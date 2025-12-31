Inside China | Kishore Mahbubani: Reunião da APEC em Shenzhen pode inspirar o desenvolvimento global

GUANGZHOU, China, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Relatório de notícias do Sul:

Shenzhen recebeu recentemente a Reunião Informal de Altos Funcionários da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e foi confirmada como anfitriã da Reunião de Líderes Econômicos da APEC de 2026.

O ex-embaixador de Singapura nas Nações Unidas, Kishore Mahbubani — que participou da primeira Reunião de Líderes Econômicos da APEC em 1993 — voltou recentemente à cidade. Ele falou sobre Shenzhen, que descreveu como "a cidade com o desenvolvimento mais rápido da história mundial", com curiosidade analítica.

"Quando os líderes da APEC vierem aqui, ficarão muito impressionados", comentou Mahbubani. "As conquistas de Shenzhen podem servir de inspiração genuína para o mundo."

Segundo ele, essa inspiração tem a ver com a transformação industrial da cidade. No terraço de um arranha-céu com vista para a baía de Shenzhen, Mahbubani lembrou-se de quando, décadas atrás, observava Hong Kong do outro lado do rio. "Não existia nada aqui a não ser campos de arroz", disse ele. "Hoje, o horizonte compete com o das principais cidades do mundo."

Na BYD, fabricante de veículos elétricos sediada em Shenzhen, Mahbubani testou novos modelos e observou demonstrações sobre a segurança da tecnologia de baterias blade.

Fundada há três décadas, a BYD opera atualmente em 116 países e regiões. Para Mahbubani, essa ascensão é um reflexo da mudança geral de Shenzhen, que deixou de ser uma cidade de manufatura básica para se tornar um centro de tecnologia avançada.

Neste ano, comemora-se o 45º aniversário da designação de Shenzhen como zona econômica especial. Neste período, a cidade se transformou em uma das maiores economias urbanas da China continental, amplamente considerada como um campo de testes para as políticas de desenvolvimento do país.

Segundo Mahbubani, os pontos fortes de Shenzhen também são institucionais. No Centro de Inovação e Empreendedorismo Juvenil Qianhai Shenzhen-Hong Kong, ele conheceu startups e empresas financiadas por Hong Kong que utilizam serviços governamentais integrados e recebem apoio político — uma abordagem que ele descreveu como eficaz e que pode ser replicada.

Na opinião de Mahbubani, os 45 anos de desenvolvimento de Shenzhen também revelam a evolução das relações com Hong Kong — de um efeito indireto unidirecional para um reforço mútuo.

Com uma população jovem e um vasto ecossistema de inovação, Shenzhen continua a atrair setores emergentes, desde veículos elétricos até realidade aumentada. Em um momento em que o crescimento econômico global está desacelerando, Mahbubani afirmou que a cidade propõe uma maneira diferente de pensar sobre o desenvolvimento.

"As conquistas de Shenzhen podem ser uma verdadeira fonte de inspiração para os países, mostrando o quanto é possível progredir em tão pouco tempo", afirmou Mahbubani.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=7iFfwGYh0DY

