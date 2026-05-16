Conferência sobre parceria sino-árabe do Fórum de Mídia e Think Tanks do Sul Global é aberta no Cairo

Zhong Ren, da Sinopec, faz discurso principal e recebe prêmio por contribuição de destaque ao Sul Global

CAIRO, 16 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Conferência sobre Parceria Sino-Árabe do Fórum de Mídia e Think Tanks do Sul Global foi realizada em 13 de maio, no Cairo, Egito, sob o tema "Unir saberes, iniciar uma nova etapa: construir conjuntamente uma comunidade sino-árabe com futuro compartilhado."

Zhong Ren, da Sinopec, profere o discurso inaugural e recebe o prêmio por sua Contribuição de Destaque ao Sul Global na Conferência da Aliança China-Estados Árabes do Fórum de Mídia e Centros de Estudos do Sul Global, realizada no Cairo. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Zhong Ren, membro do conselho de administração do Sinopec Group, participou da conferência e fez a palestra principal, intitulada "Construir uma base com energia, impulsionar o crescimento com inovação e conectar por meio da cultura". Em sua fala, apresentou práticas e avaliações da Sinopec sobre a cooperação sino-árabe e destacou o compromisso do grupo de contribuir para uma comunidade sino-árabe mais próxima, com futuro compartilhado.

Por sua participação ativa em iniciativas de cooperação, sua contribuição para promover a confiança mútua e ampliar a voz do Sul Global, além de seu espírito de colaboração e liderança, a Sinopec recebeu o prêmio de contribuição de destaque da Parceria de Cooperação e Comunicação entre Mídia e Think Tanks do Sul Global.

Em sua palestra, Zhong afirmou que a amizade entre a China e os países árabes atravessa mais de um milênio e segue se fortalecendo. As civilizações chinesa e árabe se complementaram e se inspiraram mutuamente, tornando-se um exemplo de diálogo e aprendizado entre civilizações. Sob a orientação estratégica da diplomacia de chefes de Estado, as relações sino-árabes passaram a contar com novas oportunidades históricas. Como destaca o relatório de think tank "Conquistas, oportunidades e perspectivas da cooperação sino-árabe na nova era", divulgado pela Agência de Notícias Xinhua, a cooperação sino-árabe contribuiu para dar estabilidade e previsibilidade ao mundo e se tornou referência para a cooperação Sul-Sul.

"A Sinopec sempre seguiu o princípio de que 'segurança energética significa segurança compartilhada, e desenvolvimento energético significa desenvolvimento coordenado'. Temos participação relevante em projetos emblemáticos, como a Refinaria de Yanbu, na Arábia Saudita, e a Refinaria de Al-Zour, no Kuwait, ao mesmo tempo em que seguimos ampliando o comércio de petróleo e gás natural e promovendo o desenvolvimento coordenado da energia tradicional e das novas energias verdes", afirmou.

Ao mesmo tempo, a Sinopec acelera sua transformação digital e inteligente, com a criação de um sistema próprio e controlável de inteligência artificial e de uma rede internacional de comunicação em múltiplas mídias, contribuindo para fortalecer uma narrativa própria do Sul Global. No campo do intercâmbio cultural, a Sinopec criou "Casas do Livro da Rota da Seda" em oito países árabes, doou mais de 10 mil livros e capacitou mais de 100 mil profissionais e técnicos locais, fortalecendo o diálogo e a aproximação entre a China e os países árabes.

Zhong afirmou que a próxima Segunda Cúpula China-Países Árabes deverá dar novo impulso às relações sino-árabes e à cooperação Sul-Sul. A Sinopec está pronta para unir esforços com seus parceiros e ampliar sua contribuição para a construção de uma comunidade sino-árabe ainda mais próxima, com futuro compartilhado.

O evento de dois dias, organizado em conjunto pela Xinhua e pela Liga dos Estados Árabes, reuniu cerca de 250 representantes de aproximadamente 110 veículos de comunicação, think tanks, instituições governamentais e empresas da China e de países árabes, além de organizações internacionais e regionais.

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FONTE SINOPEC