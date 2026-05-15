Persidangan Perkongsian Cina-Arab Forum Media dan Badan Pemikir Selatan Global Bermula di Kaherah

Zhong Ren Sinopec Menyampaikan Ucaptama dan Menerima Anugerah Sumbangan Cemerlang Selatan Global

KAHERAH, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Persidangan Perkongsian Cina-Arab Forum Media dan Badan Pemikir Selatan Global telah diadakan pada 13 Mei di Kaherah, Mesir, dengan tema "Menghimpunkan Kebijaksanaan, Memulakan Perjalanan Baharu: Bersama-sama Membina Komuniti China-Arab dengan Masa Depan Bersama."

Encik Zhong Ren, pengarah lembaga Sinopec Group, menghadiri Persidangan itu dan menyampaikan ucaptama yang bertajuk "Membina Asas dengan Tenaga, Memacu Pertumbuhan Baharu melalui Inovasi dan Berhubung Menerusi Budaya," sambil berkongsi amalan dan pandangan Sinopec dalam kerjasama China-Arab serta menegaskan komitmen teguh kumpulan itu dalam menyumbang kepada komuniti China-Arab lebih erat yang mempunyai masa depan dikongsi bersama.

Atas penglibatan aktifnya dalam inisiatif kerjasama, sumbangannya yang luar biasa dalam menggalakkan kepercayaan bersama dan mengangkat suara Selatan Global, selain semangat kolaborasi dan kepimpinan cemerlang yang ditunjukkan, Sinopec telah dianugerahkan Anugerah Sumbangan Cemerlang Perkongsian Kerjasama & Komunikasi Media dan Badan Pemikir Selatan Global.

Dalam ucaptamanya, Encik Zhong menyebut bahawa persahabatan antara China dan negara-negara Arab menjangkau lebih satu alaf dan terus berkembang lebih kukuh. Tamadun China dan Arab saling melengkapi serta memberi inspirasi antara satu sama lain, sekali gus menjadi contoh cemerlang bagi dialog dan pembelajaran bersama antara tamadun dunia. Di bawah panduan strategik diplomasi ketua negara, hubungan China-Arab telah menerima peluang sejarah baharu. Seperti yang diketengahkan dalam laporan Badan Pemikir "Pencapaian, Peluang dan Prospek Kerjasama China-Arab dalam Era Baharu" yang dikeluarkan oleh Xinhua News Agency, kerjasama China-Arab telah menyuntik kestabilan dan kepastian kepada dunia serta menetapkan penanda aras untuk kerjasama Selatan-Selatan.

"Sinopec sentiasa berpegang teguh kepada prinsip bahawa 'keterjaminan tenaga bermaksud keselamatan bersama dan pembangunan tenaga bermaksud pembangunan terselaras.' Kami terlibat secara mendalam bagi projek mercu tanda seperti Kilang Penapis Yanbu di Arab Saudi dan Kilang Penapis Al-Zour di Kuwait, sambil terus meluaskan perdagangan minyak dan gas asli serta menggalakkan pembangunan terselaras bagi tenaga tradisional dan juga tenaga baharu hijau," katanya.

Pada masa sama, Sinopec mempercepat transformasi digital dan pintarnya, membangunkan sistem AI yang bebas dan boleh dikawal serta matriks komunikasi omnimedia antarabangsa, sekali gus menyumbang kepada pembangunan sistem wacana bebas Selatan Global. Dari segi pertukaran budaya, Sinopec telah menubuhkan "Silk Road Book Houses" di lapan negara Arab dengan menyumbang lebih 10,000 buku dan melatih lebih daripada 100,000 kakitangan profesional dan teknikal tempatan, serta terus-menerus membina jambatan untuk dialog dan hubungan sesama rakyat antara China dan negara-negara Arab.

Encik Zhong menyebut bahawa Sidang Kemuncak China-Negara Arab Kedua yang akan datang pasti menyuntik momentum baharu kepada hubungan China-Arab dan kerjasama Selatan-Selatan. Sinopec bersedia berganding bahu dengan semua rakan kongsi untuk menyumbang usaha lebih besar ke arah membina komuniti China-Arab yang lebih erat dengan masa depan yang dikongsi bersama.

Acara dua hari yang dianjurkan secara bersama oleh Xinhua dan Liga Negara Arab itu menghimpunkan kira-kira 250 wakil daripada sekitar 110 outlet media, badan pemikir, institusi kerajaan dan perusahaan dari China dan negara-negara Arab, serta organisasi antarabangsa dan serantau.

