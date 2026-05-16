افتتاح منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر - مؤتمر الشراكة العربي الصيني في القاهرة

"شونغ رين" من Sinopec يلقي خطبة رئيسية ويحصل على جائزة "المساهمة المتميزة للجنوب العالمي"

القاهرة, 16 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- عُقد منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر - مؤتمر الشراكة العربي الصيني في 13 مايو في القاهرة، مصر، تحت عنوان "جمع الحكمة، الشروع في رحلة جديدة: معًا نحو بناء مجتمع صيني عربي بمستقبل مشترك."

Sinopec’s Zhong Ren Delivers Keynote Speech and Receives Global South Outstanding Contribution Award at Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference, Cairo.

حضر المؤتمر السيد "شونغ رين"، مدير مجلس إدارة مجموعة "ساينوبك جروب" Sinopec Group، وألقى خطبة رئيسية بعنوان "بناء أساس مع الطاقة ، ودفع نمو جديد مع الابتكار ، والتواصل من خلال الثقافة" ، حيث شارك ممارسات "ساينوبك" والرؤى الخاصة بها بشأن التعاون الصيني العربي وشدد على التزام المجموعة الثابت بالمساهمة في مجتمع صيني عربي أكثر قربًا بمستقبل مشترك.

من أجل مشاركتها النشطة في مبادرات التعاون ، ومساهمتها الاستثنائية في تعزيز الثقة المتبادلة وتضخيم صوت "الجنوب العالمي"، بالإضافة إلى روحها المثبتة للتعاون والقيادة المتميزة ، مُنِحت "ساينوبك" "جائزة المساهمة المتميزة ضمن شراكة التعاون والإعلام في إطار منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر".

في كلمته الرئيسية ، أشار السيد "شونغ" إلى أن الصداقة بين الصين والدول العربية تمتد لأكثر من ألف عام وتستمر في النمو بشكل أقوى. وقد أكملت الحضارات الصينية والعربية وألهمت بعضها البعض، ما يعطي مثالاً مشرقًا للحوار والتعلّم المتبادل بين الحضارات العالمية. تحت التوجيه الاستراتيجي لدبلوماسية رئيس الدولة ، اغتنمت العلاقات الصينية العربية فرصًا تاريخية جديدة. وكما تم تسليط الضوء عليه في تقرير "مركز الفكر" الذي حمل عنوان "إنجازات، وفرص، وآفاق التعاون الصيني العربي في العصر الجديد" الذي أصدرته وكالة أنباء شينخوا ، بثّ التعاون الصيني العربي الاستقرار واليقين في العالم ووضع معيارًا بشأن "التعاون بين بلدان الجنوب".

وقال: "لقد التزمت "ساينوبك" دائمًا بمبدأ أن 'أمن الطاقة يعني الأمن المشترك وتطوير الطاقة يعني التنمية المنسقة." لقد شاركنا بعمق في مشاريع بارزة مثل مصفاة ينبع في المملكة العربية السعودية ومصفاة الزور في الكويت، مع توسيع تجارة النفط والغاز الطبيعي باستمرار وتعزيز التنمية المنسقة للطاقة التقليدية والطاقة الجديدة الخضراء".

في الوقت نفسه ، تعمل "ساينوبك" على تسريع تحولها الرقمي وعلى مستوى الذكاء، وبناء نظام للذكاء الاصطناعي مستقل وقابل للتحكم بالإضافة إلى مصفوفة اتصالات دولية متعددة الوسائط ، مما يسهم في تطوير نظام الخطاب المستقل "للجنوب العالمي". في إطار التبادل الثقافي ، أنشأت "ساينوبك" "بيوت كتب طريق الحرير" في ثمانية دول عربية ، حيث تبرعت بأكثر من 10،000 كتاب ودربت أكثر من 100،000 من المهنيين والفنيين المحليين ، في إطار البناء المتواصل لجسر للحوار وخلق سبل للاتصال على مستوى الشعوب بين الصين والدول العربية.

وأشار السيد "شونغ" إلى أن "قمة الصين - الدول العربية الثانية" المقبلة ستضخ بالتأكيد زخمًا جديدًا للعلاقات الصينية العربية و"التعاون بين بلدان الجنوب". إن شركة "ساينوبك" مستعدة للانضمام إلى جميع الشركاء للمساهمة في بذل المزيد من الجهود لبناء مجتمع صيني عربي كثر قربًا بمستقبل مشترك.

جمع الحدث الذي استضافه شينخوا وجامعة الدول العربية لمدة يومين حوالي 250 ممثلاً من حوالي 110 من وسائل الإعلام، ومراكز للفكر، ومؤسسات حكومية، ومؤسسات من الصين والدول العربية، وكذلك من المنظمات الدولية والإقليمية.

