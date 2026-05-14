O campo de gás de xisto Ziyang Dongfeng da Sinopec anuncia reservas comprovadas de 235,687 bilhões de metros cúbicos

ZIYANG, China, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) anunciou um grande avanço na exploração de gás de xisto do seu "Projeto Terra Profunda - Base de Gás Natural de Sichuan e Chongqing". O campo de gás de xisto Ziyang Dongfeng, operado pela Sinopec, obteve aprovação oficial para reservas geológicas comprovadas de 235,687 bilhões de metros cúbicos do Ministério dos Recursos Naturais da China. Isso marca o nascimento do primeiro campo de gás de xisto ultraprofundo da China, com 100 bilhões de metros cúbicos, impulsionando a exploração e o desenvolvimento além de 4.500 metros.

O Campo de gás de xisto Ziyang Dongfeng, da Sinopec, reporta reserva comprovada de 235,687 bilhões de metros cúbicos.

O Ziyang Dongfeng, na Bacia de Sichuan, é um grande campo integrado de gás de xisto descoberto na Formação Qiongzhusi do Cambriano, a camada comercial de xisto mais antiga da Terra, formada há 540 milhões de anos. Enterrado a 4.500–5.200 metros de profundidade, apresentava desafios de exploração reconhecidos globalmente, como características pouco claras do reservatório, mecanismos complexos de acumulação, formações espessas e difíceis de perfurar, e calor e pressão extremos.

A equipe da Sinopec foi além dos modelos convencionais de exploração. Ao integrar IA à imagem geofísica, eles efetivamente realizaram uma "tomografia computadorizada" das formações subterrâneas, permitindo a identificação clara de reservatórios e a detecção de gás. Combinados com avanços em perfuração e fraturamento ultraprofundos, esses esforços resultaram em um sistema tecnológico totalmente proprietário para a exploração de gás de xisto ultraprofundo do Cambriano.

"Após mais de uma década de esforço persistente, levamos o gás de xisto Cambriano de zero para uma base de reserva de cem bilhões de metros cúbicos em escala. Isso valida o vasto potencial da formação e nos oferece um caminho técnico replicável para expandir a fronteira de desenvolvimento de gás de xisto na China", disse Liu Wei, diretor do Escritório de Petróleo do Sudoeste da Sinopec e representante da Sinopec Southwest Oil & Gas Company. "Nosso próximo passo é impulsionar a exploração e a produção de alta qualidade, acelerar o crescimento da capacidade em Ziyang Dongfeng e contribuir para a segurança energética nacional."

A Sinopec continua direcionando o desenvolvimento de alta qualidade do setor de gás de xisto da China. Em 2012, a Sinopec descobriu o campo de gás de xisto de Fuling, iniciando o desenvolvimento comercial de gás de xisto na China e tornando o país o terceiro do mundo (depois dos EUA e do Canadá) a alcançar a produção de gás de xisto em escala comercial. Em 2017, a Sinopec transformou Fuling no primeiro campo de gás de xisto da China com capacidade de 10 bilhões de metros cúbicos.

Avançando para formações mais profundas, Sinopec comprovou o campo de gás de xisto Weirong (2018), o campo de gás de xisto de Qijiang (2022) e, em 2025, os campos de Yongchuan e Hongxing, cada um com reservas superiores a 100 bilhões de metros cúbicos.

Para mais informações sobre os esforços da Sinopec e os marcos alcançados na exploração de gás de xisto, acesse http://www.sinopec.com/listco/en/.

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FONTE SINOPEC