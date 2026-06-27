Lima Terobosan Teknologi: Huawei Luncurkan Platform ESS "Grid-Forming" Generasi Baru LUTERRA™

Mengandalkan Teknologi Grid-Forming dan AI untuk Mengembangkan Solusi Berbasis Skenario

President, Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power, Steven Zhou, menyampaikan paparan bertajuk "Powering a Grid-Forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution." Zhou mengatakan, "Produk PV dan ESS masa depan harus berkembang menjadi aset yang mampu mendukung stabilitas jaringan listrik. Fleksibilitas untuk menghadapi kebutuhan masa depan, fitur grid-forming, serta teknologi cerdas akan menjadi faktor yang sangat penting. Huawei terus mengembangkan teknologi elektronika daya dan teknologi digital. Kami secara berkelanjutan berinovasi untuk membangun kapabilitas terbaik di industri dalam teknologi grid-forming, kecerdasan buatan (AI), serta keselamatan dan keandalan sepanjang siklus pemakaian. Kapabilitas inti tersebut akan memperkuat solusi Smart PV dan ESS Huawei dalam berbagai skenario aplikasi sehingga mampu memberikan nilai maksimal bagi pelanggan, serta meningkatkan stabilitas jaringan listrik dengan penetrasi energi terbarukan yang semakin tinggi."

LUTERRA Hadir sebagai Standar Baru Industri melalui Lima Terobosan Teknologi

President, Smart ESS Business, Huawei Digital Power, Steve Zheng, menyampaikan paparan bertajuk "E-volving for Higher Returns", serta meluncurkan platform Smart String Grid-Forming ESS generasi terbaru, LUTERRA. "Huawei LUTERRA menghadirkan lompatan besar dalam peningkatan densitas energi, mulai dari satu kabinet hingga konfigurasi array. Platform ini menawarkan empat manfaat utama, yakni investasi yang optimal, imbal hasil yang lebih tinggi, kemampuan grid-forming pada level pembangkit listrik, serta keamanan C2G. Kombinasi tersebut menjadikan LUTERRA pilihan ideal bagi pelanggan yang ingin membangun ESS untuk sistem ketenagalistrikan generasi baru," ujar Zheng.

LUTERRA hadir sebagai standar baru di industri melalui lima terobosan teknologi dalam bidang elektronika daya dan arsitektur inovatif, yaitu:

Arsitektur smart string 1.000 Vac pertama di industri yang meningkatkan konsistensi baterai. Modul SiC 1.000 Vac terbaru dari Huawei juga meningkatkan efisiensi konversi energi secara signifikan.

1.000 Vac pertama di industri yang meningkatkan konsistensi baterai. Modul SiC 1.000 Vac terbaru dari Huawei juga meningkatkan efisiensi konversi energi secara signifikan. Arsitektur through-busbar pertama di industri yang memudahkan proses instalasi, penambahan kapasitas, serta koneksi kabel sehingga mempercepat implementasi proyek sekaligus menghemat penggunaan lahan.

pertama di industri yang memudahkan proses instalasi, penambahan kapasitas, serta koneksi kabel sehingga mempercepat implementasi proyek sekaligus menghemat penggunaan lahan. Sistem smart distributed cooling pertama di industri yang meningkatkan luas area pelepasan panas hingga 100%, menurunkan kecepatan kipas, dan mengurangi tingkat kebisingan sekitar 40%.

pertama di industri yang meningkatkan luas area pelepasan panas hingga 100%, menurunkan kecepatan kipas, dan mengurangi tingkat kebisingan sekitar 40%. Fitur grid-forming pada level pembangkit listrik yang mendukung sinkronisasi puluhan juta perangkat, serta mampu beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan kekuatan jaringan listrik.

pada level pembangkit listrik yang mendukung sinkronisasi puluhan juta perangkat, serta mampu beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan kekuatan jaringan listrik. Solusi berbasis platform digital twin, serta teknologi digital dan AI mutakhir yang menghasilkan prediksi State of Energy (SOE) dan State of Power (SOP) secara lebih akurat, memberikan dukungan digital yang andal untuk jual-beli listrik sekaligus meningkatkan keuntungan sepanjang siklus hidup proyek.

