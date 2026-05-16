글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼 중국-아랍 파트너십 콘퍼런스, 카이로에서 개막

시노펙의 중런 이사, 기조연설 및 글로벌 사우스 우수 공헌상 수상

카이로, 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼 중국-아랍 파트너십 콘퍼런스(Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference)가 5월 13일 이집트 카이로에서 '지혜를 모아 새로운 여정을 시작하다: 중국-아랍 운명공동체 공동 구축(Pooling Wisdom, Embarking on a New Journey: Jointly Building a China-Arab Community with a Shared Future)'이라는 주제로 개최됐다.

Sinopec’s Zhong Ren Delivers Keynote Speech and Receives Global South Outstanding Contribution Award at Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference, Cairo. (PRNewsfoto/SINOPEC)

시노펙 그룹(Sinopec Group) 이사회의 중런(Zhong Ren) 이사는 이번 콘퍼런스에 참석해 '에너지로 기반을 구축하고, 혁신으로 새로운 성장을 견인하며, 문화로 연결하다(Building a Foundation with Energy, Driving New Growth with Innovation, and Connecting Through Culture)'라는 제목의 기조연설을 했다. 그는 중국-아랍 협력에서 시노펙이 실천해 온 사례와 인사이트를 공유하고, 더욱 긴밀한 중국-아랍 운명공동체 구축에 기여하겠다는 그룹의 확고한 의지를 강조했다.

시노펙은 협력 이니셔티브에 적극적으로 참여하고, 상호 신뢰 증진과 글로벌 사우스의 목소리를 확대하는 데 막대한 기여를 했으며, 협력 정신과 뛰어난 리더십을 보여준 공로를 인정받아 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 협력 및 커뮤니케이션 파트너십 우수 공헌상(Global South Media and Think Tank Cooperation & Communication Partnership Outstanding Contribution Award)을 수상했다.

중런 이사는 기조연설에서 중국과 아랍 국가 간 우정은 천 년이 넘는 세월을 이어오며 더욱 굳건해지고 있다고 말했다. 그는 중국 문명과 아랍 문명이 서로를 보완하고 영감을 주며 세계 문명 간 대화와 상호 학습의 빛나는 모범을 세워 왔다고 설명했다. 또한 정상 외교의 전략적 지도 아래 중국-아랍 관계가 새로운 역사적 기회를 맞이했다고 밝혔다. 신화통신(Xinhua News Agency)이 발표한 싱크탱크 보고서 '새로운 시대의 중국-아랍 협력의 성과, 기회와 전망(Achievements, Opportunities, and Prospects of China-Arab Cooperation in the New Era)'에서 강조한 바와 같이, 중국-아랍 협력은 세계에 안정성과 확실성을 불어넣고 남남협력의 기준을 제시했다고 덧붙였다.

그는 "시노펙은 항상 '에너지 안보는 공동의 안보이며, 에너지 발전은 조화로운 발전'이라는 원칙을 견지해 왔다. 우리는 사우디아라비아의 얀부 정유공장과 쿠웨이트의 알주르 정유공장 등 대표 프로젝트에 깊이 참여해 왔으며, 석유 및 천연가스 무역을 지속적으로 확대하고 전통 에너지와 녹색 신에너지의 조화로운 발전을 추진하고 있다"고 말했다.

동시에 시노펙은 디지털 및 지능형 전환에 속도를 내고 있으며, 독립적이고 통제 가능한 AI 시스템과 국제 옴니미디어(omnimedia) 커뮤니케이션 매트릭스를 구축해 글로벌 사우스의 독립적 담론 체계 발전에 기여하고 있다. 문화 교류 측면에서 시노펙은 8개 아랍 국가에 '실크로드 북하우스(Silk Road Book Houses)'를 설립하고 1만 권 이상의 도서를 기증했으며, 10만 명 이상의 현지 전문 및 기술 인력을 양성해 중국과 아랍 국가 간 대화와 민간 교류를 잇는 가교를 지속적으로 구축하고 있다.

중런 이사는 곧 개최될 제2차 중국-아랍 국가 정상회의가 중국-아랍 관계와 남남협력에 새로운 동력을 불어넣을 것이라고 밝혔다. 시노펙은 모든 파트너와 손잡고 더욱 긴밀한 중국-아랍 운명공동체 구축을 위해 더 큰 노력을 기울일 준비가 돼 있다고 덧붙였다.

신화통신과 아랍국가연맹(League of Arab States)이 공동 주최한 이틀간의 행사에는 중국과 아랍 국가의 약 110개 언론사, 싱크탱크, 정부기관, 기업은 물론 국제 및 지역 기구에서 온 대표 약 250명이 참석했다.

SOURCE SINOPEC