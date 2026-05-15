Se inaugura Conferencia de la Alianza Chino-Árabe del Foro de Medios y Centros de Investigación del Sur Global

- Se inaugura en El Cairo la Conferencia de la Alianza Chino-Árabe del Foro de Medios y Centros de Investigación del Sur Global

Zhong Ren, de Sinopec, pronuncia el discurso de apertura y recibe el Premio a la Contribución Destacada del Sur Global

EL CAIRO, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia de la Alianza Chino-Árabe del Foro de Medios de Comunicación y Centros de Investigación del Sur Global se celebró el 13 de mayo en El Cairo, Egipto, bajo el lema "Compartiendo conocimientos, emprendiendo un nuevo camino: construyendo conjuntamente una comunidad chino-árabe con un futuro compartido".

Sinopec’s Zhong Ren Delivers Keynote Speech and Receives Global South Outstanding Contribution Award at Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference, Cairo.

Zhong Ren, director del consejo de administración de Sinopec Group, asistió a la conferencia y pronunció un discurso de apertura titulado "Construyendo una base con energía, impulsando un nuevo crecimiento con innovación y conectando a través de la cultura", compartiendo las prácticas y perspectivas de Sinopec en la cooperación entre China y el mundo árabe, y destacando el firme compromiso del grupo de contribuir a una comunidad chino-árabe más unida con un futuro compartido.

Por su participación activa en iniciativas de cooperación, su excepcional contribución a la promoción de la confianza mutua y a la amplificación de la voz del Sur Global, así como por su demostrado espíritu de colaboración y su liderazgo férreo, Sinopec recibió el Premio a la Contribución Sobresaliente de la Alianza para la Cooperación y la Comunicación entre Medios de Comunicación y Centros de Investigación del Sur Global.

En su discurso de apertura, Zhong señaló que la amistad entre China y los estados árabes abarca más de un milenio y continúa fortaleciéndose. Las civilizaciones china y árabe se han complementado e inspirado mutuamente, constituyendo un brillante ejemplo de diálogo y aprendizaje mutuo entre las civilizaciones del mundo. Bajo la guía estratégica de la diplomacia de jefes de estado, las relaciones entre China y el mundo árabe han aprovechado nuevas oportunidades históricas. Como se destaca en el informe del grupo de expertos "Logros, oportunidades y perspectivas de la cooperación entre China y el mundo árabe en la nueva era", publicado por la agencia de noticias Xinhua, la cooperación entre China y el mundo árabe ha inyectado estabilidad y certeza en el mundo y ha establecido un referente para la cooperación Sur-Sur.

"Sinopec siempre se ha adherido al principio de que 'la seguridad energética significa seguridad común y el desarrollo energético significa desarrollo coordinado'. Hemos participado activamente en proyectos emblemáticos como la refinería de Yanbu en Arabia Saudita y la refinería de Al-Zour en Kuwait, al tiempo que hemos expandido continuamente el comercio de petróleo y gas natural y promovido el desarrollo coordinado de la energía tradicional y las nuevas energías verdes", afirmó.

Al mismo tiempo, Sinopec está acelerando su transformación digital e inteligente, construyendo un sistema de IA independiente y controlable, así como una matriz de comunicación omnimedia internacional, contribuyendo al desarrollo del sistema de discurso independiente del Sur Global. En términos de intercambio cultural, Sinopec ha establecido "Casas del Libro de la Ruta de la Seda" en ocho países árabes, donando más de 10.000 libros y capacitando a más de 100.000 profesionales y técnicos locales, construyendo continuamente un puente para el diálogo y la conectividad entre los pueblos de China y los estados árabes.

Zhong señaló que la próxima Segunda Cumbre China-Estados Árabes sin duda impulsará las relaciones entre China y los países árabes, así como la cooperación Sur-Sur. Sinopec está dispuesta a colaborar con todos sus socios para redoblar los esfuerzos en la construcción de una comunidad China-Árabe aún más estrecha con un futuro compartido.

El evento de dos días, organizado conjuntamente por Xinhua y la Liga de los Estados Árabes, reunió a unos 250 representantes de aproximadamente 110 medios de comunicación, centros de investigación, instituciones gubernamentales y empresas de China y países árabes, así como de organizaciones internacionales y regionales.

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