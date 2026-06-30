Como uma empresa pode atravessar ciclos econômicos e manter o crescimento, segundo o presidente do conselho da Midea Group
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30 jun, 2026, 03:24 GMT
GUANGZHOU, China, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Reportagem do South:
A partir de 27 de junho, Guangdong transmitirá a série de vídeos "Beacon Over Lingnan" nas principais plataformas digitais. O primeiro episódio traz uma entrevista com Fang Hongbo, presidente do conselho e presidente-executivo da Midea Group. A série apresenta o executivo à frente de uma companhia listada na Fortune Global 500.
A primeira temporada de "Beacon Over Lingnan" terá 20 episódios, organizados em quatro eixos: economia, cultura, ciência e educação, e bem-estar social. Os 20 convidados vão comentar experiências de trabalho e de vida, apresentando, a partir de trajetórias pessoais, histórias sobre Guangdong, a região da Grande Baía e a China.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/3001538/60_1782616232.mp4
FONTE South
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