다섯 가지 기술 혁신: 화웨이, 차세대 그리드 포밍 ESS 플랫폼 루테라™ 출시

뮌헨, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 인터솔라 유럽 2026(Intersolar Europe 2026)에서 '모든 빛을 최대한 활용하다(Making the Most of Every Ray)'라는 주제하에 2026 화웨이 퓨전솔라 전략 및 신제품 출시 행사(2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch)를 개최했다.

화웨이는 ESS 솔루션 브랜드를 루나(LUNA)에서 루테라(LUTERRA)로 공식 업그레이드하고, 차세대 스마트 스트링 그리드 포밍 ESS 플랫폼인 루테라를 출시했다. 이 플랫폼은 1000V AC 전압을 지원하며 업계 최적의 어레이 용량인 12.5MW/50MWh를 제공한다.

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

그리드 포밍 및 AI 기술을 활용한 시나리오 기반 솔루션 구축

화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power) 스마트 PV & ESS 제품 라인의 스티븐 저우(Steven Zhou) 사장은 '그리드 포밍 및 지능적 미래 구현, 재생에너지 진화 추진(Powering a Grid-forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution)'을 주제로 기조연설을 진행했다. 스티븐 저우는 "미래의 PV 및 ESS 제품은 전력망 지원 자산으로 진화해야 한다. 미래 지향적 유연성, 그리드 포밍 역량, 지능화는 필수적인 요소가 될 것이다. 화웨이는 항상 전력 전자 및 디지털 기술 연구에 매진해 왔다. 우리는 지속적으로 혁신하여 그리드 포밍, AI, 전체 생애주기 안전성 및 신뢰성에서 업계 선도적인 역량을 구축하고 있다. 이 핵심 역량은 전체 시나리오 스마트 PV 및 ESS 솔루션에 힘을 실어 고재생에너지 침투 환경에서 전력망 안정성을 강화하는 동시에 고객에게 최대 가치를 제공할 것이다"라고 말했다.

루테라, 다섯 가지 기술 혁신으로 새로운 업계 기준 제시

화웨이 디지털 파워 스마트 ESS 사업 부문의 스티브 정(Steve Zheng) 사장은 '더 높은 수익을 위한 진화(E-volving for Higher Returns)'를 주제로 기조연설을 진행했으며, 차세대 스마트 스트링 그리드 포밍 ESS 플랫폼 루테라를 공식 출시했다. 스티브 정은 "화웨이 루테라는 단일 캐비닛에서 어레이까지 최대 에너지 밀도를 제공하는 도약을 나타낸다. 이는 최적 투자, 더 높은 수익, 발전소 수준의 그리드 포밍, C2G 안전성이라는 네 가지 핵심 가치를 특징으로 하여 새로운 전력 시스템을 위한 ESS를 구축하려는 고객들에게 탁월한 선택이 된다"고 말했다.

루테라는 전력 전자 및 혁신적인 아키텍처의 다섯 가지 기술 혁신으로 새로운 업계 기준을 설정한다.

선구적인 1000Vac 스마트 스트링 아키텍처가 배터리 일관성을 향상한다. 최신 화웨이 1000Vac SiC 모듈이 변환 효율을 크게 향상한다.

선구적인 관통 버스바 아키텍처가 설치, 용량 확장, 케이블 연결을 간소화하여 납품을 가속화하고 토지 자원을 절약한다.

선구적인 스마트 분산 냉각이 방열 면적을 100% 증가시키고 팬 속도를 줄이며 소음을 약 40% 감소시킨다.

선도적인 발전소 수준의 그리드 포밍 역량이 수천만 대 장치의 동기 그리드 포밍과 전력망 강도 변화에 대한 자가 적응을 가능하게 한다.

독특한 디지털 트윈 플랫폼과 최첨단 디지털 및 AI 기술을 기반으로 솔루션은 더 정확한 SOE 및 SOP 예측을 제공하여 전력 거래를 위한 신뢰할 수 있는 디지털 지원을 제공하고 전체 생애주기 수익을 크게 증가시킨다.

루테라는 네 가지 핵심 가치로 에너지 전환의 새로운 미래에 힘을 실어주도록 설계되었다:

최적 투자: 빠른 납품과 낮은 비용을 통해 높은 수익이 달성된다. 예를 들어 1GWh ESS 발전소의 경우 착공에서 시운전까지 납품 시간을 약 30% 단축할 수 있다. BOP는 20% 이상 절감될 수 있다.

더 높은 수익: RTE, 가용성, 일관성, SOC 정확도를 지속적으로 향상함으로써, ESS는 전체 생애주기에 걸쳐 더 높은 에너지 처리량을 달성하여 더 높은 수익을 창출할 수 있다.

발전소 수준의 그리드 포밍: 단락 수준, 광대역 진동 감쇠, 관성 응답, 1차 주파수 조정, 블랙 스타트, 온•오프 그리드 전환을 포함한 6가지 발전소 수준 그리드 포밍 역량이 더 높은 수익을 위한 잠재력을 열어준다.

C2G 안전성: 화웨이의 C2G 안전 기술은 그리드 포밍 ESS가 존 C(Zone C) 안전 기준을 충족할 수 있게 하여 R-맵(R-Map)에서 위험이 100만분의 1 미만임을 의미한다.

화웨이의 새로운 주거용 PV & ESS 제품 루테라 S2 공개

화웨이 디지털 파워 주거용 PV & ESS 사업 사장 선 파워(Sun Power)는 기조연설을 통해 화웨이의 새로운 주거용 PV & ESS 제품 루테라 S2를 공개했다. 선 파워는 "혁신은 멈추지 않는다. 화웨이의 주거용 PV & ESS 솔루션이 전 세계 430만 가구 이상에 전력을 공급하고 있다. '스마트홈 에너지의 궁극(The Ultimate in Smart Home Energy)'이라는 비전으로 차세대 제품과 앱 경험이 스마트홈 에너지를 선도하여 사용자에게 궁극적인 경험, 궁극적인 지능, 궁극적인 안전성을 제공할 것이다"라고 말했다.

화웨이 디지털 파워 서비스 전략 출시

행사 말미에 화웨이 디지털 파워 기술 서비스 및 운영 부서의 앨런 젱(Allen Zeng) 사장은 13년간의 업계 선도적인 글로벌 서비스를 바탕으로 프리미엄 성능으로 예측 가능한 수익을 보장하고 전체 생애주기 발전소 가치를 극대화하는 화웨이 디지털 파워 서비스 전략(Huawei Digital Power Service Strategy)을 출시했다. 앨런 젱은 "화웨이 디지털 파워는 발전소 생애주기 전반에 걸쳐 고객 및 파트너들과 함께 걸어갈 것이다. 전문 서비스 산업과 글로벌 서비스 역량이 결합한 새로운 시스템, 화웨이 AI 어시스턴트(Huawei AI Assistant), 이지바이(EasyBuy)와 같은 새로운 플랫폼을 활용하여 계획, 건설, 유지보수, 최적화 및 운영 측면에서 발전소에 지속적으로 가치를 창출할 것이다"라고 말했다.

SOURCE Huawei Digital Power