segurança e na incompatibilidade de cobertura de seguro no desenvolvimento em larga escala de PV+ESS sob a transição energética global. A cúpula reuniu especialistas autorizados, líderes de associações e representantes de seguros para um diálogo aprofundado sobre padrões de segurança de armazenamento de energia, desafios de emergência de incêndio, evolução de procedimentos de teste e inovação de seguros, traçando um novo caminho para o desenvolvimento seguro e confiável.

Cúpula da Indústria de Segurança PV e ESS de 2026 (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Cerimônia de lançamento do white paper de segurança ESS de formação de rede (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

A segurança PV+ESS exige um desenvolvimento de alta qualidade.

Xia Hesheng, vice-presidente da Huawei Digital Power e presidente da Huawei Digital Power Strategy & Marketing, enfatizou que a segurança PV+ESS não é uma opção no desenvolvimento do novo sistema de energia - é a necessidade. Não é um avanço tecnológico único, mas uma integração de várias disciplinas, incluindo eletroquímica, gerenciamento térmico, eletrônica de potência, tecnologia digital e IA. A Huawei sempre adotou um princípio de qualidade em primeiro lugar, investindo a longo prazo em inovação de tecnologia de segurança PV+ESS para garantir a segurança de toda a cadeia. A Huawei trabalhará com o setor para promover a profunda integração dos mecanismos quantitativos de avaliação de segurança e seguro, impulsionando o desenvolvimento de alta qualidade do setor de energia renovável.

Avanços de Segurança de uma Perspectiva Global

Gerrit Lührung, Chefe de Infraestrutura de Sistemas e BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) disse que, diante da "crise de restrição", o armazenamento de energia evoluiu de uma ferramenta de arbitragem comercial para um ativo central do sistema. Atualmente, a capacidade total do sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) na Alemanha é de 19 GW, com crescimento impulsionado pelos setores público, comercial e industrial. Nos próximos três anos, o setor deve superar as restrições regulatórias, cumprir as novas diretrizes de segurança e desbloquear o valor do sistema.

Tom Hessels, Conselheiro de Energia e Segurança nos Transportes do Instituto Holandês de Segurança Pública (NIPV), acredita que os incêndios nas baterias estão aumentando, com o principal desafio sendo os "silos de informações". Ele pediu a divulgação de dados de teste UL 9540A (como duração de fuga térmica) e canais de suporte ao fabricante 24 horas por dia, 7 dias por semana, para preencher a lacuna de informações entre os bombeiros e os fabricantes.

Mikel Arrese-Igor, Engenheiro Sênior de Armazenamento de Energia da DNV, disse que cerca de 70% dos defeitos do BESS ocorreram no nível do sistema. Testes em grande escala, como os realizados no sistema Huawei LUNA2000, permitem a validação da filosofia de segurança e da abordagem de segurança por design. No futuro, a indústria provavelmente atualizará os padrões de teste para o "nível de instalação", cobrindo cenários de incêndio em corrente envolvendo outros gabinetes que não sejam de bateria.

Bill Reaugh, Executivo Solar e Engenheiro Principal da Associação Alemã de Fabricantes de Elétricos e Eletrônicos (VDE), disse que a transformação dos sistemas de energia traz novos riscos. A segurança deve evoluir do nível do componente para o ecossistema, aproveitando um Modelo de Confiança Digital. A Segurança e a Proteção são de ciclo de vida completo e de ciclo fechado que abrangem o projeto, a fabricação e as operações.

Zhu Jun, Diretor

de Produtos da Utility GFM ESS da Huawei Digital Power, destacou que a indústria enfrenta quatro grandes desafios: colapso dos limites de fuga térmica, falha de isolamento de alta tensão, perturbação da rede e falta de digitalização. Uma estrutura de avaliação quantitativa de segurança de ciclo completo deve ser estabelecida para atualizar o nível de risco de "mitigação de risco da Zona B" para "zona C aceitável". A Huawei construiu uma rede de defesa de "proteção passiva + aviso proativo" através de isolamento de alta temperatura durável, exaustão de fumaça de pressão positiva, arquitetura inteligente de dois estágios de cordas e tecnologias de alerta precoce baseadas em IA, garantindo que a fuga térmica não se propague em cenários extremos.

Alastair Nicklin ACII, Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios da Willis Natural Resources, WTW, defendeu que o setor de seguros mude para um paradigma de "projeto como controle de risco", quantificando a "probabilidade de risco × gravidade da perda" para construir um mecanismo de defesa tridimensional de ciclo fechado nas dimensões física, financeira e ambiental. Isso abrange a extensão das distâncias de separação de incêndio para a contenção de microambientes, a atualização do reparo de equipamentos para o hedge de interrupção de receita e a transição da conformidade com os padrões para a resiliência acima do padrão.

Durante a cúpula, foi lançado o White Paper de Segurança de ESS de Formação de Grade, com foco na estrutura de avaliação quantitativa, sistema de teste de defesa contra ataques e caminhos de digitalização. Ele analisou a lógica de "promover a defesa por meio de ataques, abordagens orientadas por dados e iteração em circuito fechado", fornecendo orientação para P&D, regulamentação e construção, e levando o setor a um paradigma de segurança unificado.

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FONTE Huawei Digital Power