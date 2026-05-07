Sinopec lança agente de IA industrial "Fenghuo": inovação pioneira transforma a IA em funcionários digitais e especialistas de domínio

PEQUIM, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) apresentou o agente de IA industrial "Fenghuo", o primeiro especialista digital do setor petroquímico capaz de participar ativamente das operações de produção.

O agente de IA "Fenghuo" é capaz de analisar dados de produção, interagir com softwares industriais e gerar resultados em pesquisa científica e engenharia, atuando essencialmente como um "colega digital" para os funcionários do setor petroquímico. A inovação representa a primeira vez que a IA alcança capacidade operacional independente no setor petroquímico. É um marco fundamental nas iniciativas da Sinopec para transformar a IA de uma ferramenta de uso geral em um motor central da produtividade industrial, imprimindo um novo ritmo tecnológico ao desenvolvimento de alta qualidade de toda a cadeia do setor.

Desenvolvido com base no grande modelo "Great Wall" da Sinopec, o agente inteligente "Fenghuo" traz três inovações importantes:

Acúmulo profundo de conhecimento especializado : integra mais de um bilhão de informações e experiências de especialistas, o equivalente a levar uma biblioteca petroquímica inteira para cada tarefa, com capacidade de aprendizado contínuo e iteração autônoma.

: integra mais de um bilhão de informações e experiências de especialistas, o equivalente a levar uma biblioteca petroquímica inteira para cada tarefa, com capacidade de aprendizado contínuo e iteração autônoma. Uso preciso de ferramentas especializadas e dados empresariais : opera sistemas de simulação industrial, modelagem de processos e outros sistemas para a realização de cálculos de engenharia.

: opera sistemas de simulação industrial, modelagem de processos e outros sistemas para a realização de cálculos de engenharia. Execução estável de tarefas complexas por longos períodos: divide processos industriais de várias etapas de forma autônoma e mantém um desempenho confiável durante operações contínuas que duram várias horas.

A primeira implementação do agente de IA "Fenghuo" abrange quatro funções: Fenghuo Cientista, Fenghuo Engenheiro, Fenghuo Programador e Fenghuo Assistente. As funções Cientista e Engenheiro atuam como pilares de produtividade: analisam tarefas de forma autônoma e usam softwares industriais para realizar trabalhos especializados, como análise dinâmica de desenvolvimento de campos de petróleo e otimização de processos de refino. Enquanto isso, o Fenghuo Assistente ajuda os funcionários a organizar dados, escrever relatórios e realizar outras tarefas de rotina, aumentando a eficiência no dia a dia do escritório.

Nos últimos anos, a Sinopec tem promovido continuamente a visão de uma "Sinopec digital e inteligente". De agora em diante, a empresa utilizará o agente de IA industrial "Fenghuo" como ponto de partida para promover ainda mais a aplicação integrada e a evolução iterativa da inteligência artificial em toda a cadeia do setor petroquímico, incorporando cada vez mais inteligência digital no desenvolvimento de alta qualidade do setor energético e químico da China.

Para obter mais informações, acesse http://www.sinopec.com/listco/en/.

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FONTE SINOPEC