Lima Penemuan Teknologi: Huawei Lancar Platform ESS Pembentukan Grid Generasi Seterusnya LUTERRA™

MUNICH, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Di Intersolar Europe 2026, Huawei mengadakan Acara Pelancaran Strategi & Produk Baharu Huawei FusionSolar 2026 bertemakan "Making the Most of Every Ray" ("Memanfaatkan Setiap Sinar Sepenuhnya").

Huawei turut mengumumkan penaiktarafan rasmi jenama penyelesaian ESS daripada LUNA kepada LUTERRA, serta melancarkan Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA generasi akan datang. Platform ini menyokong voltan AC 1,000 V dan menawarkan kapasiti tatasusunan optimum industri sebanyak 12.5 MW/50 MWh.

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Memanfaatkan Teknologi Pembentukan-Grid dan AI untuk Membina Penyelesaian Berasaskan Senario

Steven Zhou, Presiden Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power, menyampaikan ucaptama bertajuk "Powering a Grid-forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution" ("Memperkasakan Pembentukan-Grid & Masa Depan Pintar, Memacu Evolusi Tenaga Boleh Baharu"). Zhou berkata, "Produk PV dan ESS masa depan perlu berkembang menjadi aset penyokong grid. Fleksibiliti kalis masa depan, keupayaan pembentukan grid dan kecerdasan akan menjadi elemen penting. Huawei sentiasa berusaha dalam penyelidikan teknologi elektronik kuasa dan teknologi digital. Kami terus berinovasi serta membangunkan kecekapan pembentukan grid, AI serta keselamatan & kebolehpercayaan dalam seluruh kitaran hayat yang terunggul dalam industri. Kecekapan teras ini akan memperkasakan penyelesaian Smart PV dan ESS bagi semua senario kami untuk memberikan nilai maksimum kepada pelanggan sambil memperkukuh kestabilan grid dalam keadaan penembusan tenaga boleh baharu yang tinggi."

LUTERRA Menetapkan Penanda Aras Industri Baharu melalui Lima Penemuan Teknologi

Steve Zheng, Presiden Perniagaan ESS Pintar, Huawei Digital Power, menyampaikan ucaptama bertajuk "E-volving for Higher Returns" dan melancarkan secara rasmi Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA generasi akan datang. Zheng berkata: "Huawei LUTERRA menonjolkan lonjakan dalam menyediakan ketumpatan tenaga maksimum daripada kabinet tunggal kepada tatasusunan. Ia menawarkan empat nilai teras: pelaburan optimum, pulangan lebih tinggi, pembentukan grid pada peringkat loji serta keselamatan C2G, sekali gus menjadikannya pilihan terbaik untuk pelanggan yang ingin membangunkan ESS untuk sistem kuasa baharu."

LUTERRA menetapkan penanda aras industri baharu melalui lima penemuan teknologi dalam bidang elektronik kuasa dan seni bina inovatif:

Seni bina rentetan pintar 1000 Vac perintis meningkatkan konsistensi bateri. Modul Huawei 1000 Vac SiC terkini meningkatkan kecekapan penukaran dengan ketara.

Seni bina melalui-busbar perintis memudahkan pemasangan, pengembangan kapasiti dan sambungan kabel, sekali gus mempercepat penyampaian serta menjimatkan sumber tanah.

Sistem penyejukan teragih pintar perintis meningkatkan kawasan pelesapan haba sebanyak 100%, mengurangkan kelajuan kipas serta menurunkan tahap bunyi sebanyak kira-kira 40%.

Keupayaan pembentukan grid peringkat loji terunggul membolehkan pembentukan grid segerak bagi puluhan juta peranti serta penyesuaian sendiri terhadap perubahan kekuatan grid.

Berasaskan platform kembar digital yang unik serta teknologi digital dan AI termaju, penyelesaian ini menyediakan ramalan SOE dan SOP yang lebih tepat, menawarkan sokongan digital yang dipercayai untuk urus niaga bekalan kuasa dan meningkatkan pulangan sepanjang kitaran hayat dengan ketara.

LUTERRA direka untuk memperkasakan masa depan peralihan tenaga baharu melalui empat nilai teras:

Pelaburan optimum: Pulangan tinggi dicapai melalui penyampaian projek yang pantas dan kos lebih rendah. Sebagai contoh, bagi loji ESS 1 GWh, tempoh penyampaian boleh dikurangkan sebanyak kira-kira 30% daripada pembinaan hingga pentauliahan. BOP boleh dikurangkan sebanyak lebih 20%.

Pulangan lebih tinggi: Dengan terus meningkatkan RTE, ketersediaan, konsistensi dan ketepatan SOC, ESS boleh mencapai daya pemprosesan tenaga yang lebih tinggi sepanjang kitaran hayatnya, seterusnya menjana pulangan yang lebih tinggi.

Pembentukan grid peringkat loji: Enam keupayaan pembentukan grid peringkat loji, termasuk tahap litar pintas, pemeredaman ayunan jalur lebar, tindak balas inersia, pengawalaturan frekuensi utama, black start , serta penukaran sistem bersambung grid dan luar grid, menyerlahkan potensi pulangan yang lebih tinggi.

, serta penukaran sistem bersambung grid dan luar grid, menyerlahkan potensi pulangan yang lebih tinggi. Keselamatan C2G: Teknologi keselamatan C2G Huawei membolehkan ESS pembentukan grid memenuhi piawaian keselamatan Zone C, yang bermaksud tahap risiko adalah kurang daripada 1 dalam sejuta pada R-Map.

Produk PV & ESS Kediaman Baharu Huawei, LUTERRA S2 Diperkenalkan

Sun Power, Presiden Perniagaan PV & ESS Kediaman, Huawei Digital Power, menyampaikan ucaptama dan turut memperkenalkan produk PV & ESS kediaman baharu Huawei, LUTERRA S2. Sun berkata: "Inovasi tidak pernah berhenti. Penyelesaian PV & ESS kediaman Huawei membekalkan kuasa kepada lebih daripada 4.3 juta keluarga di seluruh dunia. Berpandukan visi 'The Ultimate in Smart Home Energy' ('Terunggul bagi Tenaga Rumah Pintar'), produk generasi baharu dan pengalaman App akan menerajui bidang tenaga rumah pintar dengan menawarkan pengalaman terbaik, kecerdasan ulung dan keselamatan tertinggi kepada pengguna."

Pelancaran Huawei Digital Power Service Strategy

Pada penghujung acara, Allen Zeng, Presiden Jabatan Perkhidmatan & Operasi Teknikal, Huawei Digital Power, melancarkan Huawei Digital Power Service Strategy yang bertujuan untuk memastikan pulangan pelaburan yang boleh diramalkan serta memaksimumkan nilai loji sepanjang kitaran hayat melalui prestasi premium, berasaskan pengalaman 13 tahun dalam perkhidmatan global yang menerajui industri. Zeng berkata: "Huawei Digital Power akan terus berjalan seiring dengan pelanggan dan rakan kongsi sepanjang keseluruhan kitaran hayat loji. Dengan memanfaatkan sistem baharu yang menggabungkan industri perkhidmatan profesional + keupayaan perkhidmatan global serta platform baharu seperti Huawei AI Assistant dan EasyBuy, kami akan terus mencipta nilai kepada loji dari segi perancangan, pembinaan, penyelenggaraan, pengoptimuman dan operasi."





SOURCE Huawei Digital Power