Wie kann ein Unternehmen Konjunkturzyklen meistern und dauerhaften Erfolg erzielen: Vorsitzender und Präsident der Midea Group

GUANGZHOU, China, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenartikel von South:

Seit dem 27. Juni veröffentlicht Guangdong die Videoserie „Beacon Over Lingnan" („Leuchtfeuer über Lingnan") auf den wichtigsten Online-Plattformen. Die erste Folge zeigt ein Gespräch mit Fang Hongbo, dem Vorsitzenden und Präsidenten der Midea Group. Begleiten Sie uns dabei, diesen Unternehmenschef eines Fortune-Global-500-Unternehmens näher kennenzulernen.

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Die erste Staffel von „Beacon Over Lingnan" umfasst 20 Folgen, die in vier Kapitel unterteilt sind: Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Bildung sowie Lebensbelange der Bevölkerung. Zwanzig Gäste werden ihre Gedanken zu Arbeit und Leben mitteilen und aus ihrer persönlichen Perspektive Geschichten über Guangdong, die Greater Bay Area und China erzählen.

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