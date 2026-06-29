บริษัทจะฝ่าฟันวัฏจักรธุรกิจและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไร: ประธานกรรมการและประธาน Midea Group
News provided bySouth
29 Jun, 2026, 15:23 CST
กว่างโจว, จีน, 29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจากทางตอนใต้ของประเทศจีน:
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนเป็นต้นไป มณฑลกวางตุ้งจะเปิดตัวซีรีส์วิดีโอ "Beacon Over Lingnan" บนแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก ๆ โดยตอนแรกเป็นการสนทนากับ Fang Hongbo ประธานกรรมการและประธาน Midea Group ขอเชิญทุกท่านร่วมทำความรู้จักกับผู้นำของบริษัทระดับ Fortune Global 500 แห่งนี้
ซีซันแรกของ "Beacon Over Lingnan" ประกอบด้วย 20 ตอน โดยแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อ ได้แก่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการศึกษา รวมถึงความเป็นอยู่ของผู้คน แขกรับเชิญยี่สิบท่านจะร่วมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานและชีวิต โดยบอกเล่าเรื่องราวของมณฑลกวางตุ้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และประเทศจีนจากมุมมองส่วนตัวของพวกเขา
SOURCE South
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