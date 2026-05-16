Se inaugura en El Cairo la Conferencia de la Alianza China-Estados Árabes del Foro de Medios de Comunicación y Centros de Estudios del Sur Global

Zhong Ren, de Sinopec, pronuncia el discurso inaugural y recibe el premio por su Contribución Destacada al Sur Global

El CAIRO, 16 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 13 de mayo se celebró en El Cairo, Egipto, la Conferencia de la Alianza China-Estados Árabes del Foro de Medios de Comunicación y Centros de Estudios del Sur Global, con el tema "Aunar sabiduría y emprender un nuevo viaje: construyendo juntos una comunidad chino-árabe con un futuro compartido".

Zhong Ren, de Sinopec pronuncia el discurso inaugural y recibe el premio por su Contribución Destacada al Sur Global en la Conferencia de la Alianza China-Estados Árabes del Foro de Medios de Comunicación y Centros de Estudios del Sur Global, celebrada en El Cairo. (PRNewsfoto/SINOPEC)

El Sr. Zhong Ren, director de la junta de Sinopec Group, asistió a la Conferencia y pronunció el discurso inaugural que tituló "Construir un base con energía, impulsar un nuevo crecimiento con innovación y conectar a través de la cultura", mediante el cual compartió las prácticas y conocimientos de Sinopec en la cooperación entre China y los estados árabes, y resaltó el firme compromiso del grupo de contribuir a la unidad de la comunidad chino-árabe más unida con un futuro común.

Por su participación activa en iniciativas de cooperación, su contribución excepcional a la promoción de la confianza mutua y la amplificación de la voz del Sur Global, así como por su probado espíritu de colaboración y liderazgo extraordinario, Sinopec recibió el premio por su Contribución Destacada de la Alianza de Cooperación y Comunicación de los Medios de Comunicación y los Centros de Estudios del Sur Global.

En su discurso inaugural, el Sr. Zhong señaló que la amistad entre China y los estados árabes tenía más de un milenio de existencia y continúa fortaleciéndose. Las civilizaciones china y árabe se han complementado e inspirado mutuamente, y han constituido un gran ejemplo de diálogo y aprendizaje mutuo entre las civilizaciones del mundo. Bajo la guía estratégica de la diplomacia de los jefes de estado, las relaciones entre China y los estados árabes han aprovechado nuevas oportunidades históricas. Como se destaca en el informe del grupo de estudios "Logros, oportunidades y perspectivas de la cooperación entre China y los estados árabes en la nueva era" publicado por Xinhua News Agency, la cooperación chino-árabe ha infundido al mundo estabilidad y seguridad y ha establecido un referente para la cooperación Sur-Sur.

"Sinopec siempre ha suscrito el principio de que 'la seguridad energética se traduce en seguridad común y el desarrollo energético se traduce en desarrollo coordinado'. Hemos estado profundamente implicados en proyectos emblemáticos como la Refinería Yanbu en Arabia Saudita y la Refinería Al-Zour en Kuwait, a la vez que hemos ampliado el comercio de petróleo y gas natural, y hemos promovido el desarrollo coordinado de la energía tradicional y las nuevas energías ecológicas", expresó.

Al mismo tiempo, Sinopec acelera su transformación digital e inteligente, construye un sistema de IA independiente y controlable, así como una matriz de comunicación omnimedia internacional, para contribuir al desarrollo del sistema de discurso independiente del Sur Global. En términos de intercambio cultural, Sinopec ha establecido "Casas del Libro de la Ruta de la Seda" en ocho países árabes, ha donado más de 10.000 libros y ha capacitado a más de 100.000 profesionales locales y personal técnico, con lo cual ha construido continuamente un puente para el diálogo y la conectividad entre los pueblos de China y los estados árabes.

El Sr. Zhong señaló que la Segunda Cumbre China-Estados Árabes, próxima a celebrarse, sin dudas le dará un nuevo impulso a las relaciones chino-árabes y a la cooperación Sur-Sur. Sinopec está dispuesta a trabajar de conjunto con todos sus colaboradores para redoblar los esfuerzos en la construcción de una comunidad chino-árabe aún más unida con un futuro compartido.

El evento de dos días, organizado de manera conjunta por Xinhua y los estados de la Liga Árabe, reunió alrededor de 250 representantes de aproximadamente 110 medios de comunicación, centros de estudios, instituciones gubernamentales y empresas de China y los países árabes, así como de organizaciones internacionales y regionales.

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FUENTE SINOPEC