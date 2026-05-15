การประชุมว่าด้วยความร่วมมือจีน-อาหรับ ภายใต้เวทีประชุมสื่อมวลชนและสถาบันวิจัยเชิงนโยบายกลุ่มโลกใต้ เปิดฉากที่กรุงไคโร
15 May, 2026, 21:52 CST
Zhong Ren จาก Sinopec ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ และรับรางวัลจากการสร้างผลงานอันโดดเด่นแก่กลุ่มโลกใต้
ไคโร, 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมความร่วมมือจีน–อาหรับ ภายใต้เวทีประชุมสื่อมวลชนและสถาบันวิจัยเชิงนโยบายกลุ่มโลกใต้ (Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference) ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ภายใต้หัวข้อ "Pooling Wisdom, Embarking on a New Journey: Jointly Building a China-Arab Community with a Shared Future." (ระดมสมอง และก้าวสู่เส้นทางใหม่: ร่วมสร้างประชาคมจีน–อาหรับที่มีอนาคตร่วมกัน)
นาย Zhong Ren กรรมการผู้บริหารของ Sinopec Group เข้าร่วมการประชุมและขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Building a Foundation with Energy, Driving New Growth with Innovation, and Connecting Through Culture" (สร้างรากฐานด้วยพลังงาน ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ด้วยนวัตกรรม และเชื่อมโยงผู้คนผ่านวัฒนธรรม) โดยร่วมถ่ายทอดแนวปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกของ Sinopec ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีน-อาหรับ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของบริษัทในการส่งเสริมการสร้างประชาคมจีน-อาหรับที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน
ในฐานะที่ Sinopec มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งมีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความเชื่อมั่นระหว่างกัน และขยายเสียงของกลุ่มประเทศโลกใต้บนเวทีโลก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณความร่วมมือและภาวะผู้นำที่โดดเด่น บริษัทจึงได้รับรางวัล "Global South Media and Think Tank Cooperation & Communication Partnership Outstanding Contribution Award" หรือรางวัลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านความร่วมมือและพันธมิตรด้านการสื่อสารของเวทีสื่อมวลชนและสถาบันวิจัยเชิงนโยบายกลุ่มโลกใต้
ทั้งนี้ ในปาฐกถาของเขา นาย Zhong กล่าวว่า มิตรภาพระหว่างจีนและรัฐอาหรับมีประวัติยาวนานกว่าพันปี และยังคงหยั่งรากลึกและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อารยธรรมจีนและอาหรับต่างเกื้อหนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน กลายเป็นแบบอย่างอันโดดเด่นของการเสวนาและการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มอารยธรรมต่าง ๆ ของโลก ทั้งนี้ ภายใต้การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการทูตระดับผู้นำประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกอาหรับกำลังก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งโอกาสทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ทั้งนี้ ตามการรายงานของสถาบันวิจัยเชิงนโยบายในหัวข้อ "Achievements, Opportunities, and Prospects of China-Arab Cooperation in the New Era" (ความสำเร็จ โอกาส และอนาคตของความร่วมมือจีน–อาหรับในยุคใหม่) ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักข่าว Xinhua News Agency ชี้ให้เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาหรับได้ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความแน่นอนให้แก่ประชาคมโลก พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างสำคัญให้แก่ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (South-South Cooperation) ด้วยกัน
"Sinopec ยึดมั่นในหลักการที่ว่า 'ความมั่นคงด้านพลังงานคือความมั่นคงร่วมกัน และการพัฒนาพลังงานคือการพัฒนาที่ประสานความร่วมมือกัน' เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการสำคัญต่าง ๆ อย่างจริงจัง อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน Yanbu ในซาอุดีอาระเบีย และโรงกลั่น Al-Zour ในคูเวต ขณะเดียวกันก็ขยายความร่วมมือด้านการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันการพัฒนาแบบประสานควบคู่กันระหว่างพลังงานแบบดั้งเดิมและพลังงานสะอาดยุคใหม่" เขากล่าว
ในเวลาเดียวกัน Sinopec ยังเร่งเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ โดยสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เป็นอิสระและควบคุมได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายสื่อสารมวลชนแบบครบวงจรในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบวาทกรรมที่เป็นอิสระของประเทศโลกใต้ ในด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม Sinopec ได้จัดตั้ง "Silk Road Book Houses" หรือห้องหนังสือสายไหมขึ้นใน 8 ประเทศอาหรับ พร้อมบริจาคหนังสือกว่า 10,000 เล่ม และฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพและด้านเทคนิคในท้องถิ่นมากกว่า 100,000 คน เพื่อสร้างสะพานเชื่อมการสนทนาและสายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประชาชนของจีนและโลกอาหรับอย่างต่อเนื่อง
นาย Zhong กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมสุดยอดจีน–รัฐอาหรับ ครั้งที่ 2 ที่กำลังจะจัดขึ้น จะช่วยเติมแรงขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์จีน–อาหรับและความร่วมมือของกลุ่มประเทศโลกใต้ได้อย่างแน่นอน พร้อมยืนยันว่า Sinopec พร้อมจับมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้างประชาคมจีน–อาหรับที่มีอนาคตร่วมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
งานประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และมีสำนักข่าว Xinhua และสันนิบาตอาหรับร่วมเป็นเจ้าภาพ มีผู้แทนราว 250 คน จากสื่อมวลชน สถาบันวิจัยเชิงนโยบายหรือคลังสมอง หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจประมาณ 110 แห่ง ทั้งจากจีน กลุ่มประเทศอาหรับ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคเข้าร่วมงาน
