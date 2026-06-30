¿Cómo puede una empresa afrontar los ciclos económicos y alcanzar un éxito duradero?: presidente de la junta directiva y del grupo de Midea Group

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South

30 jun, 2026, 03:21 GMT

GUANGZHOU, China, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Esta noticia proviene del South:  

A partir del 27 de junio, Guangdong presentará la serie de videos "Beacon Over Lingnan" (Faro sobre Lingnan) en las principales plataformas digitales. El primer episodio presenta un diálogo con Fang Hongbo, presidente de la junta directiva y del grupo de Midea Group. Acompáñenos a conocer al director de esta empresa incluida en la lista Fortune Global 500.

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La primera temporada de "Beacon Over Lingnan" es de 20 episodios divididos en cuatro capítulos: economía, cultura, ciencia y educación, y modo de vida de la población. Veinte invitados compartirán sus reflexiones sobre el trabajo y la vida y contarán historias sobre Guangdong, la Gran Área de la Bahía y China desde sus perspectivas personales.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3001538/60_1782616232.mp4

FUENTE South

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