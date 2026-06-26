خمسة ابتكارات تقنية: هواوي تُطلق منصة الجيل التالي من أنظمة تخزين الطاقة بتقنية تكوين الشبكة ™LUTERRA

ميونيخ, 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- خلال معرض Intersolar Europe 2026، عقدت شركة هواوي فعالية إطلاق إستراتيجية ومنتجات FusionSolar الجديدة لعام 2026 تحت شعار: "تحقيق أقصى استفادة من كل شعاع".

أعلنت هواوي الترقية الرسمية لعلامتها التجارية الخاصة بحلول أنظمة تخزين الطاقة (ESS) من LUNA إلى LUTERRA، كما كشفت عن منصة الجيل التالي من أنظمة تخزين الطاقة الذكية بتقنية تكوين الشبكة القائمة على السلاسل LUTERRA. تدعم المنصة جهد تيار متردد يبلغ 1000 فولت، وتوفر سعة مصفوفة تُعد من الأفضل في القطاع بقدرة 12.5 ميجاواط/50 ميجاواط ساعة.

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

توظيف تقنيات تكوين الشبكة والذكاء الاصطناعي لبناء حلول قائمة على السيناريوهات

ألقى Steven Zhou، رئيس خط منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة الذكية في Huawei Digital Power، كلمة رئيسية بعنوان: "تمكين مستقبل ذكي قائم على تقنية تكوين الشبكة ودفع تطور الطاقة المتجددة". وقال Zhou: "يجب أن تتطور منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة المستقبلية لتصبح أصولًا داعمة للشبكات الكهربائية. وستصبح المرونة المستقبلية، وقدرات تقنية تكوين الشبكة، والذكاء عناصر أساسية. وقد دأبت هواوي دائمًا على البحث في إلكترونيات القدرة والتقنيات الرقمية. ونحن نواصل الابتكار وبناء قدرات رائدة في القطاع في مجالات تقنية تكوين الشبكة والذكاء الاصطناعي والسلامة والموثوقية على امتداد دورة الحياة الكاملة. وستُمكّن هذه القدرات الأساسية حلولنا الذكية للطاقة الشمسية وأنظمة التخزين في مختلف السيناريوهات، بما يحقق أقصى قيمة للعملاء مع تعزيز استقرار الشبكات في ظل ارتفاع نسبة اختراق الطاقة المتجددة".

منصة LUTERRA تضع معايير جديدة للقطاع عبر خمسة ابتكارات تقنية

ألقى Steve Zheng، رئيس أعمال أنظمة تخزين الطاقة الذكية في Huawei Digital Power، كلمة رئيسية بعنوان: "التطور نحو عوائد أعلى"، وأطلق رسميًا منصة الجيل التالي من أنظمة تخزين الطاقة الذكية بتقنية تكوين الشبكة القائمة على السلاسل LUTERRA. وقال Zheng: "تمثل Huawei LUTERRA قفزة نوعية في تحقيق أقصى كثافة للطاقة بدءًا من الخزانة الواحدة وصولًا إلى المصفوفات الكاملة. وتتميز بأربع قيم أساسية هي: الاستثمار الأمثل، والعوائد الأعلى، وقدرات تكوين الشبكة على مستوى المحطة، وسلامة الخلية إلى الشبكة (C2G)، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء الراغبين في بناء أنظمة تخزين طاقة تدعم أنظمة الطاقة الجديدة".

تضع منصة LUTERRA معايير جديدة في القطاع من خلال خمسة ابتكارات تقنية في مجال إلكترونيات القدرة والبنية المعمارية المبتكرة.

ساهمت البنية الذكية القائمة على السلاسل بجهد 1000 فولت تيار متردد في تحسين اتساق البطاريات. كما عززت وحدات SiC بجهد 1000 فولت تيار متردد من هواوي كفاءة التحويل بشكلٍ كبير.

أما البنية الرائدة القائمة على قضبان التوصيل الناقلة ( Through-Busbar )، فقد ساعدت على تبسيط عمليات التركيب، وتوسعة السعة، وتوصيل الكابلات، ما أدى إلى تسريع عمليات التسليم وتوفير موارد الأراضي.

كذلك تسهم تقنية التبريد الذكي الموزع الرائدة في زيادة مساحة تبديد الحرارة بنسبة 100%، مع خفض سرعة المراوح وتقليل الضوضاء بنحو 40%.

