기업이 경기 변동을 헤쳐 나가고 지속적인 성공을 달성하는 방법: 마이디어 그룹 회장 겸 사장

광저우, 중국 2026년 6월 29일 /PRNewswire/ -- 사우스(South)의 뉴스 보도.

6월 27일을 시작으로 광둥성이 주요 온라인 플랫폼에서 '링난의 등대(Beacon Over Lingnan)' 영상 시리즈를 선보일 예정이다. 첫 번째 에피소드는 마이디어 그룹(Midea Group)의 팡 홍보(Fang Hongbo) 회장 겸 사장과의 대화를 담고 있다. 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500) 기업의 리더를 만나보는 이번 여정에 함께해 보길 바란다.

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'링난의 등대' 시즌 1은 경제, 문화, 과학 및 교육, 그리고 민생이라는 4개 챕터로 나뉜 20개의 에피소드로 구성된다. 20명의 게스트가 업무와 삶에 대한 생각을 공유하며 자신의 관점에서 광둥성, 웨강아오 대만구 및 중국의 이야기를 전할 예정이다.

SOURCE South