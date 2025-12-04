Nansha, em Guangzhou, desponta como polo de performances culturais na Grande Baía

GUANGZHOU, China, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Um relatório de notícias do Sul:

A turnê comemorativa de 25 anos da banda Mayday, que acontecerá em Guangzhou de 5 a 15 de dezembro no Centro de Cultura e Esportes da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA), destaca a rápida ascensão de Nansha como um destino de destaque para grandes eventos culturais. Isso marca o sétimo grande evento musical do distrito neste ano, consolidando sua ambição de se tornar a "cidade das performances" da Grande Baía (GBA).

O impulso começou com o Festival de Música Strawberry de Guangzhou em dezembro de 2024. Desde então, Nansha tem sediado uma agenda cheia, incluindo o festival de música e artes "Head In The Clouds", o show de The Chainsmokers, o concerto holográfico AniSonic, um espetáculo de sucessos em estilo de Hong Kong para o Festival Qixi, além dos festivais Guangzhou Taihai e Super Strawberry. As programações contaram com estrelas internacionais, como Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao e Wen Zhaolun, além da cantora virtual Luo Tianyi.

Além da turnê do Mayday, dezembro também receberá o SoNTILLa Sandilla Music Festival e a etapa de Guangzhou do Storm Electronic Music Festival 2025. O último, retornando a Nansha pelo segundo ano consecutivo, encantou o público com seu espetáculo de fogos de artifício na véspera de Ano Novo.

A vitalidade cultural se estende para além da música. A primeira edição da Feira das Lanternas da Grande Baía (GBA) neste ano atraiu 710.000 visitantes, destacando o amplo apelo cultural de Nansha.

Um marco fundamental desse desenvolvimento é o recém-inaugurado Centro de Cultura e Esportes da GBA. Após estrear com três eventos esportivos em agosto, o centro agora se prepara para sua primeira grande apresentação — os seis concertos da banda Mayday. Essa instalação de padrão internacional, que conta com um estádio para 60.000 pessoas, uma arena para 20.000 lugares e um centro aquático com 4.000 lugares, está preparada para se tornar um espaço compartilhado de competições de alto nível e de vida cultural pública na região.

Como área estratégica nacional, Nansha busca alcançar um nível mais elevado de abertura. Aproveitando espaços profissionais como o centro e a experiência de operadores como a China Resources Culture and Sports, o distrito incentiva a realização de mais eventos internacionais e nacionais, participando das oportunidades dinâmicas de desenvolvimento da cidade.

Por trás de cada grande concerto existe uma poderosa conexão emocional que impulsiona toda a cadeia de consumo do turismo cultural e fortalece a visibilidade urbana. Comemorando seu 20º aniversário em 2025, Nansha, com o lema "uma cidade jovem servindo jovens", está acelerando a consolidação de sua identidade como um modelo de desenvolvimento de alta qualidade. Ao sediar rapidamente eventos de grande porte e atrair viajantes intermunicipais que "seguem os concertos", este distrito costeiro avança com confiança em direção ao seu objetivo de se tornar o novo polo de desempenho da GBA.

