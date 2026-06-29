Midea Group: ¿Cómo puede una empresa afrontar los ciclos económicos y alcanzar un éxito duradero?

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South

Jun 29, 2026, 01:51 ET

-¿Cómo puede una empresa afrontar los ciclos económicos y alcanzar un éxito duradero?: presidente y director general de Midea Group

GUANGZHOU, China, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un reportaje de South:

A partir del 27 de junio, Guangdong lanzará la serie de videos "Faro sobre Lingnan" en las principales plataformas en línea. El primer episodio presenta un diálogo con Fang Hongbo, presidente y director general de Midea Group. Acompáñenos a conocer al líder de esta empresa incluida en la lista Fortune Global 500.

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La primera temporada de "Faro sobre Lingnan" consta de 20 episodios divididos en cuatro capítulos: economía, cultura, ciencia y educación, y bienestar de la población. Veinte invitados compartirán sus reflexiones sobre el trabajo y la vida, narrando historias de Guangdong, la Gran Área de la Bahía y China desde sus perspectivas personales.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3001538/60_1782616232.mp4

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