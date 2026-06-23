Inversor Smart String de 506 kW da Huawei ganhou o PRÊMIO Smarter E na Intersolar Europe 2026

MUNIQUE, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Na Intersolar Europe 2026, o inversor Smart String de 506 kW da Huawei (SUN2000-506KTL) ganhou o PRÊMIO Smarter E 2026 na categoria "Fotovoltaica", também o único inversor fotovoltaico premiado no cenário de serviços públicos. Isso marca que a Huawei obteve um dos maiores reconhecimentos do setor FV.

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O novo produto principal da Huawei – o SUN2000-506KTL é o primeiro inversor de mais de 500 kW comercializado no setor. Não é apenas a simples atualização de energia e tensão da geração anterior do SUN2000-330KTL. O SUN2000-506KTL oferece 3 avanços pioneiros: o primeiro inversor de coluna fotovoltaica de 1000Vca do setor, o primeiro inversor de coluna de formação de grade do setor e com a maior densidade de potência do setor. Ela oferece aos clientes 4 benefícios principais - retornos de investimento otimizados, recursos aprimorados de formação de grade, O&M eficiente e segurança e confiabilidade superiores, além de elevar a inovação do inversor de coluna inteligente a um novo nível.

Como o principal produto da solução FusionSolar9.0 da Huawei, o inversor de cordas 506KTL já está em implantação em larga escala. Desde 2025, a Huawei lançou a solução em diversos cenários no mercado chinês, e a adoção internacional está se acelerando rapidamente. Mais de 10 GW de projetos em todo o mundo estão atualmente em construção usando o FusionSolar9.0, já que desenvolvedores em vários mercados reavaliaram seus projetos em favor do BOS mais baixo da solução e da economia superior do ciclo de vida.

A Huawei está se comprometendo a apoiar a transição energética com soluções que sejam tecnicamente líderes, comercialmente robustas e construídas para o longo prazo. Ao permitir que as usinas solares se tornem ativos inteligentes e de suporte à rede — e não fontes de geração passiva — para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade do setor.

O Smarter E AWARD é um grande reconhecimento da dedicação da Huawei em inovação. A Huawei declarou na cerimônia de premiação que foi uma grande motivação para a equipe, o que foi muito mais do que uma honra, mas uma poderosa afirmação das persistentes buscas de inovação da Huawei, da exploração tecnológica implacável e da filosofia centrada no cliente.

"Guiada pelo conceito da marca "Fazendo o Máximo de Cada Raio", a Huawei está comprometida em liberar todo o potencial da energia solar, trazendo soluções mais confiáveis, de alto valor e inovadoras.

A Huawei sempre defenderá a colaboração aberta, trabalhando lado a lado com parceiros globais para oferecer produtos e soluções de alta qualidade continuamente e criar um futuro mais ecológico e melhor em conjunto.

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FONTE Huawei Digital Power