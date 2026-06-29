Cara Sesebuah Syarikat Mengharungi Kitaran Perniagaan dan Mencapai Kejayaan Berkekalan: Pengerusi dan Presiden Midea Group

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South

29 Jun, 2026, 20:24 CST

GUANGZHOU, China, 29 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Berikut ialah laporan berita daripada South:

Bermula 27 Jun, Guangdong akan melancarkan siri video "Beacon Over Lingnan" di pelbagai platform utama dalam talian. Episod pertama menampilkan dialog bersama Fang Hongbo, Pengerusi dan Presiden Midea Group. Ikuti siri ini untuk mengenali dengan lebih dekat pemimpin syarikat yang tersenarai dalam Fortune Global 500 tersebut.

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Musim pertama "Beacon Over Lingnan" terdiri daripada 20 episod yang dibahagikan kepada empat bab, iaitu ekonomi, budaya, sains dan pendidikan, serta kesejahteraan rakyat. Seramai 20 tetamu akan berkongsi pandangan mereka mengenai pekerjaan dan kehidupan, sambil menceritakan kisah Guangdong, Greater Bay Area dan China daripada perspektif peribadi masing-masing.

SOURCE South

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