LUTERRA mendukung percepatan transisi energi melalui empat keunggulan utama:

Investasi optimal: Imbal hasil yang lebih tinggi tercapai melalui proses implementasi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Sebagai contoh, waktu pembangunan hingga komisioning untuk ESS berkapasitas 1 GWh dapat dipersingkat sekitar 30%, sementara biaya Balance of Plant (BOP) dapat ditekan lebih dari 20%.

(BOP) dapat ditekan lebih dari 20%. Imbal hasil lebih tinggi: Peningkatan berkelanjutan pada Round-Trip Efficiency (RTE), tingkat ketersediaan sistem, konsistensi baterai, serta akurasi State of Charge (SOC) mendukung ESS menghasilkan throughput energi yang lebih besar sepanjang siklus pemakaian sehingga meningkatkan keuntungan.

(RTE), tingkat ketersediaan sistem, konsistensi baterai, serta akurasi (SOC) mendukung ESS menghasilkan energi yang lebih besar sepanjang siklus pemakaian sehingga meningkatkan keuntungan. Fitur grid-forming pada level pembangkit listrik: Enam kapabilitas utama, yaitu kemampuan menghadapi korsleting, peredaman osilasi pita lebar, respons inersia, pengaturan frekuensi primer, black start , serta perpindahan antara mode on-grid dan off-grid , membuka peluang untuk meningkatkan keuntungan proyek.

pada level pembangkit listrik: Enam kapabilitas utama, yaitu kemampuan menghadapi korsleting, peredaman osilasi pita lebar, respons inersia, pengaturan frekuensi primer, , serta perpindahan antara mode dan , membuka peluang untuk meningkatkan keuntungan proyek. Keamanan C2G: Teknologi keselamatan C2G milik Huawei mendukung ESS grid-forming memenuhi standar keselamatan Zone C, artinya tingkat risikonya kurang dari 1 banding 1 juta berdasarkan R-Map.

Huawei Melansir Produk PV dan ESS Residensial Terbaru LUTERRA S2

President, Residential PV & ESS Business, Huawei Digital Power, Sun Power, turut menyampaikan presentasi, serta memperkenalkan produk PV dan ESS residensial terbaru, LUTERRA S2. "Inovasi tidak pernah berhenti. Solusi PV dan ESS residensial Huawei kini telah melayani lebih dari 4,3 juta keluarga di seluruh dunia. Dengan visi 'The Ultimate in Smart Home Energy', Huawei menghadirkan produk generasi baru yang didukung pengalaman aplikasi yang semakin intuitif. Solusi tersebut memimpin perkembangan energi rumah pintar dengan menghadirkan kenyamanan penggunaan, kecerdasan sistem, serta tingkat keamanan yang optimal bagi pengguna," ujar Sun.

Huawei Meluncurkan Strategi Layanan Huawei Digital Power

Pada penghujung acara, President, Technical Service & Operation Department, Huawei Digital Power, Allen Zeng, meluncurkan strategi layanan Huawei Digital Power untuk memastikan imbal hasil yang lebih terprediksi. Lewat strategi ini, Huawei Digital Power juga memaksimalkan nilai tambah pembangkit listrik sepanjang siklus pemakaian, didukung pengalaman layanan global selama 13 tahun. Zeng mengatakan, "Huawei Digital Power akan terus mendampingi pelanggan dan mitra sepanjang siklus pemakaian pembangkit listrik. Dengan sistem baru yang memadukan layanan profesional, kapabilitas global, serta platform seperti Huawei AI Assistant dan EasyBuy, kami akan terus menciptakan nilai tambah, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, optimalisasi, hingga fase operasional."

SOURCE Huawei Digital Power