تتيح قدرات تكوين الشبكة الرائدة على مستوى المحطة تحقيق تشكيل متزامن للشبكة لعشرات الملايين من الأجهزة، مع التكيف الذاتي مع التغيرات في قوة الشبكة الكهربائية.

استنادًا إلى منصة توأم رقمي فريدة وتقنيات رقمية وذكاء اصطناعي متطورة، يوفر الحل توقعات أكثر دقة لحالة الطاقة ( SOE ) وحالة القدرة SOP) )، ما يتيح دعمًا رقميًا موثوقًا لتداول الطاقة ويعزز بشكلٍ كبير العوائد على مدار دورة الحياة الكاملة.

صُممت منصة LUTERRA لتمكين مستقبل جديد لتحول الطاقة من خلال أربع قيم أساسية:

الاستثمار الأمثل: يتم تحقيق عوائد مرتفعة عبر تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف. فعلى سبيل المثال، يمكن تقليص مدة تسليم محطة تخزين طاقة بسعة 1 جيجاواط/ساعة بنحو 30% بدءًا من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل. كما يمكن خفض تكاليف مكونات توازن المحطة ( BOP ) بأكثر من 20%.

عوائد أعلى: من خلال التحسين المستمر لكفاءة دورة الطاقة ( RTE )، ومستوى التوافر، واتساق البطاريات، ودقة حالة الشحن ( SOC )، يستطيع نظام تخزين الطاقة تحقيق معدل أعلى لتدفق الطاقة طوال دورة حياته، ما يؤدي إلى تحقيق عوائد أكبر.

قدرات تكوين الشبكة على مستوى المحطة: تسهم ست قدرات لتشكيل الشبكة على مستوى المحطة، تشمل مستوى تيار القصر، وتخميد التذبذبات واسعة النطاق، واستجابة القصور الذاتي، وتنظيم التردد الأولي، وخاصية إعادة التشغيل في حال الانقطاع التام ( Black Start )، والتحويل بين التشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها — في إطلاق إمكانات أكبر لتحقيق عوائد أعلى.

سلامة الخلية إلى الشبكة ( C2G ): أتاحت تقنية سلامة الخلية إلى الشبكة ( C2G ) من هواوي لأنظمة تخزين الطاقة القائمة على تكوين الشبكة تلبية معيار السلامة Zone C ، ما يعني أن مستوى المخاطر يقل عن حالة واحدة من كل مليون وفق خريطة المخاطر R-Map .

الكشف عن منتج LUTERRA S2 الجديد من هواوي للطاقة الكهروضوئية السكنية وأنظمة تخزين الطاقة

ألقى Sun Power، رئيس أعمال الطاقة الكهروضوئية السكنية وأنظمة تخزين الطاقة في Huawei Digital Power، كلمة رئيسية كشف خلالها عن منتج LUTERRA S2 الجديد للطاقة الكهروضوئية السكنية وأنظمة تخزين الطاقة. وقال Sun: "الابتكار لا يتوقف أبدًا. فحلول هواوي للطاقة الكهروضوئية السكنية وأنظمة تخزين الطاقة تخدم أكثر من 4.3 مليون أسرة حول العالم. ومن خلال رؤية 'الارتقاء الذكي بالطاقة المنزلية إلى أقصى مستوى'، ستقود تجربة المنتجات والتطبيقات من الجيل الجديد مستقبل الطاقة المنزلية الذكية، عبر توفير أقصى درجات التجربة الذكية، والذكاء، والسلامة للمستخدمين".

إطلاق إستراتيجية خدمات Huawei Digital Power

في ختام الحدث، أطلق Allen Zeng، رئيس قسم الخدمات الفنية والتشغيل في Huawei Digital Power، إستراتيجية خدمات Huawei Digital Power، التي تهدف إلى ضمان عوائد يمكن التنبؤ بها وتعظيم قيمة المحطات على مدار دورة حياتها الكاملة عبر أداء متميز، استنادًا إلى 13 عامًا من الخبرة العالمية الرائدة في مجال الخدمات. وقال Zeng: "ستسير Huawei Digital Power جنبًا إلى جنب مع العملاء والشركاء طوال دورة حياة المحطة. ومن خلال الاستفادة من النظام الجديد القائم على قطاع خدمات احترافي وقدرات خدمات عالمية، إضافة إلى منصات جديدة مثل Huawei AI Assistant وEasyBuy، سنواصل خلق القيمة للمحطات في مجالات التخطيط والإنشاء والصيانة والتحسين والتشغيل".

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