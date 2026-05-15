Ouverture au Caire de la conférence sur le partenariat sino-arabe du Global South Media and Think Tank Forum

Zhong Ren, de Sinopec, prononce un discours liminaire et reçoit le Global South Outstanding Contribution Award

LE CAIRE, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- La conférence du Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership s'est tenue le 13 mai au Caire, en Égypte, sur le thème « Mettre en commun la sagesse, entreprendre un nouveau voyage : construire ensemble une communauté sino-arabe avec un avenir commun.

Sinopec’s Zhong Ren Delivers Keynote Speech and Receives Global South Outstanding Contribution Award at Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference, Cairo.

M. Zhong Ren, directeur du conseil d'administration de Sinopec Group, a participé à la conférence et a prononcé un discours intitulé « Construire une fondation avec l'énergie, stimuler une nouvelle croissance avec l'innovation et se connecter par la culture », partageant les pratiques et les idées de Sinopec en matière de coopération sino-arabe et accentuant l'engagement ferme du groupe à contribuer à une communauté sino-arabe plus étroite avec un avenir commun.

Pour son engagement actif dans les initiatives de coopération, sa contribution exceptionnelle à la promotion de la confiance mutuelle et à l'amplification de la voix du Sud, ainsi que pour son esprit de collaboration et son leadership exceptionnel, Sinopec s'est vu décerner le prix de la contribution exceptionnelle au partenariat de coopération et de communication avec les médias et les groupes de réflexion du Sud.

Dans son discours d'ouverture, M. Zhong a souligné que l'amitié entre la Chine et les États arabes remonte à plus d'un millénaire et ne cesse de se renforcer. Les civilisations chinoise et arabe se sont complétées et inspirées mutuellement, donnant un exemple éclatant de dialogue et d'apprentissage mutuel entre les civilisations du monde. Sous la direction stratégique de la diplomatie des chefs d'État, les relations sino-arabes ont connu de nouvelles opportunités historiques. Comme le souligne le rapport du groupe de réflexion intitulé « Réalisations, opportunités et perspectives de la coopération sino-arabe à l'ère nouvelle » publié par l'agence de presse Xinhua, la coopération sino-arabe a injecté de la stabilité et de la certitude dans le monde et a établi une référence pour la coopération Sud-Sud.

Sinopec a toujours adhéré au principe selon lequel « la sécurité énergétique est synonyme de sécurité commune et le développement énergétique est synonyme de développement coordonné ». Nous avons été profondément impliqués dans des projets phares tels que la raffinerie de Yanbu en Arabie saoudite et la raffinerie d'Al-Zour au Koweït, tout en développant continuellement le commerce du pétrole et du gaz naturel et en promouvant le développement coordonné de l'énergie traditionnelle et de l'énergie nouvelle verte », a-t-il déclaré.

En parallèle, Sinopec accélère sa transformation numérique et intelligente, construisant un système d'IA indépendant et contrôlable ainsi qu'une matrice de communication omnimédias internationale, contribuant ainsi au développement du système de discours indépendant du Sud global. En termes d'échanges culturels, Sinopec a créé des « maisons du livre de la Route de la soie » dans huit pays arabes, faisant don de plus de 10 000 livres et formant plus de 100 000 professionnels et techniciens locaux, construisant ainsi un pont pour le dialogue et les relations interpersonnelles entre la Chine et les États arabes.

M. Zhong a noté que le deuxième sommet Chine-États arabes, qui aura lieu prochainement, donnera certainement un nouvel élan aux relations sino-arabes et à la coopération Sud-Sud. Sinopec est prêt à s'associer à tous les partenaires pour redoubler d'efforts en vue de construire une communauté sino-arabe encore plus étroite, avec un avenir commun.

L'événement de deux jours organisé conjointement par Xinhua et la Ligue des États arabes a rassemblé environ 250 représentants de quelque 110 médias, groupes de réflexion, institutions gouvernementales et entreprises de Chine et des pays arabes, ainsi que d'organisations internationales et régionales.

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