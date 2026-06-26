Cinco avances tecnológicos: Huawei lanza la plataforma de formación de red inteligente y sistemas de almacenamiento de energía de última generación para la integración en la red eléctrica LUTERRA™

MÚNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei celebró el evento de lanzamiento de nuevos productos y estrategia de FusionSolar de Huawei 2026, con el tema "Making the Most of Every Ray" (Aprovechar al máximo cada rayo de sol) en Intersolar Europe 2026.

Lanzamiento de nuevos productos y estrategia de FusionSolar de Huawei 2026 (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Plataforma ESS de formación de red inteligente de última generación LUTERRA de Huawei (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Huawei anunció la actualización oficial de su marca de soluciones de sistemas de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) de LUNA a LUTERRA y presentó la plataforma de formación de red inteligente y sistemas de almacenamiento de energía de última generación para la integración en la red eléctrica LUTERRA La plataforma admite un voltaje de 1000 V CA y ofrece la capacidad de matriz óptima del sector de 12,5 MW/50 MWh.

Aprovechar las tecnologías de formación de redes y de IA para desarrollar soluciones basadas en escenarios

Steven Zhou, presidente de la Línea de Productos Smart PV y ESS de Huawei Digital Power, pronunció un discurso magistral titulado "Powering a Grid-forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution" (Impulsamos un futuro inteligente y con redes de formación, impulsamos la evolución de las energías renovables). Zhou afirmó: "Los futuros productos de energía fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento de energía deben evolucionar hasta convertirse en activos que presten apoyo a la red eléctrica. La flexibilidad con visión de futuro, la capacidad de formar redes y la inteligencia serán elementos esenciales. Huawei siempre se ha dedicado a la investigación en el campo de la electrónica de potencia y las tecnologías digitales. Innovamos continuamente y desarrollamos competencias líderes en el sector en materia de formación de redes, IA, seguridad y confiabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta competencia clave potenciará nuestras soluciones inteligentes de energía fotovoltaica y ESS para todo tipo de escenarios, con el fin de aportar el máximo valor a los clientes y reforzar al mismo tiempo la estabilidad de la red en contextos de alta penetración de energías renovables".

LUTERRA establece nuevos estándares en el sector gracias a cinco avances tecnológicos

Steve Zheng, presidente de Smart ESS Business de Huawei Digital Power, pronunció un discurso magistral titulado "E-volving for Higher Returns" (Evolución hacia una mayor rentabilidad) y presentó oficialmente la plataforma de formación de red inteligente y ESS de última generación para la integración en la red eléctrica LUTERRA. Zheng comentó: "Huawei LUTERRA supone un gran avance a la hora de ofrecer la máxima densidad energética, tanto en un único gabinete como en conjuntos de gabinetes. Se caracteriza por cuatro valores fundamentales: inversión óptima, mayor rentabilidad, integración en la red a nivel de central y seguridad C2G, lo que la convierte en una excelente opción para los clientes que deseen construir ESS para nuevos sistemas eléctricos".

LUTERRA establece nuevos estándares en el sector gracias a cinco avances tecnológicos en electrónica de potencia y a una arquitectura innovadora.

La innovadora arquitectura de cadena inteligente de 1000 V CA mejora la uniformidad de la batería. Los últimos módulos de SiC de 1000 V CA de Huawei mejoran considerablemente la eficiencia de conversión.

La innovadora arquitectura de barras colectoras pasantes simplifica la instalación, la ampliación de la capacidad y la conexión de cables, lo que agiliza el suministro y ahorra recursos del terreno.

Este innovador sistema de refrigeración distribuida inteligente aumenta la superficie de disipación de calor en un 100 %, lo que permite reducir la velocidad del ventilador y disminuir el ruido en aproximadamente un 40 %.

La capacidad líder de formación de red a nivel de planta permite la formación de red sincrónica para decenas de millones de dispositivos y la autoadaptación a los cambios en la potencia de la red.

Basada en una plataforma única de gemelos digitales y en tecnologías digitales y de IA de vanguardia, la solución ofrece predicciones más precisas sobre el estado operativo (SOE) y los procedimientos operativos estándar (SOP), lo que proporciona un apoyo digital confiable para el comercio de energía y aumenta considerablemente la rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida.

LUTERRA está diseñada para impulsar un nuevo futuro de transición energética basado en cuatro valores fundamentales:

Inversión óptima: se consiguen altos rendimientos gracias a una entrega rápida y a costos más bajos. Por ejemplo, en el caso de una planta de ESS de 1 GWh, el plazo de suministro se puede reducir en aproximadamente un 30 %, desde la construcción hasta la puesta en servicio. La lista de procesos (BOP) se puede reducir en más de un 20 %.

Mayor rentabilidad: al mejorar continuamente la eficiencia de ida y vuelta (RTE), la disponibilidad, la consistencia y la precisión del SOC, el ESS puede alcanzar mayor rendimiento energético a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que se traduce en una mayor rentabilidad.

Formación de red a nivel de central: las seis capacidades de formación de red a nivel de central, entre las que se incluyen el nivel de cortocircuito, la amortiguación de oscilaciones de banda ancha, la respuesta de inercia, la regulación de frecuencia primaria, el arranque en negro y la conmutación entre modo conectado y desconectado de la red, abren nuevas posibilidades para obtener mayores rendimientos.

Seguridad C2G: la tecnología de seguridad C2G de Huawei ha permitido que los ESS que forman parte de la red cumplan la norma de seguridad de la Zona C, lo que significa que el riesgo es inferior a 1 entre 1 millón según el R-Map.

Se presentó el nuevo producto de energía fotovoltaica y de ESS residencial LUTERRA S2 de Huawei

Sun Power, presidente de Residential PV & ESS Business de Huawei Digital Power, pronunció un discurso inaugural y presentó el nuevo producto de Huawei para energía fotovoltaica residencial y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), el LUTERRA S2. Sun mencionó, "La innovación nunca se detiene. Las soluciones de energía fotovoltaica y de ESS para viviendas suministran energía a más de 4,3 millones de familias en todo el mundo. Con la visión de 'Lo último en energía para el hogar inteligente', esta nueva generación de productos y la experiencia que ofrece la aplicación marcarán el camino en el ámbito de la energía para el hogar inteligente y brindará a los usuarios la mejor experiencia, la máxima inteligencia y la máxima seguridad".

Presentación de la estrategia de servicios de energía digital de Huawei

Al final del evento, Allen Zeng, presidente del Departamento de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, presentó la estrategia de servicio de Huawei Digital Power, cuyo objetivo es garantizar una rentabilidad previsible y maximizar el valor de la planta a lo largo de todo su ciclo de vida gracias a un rendimiento de primera clase, basándose en 13 años de experiencia en servicios globales líderes en el sector. Zeng señaló: "Huawei Digital Power acompañará a los clientes y socios a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta. Al aprovechar el nuevo sistema del sector de los servicios profesionales, junto con nuestras capacidades de servicio a nivel mundial y nuevas plataformas como el Asistente de IA de Huawei y EasyBuy, crearemos valor de forma continua para las plantas en lo que respecta a la planificación, la construcción, el mantenimiento, la optimización y la explotación".

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FUENTE Huawei Digital Power