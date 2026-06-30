Como uma empresa pode atravessar ciclos econômicos e manter o crescimento, segundo o presidente do conselho da Midea Group

Notícias fornecidas por

South

30 jun, 2026, 03:24 GMT

GUANGZHOU, China, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Reportagem do South:  

A partir de 27 de junho, Guangdong transmitirá a série de vídeos "Beacon Over Lingnan" nas principais plataformas digitais. O primeiro episódio traz uma entrevista com Fang Hongbo, presidente do conselho e presidente-executivo da Midea Group. A série apresenta o executivo à frente de uma companhia listada na Fortune Global 500.

Continue Reading

A primeira temporada de "Beacon Over Lingnan" terá 20 episódios, organizados em quatro eixos: economia, cultura, ciência e educação, e bem-estar social. Os 20 convidados vão comentar experiências de trabalho e de vida, apresentando, a partir de trajetórias pessoais, histórias sobre Guangdong, a região da Grande Baía e a China.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/3001538/60_1782616232.mp4

FONTE South

Da mesma fonte

Inside China | Kishore Mahbubani: Reunião da APEC em Shenzhen pode inspirar o desenvolvimento global

Inside China | Kishore Mahbubani: Reunião da APEC em Shenzhen pode inspirar o desenvolvimento global

Relatório de notícias do Sul: Shenzhen recebeu recentemente a Reunião Informal de Altos Funcionários da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e...
Nansha, em Guangzhou, desponta como polo de performances culturais na Grande Baía

Nansha, em Guangzhou, desponta como polo de performances culturais na Grande Baía

Um relatório de notícias do Sul: A turnê comemorativa de 25 anos da banda Mayday, que acontecerá em Guangzhou de 5 a 15 de dezembro no Centro de...
More Releases From This Source

Explorar

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics