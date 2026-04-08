Conheça o CAS Newton: uma IA agêntica criada para a ciência

O acesso conversacional a 150 anos de conhecimento científico interconectado estabelece um novo padrão para descobertas confiáveis

COLUMBUS, Ohio, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A CAS, uma divisão da American Chemical Society, anunciou hoje o lançamento do CAS Newton℠, uma IA agêntica com inteligência científica, desenvolvida especificamente para a descoberta científica. O CAS Newton baseia-se em conhecimento científico publicado com curadoria de cientistas da CAS, com base em mais de 150 anos de literatura dentro da CAS Content Collection™ para garantir precisão e rigor científico.

Ao fundamentar informações geradas por IA em conhecimento científico abrangente e cuidadosamente selecionado, o CAS Newton oferece respostas confiáveis que ajudam os pesquisadores a lidar de forma segura com ambiguidades, resultados conflitantes e evidências incompletas, a fim de acelerar o progresso. O feedback inicial dos usuários reforça o valor dessa abordagem, com três em cada quatro entrevistados considerando o CAS Newton mais confiável do que as demais ferramentas de IA.

"A CAS fornece os dados de química mais confiáveis, abrangentes e rigorosamente selecionados disponíveis", disse John Yates, professor do Scripps Research Institute, expressando sua opinião pessoal. "O desenvolvimento de agentes inteligentes de IA em cima dessa base expandirá significativamente o acesso e melhorará a eficiência. O CAS Newton capacitará os usuários, transformando usuários ocasionais em superusuários altamente eficazes."

Com base no feedback do usuário, o CAS Newton é considerado a melhor IA agêntica voltada para a ciência, pois aborda questões científicas complexas de forma coloquial e mantém o contexto à medida que a investigação avança, com base no conhecimento científico publicado e selecionado a partir dos dados do CAS. Por meio de interações subsequentes, o sistema refina as perguntas e sintetiza os resultados ao longo de várias etapas, reduzindo as barreiras ao acesso a conhecimento científico confiável e ajudando os pesquisadores a passar da pergunta à conclusão de forma mais eficiente, mantendo o rigor científico em todas as disciplinas.

Obtenha informações novas e mais aprofundadas a partir de dados científicos publicados: O CAS Newton se baseia na CAS Content Collection para estabelecer conexões entre conceitos nas áreas de química, biologia, ciência dos materiais e propriedade intelectual.

O CAS Newton se baseia na CAS Content Collection para estabelecer conexões entre conceitos nas áreas de química, biologia, ciência dos materiais e propriedade intelectual. Economize tempo e obtenha respostas confiáveis para acelerar as decisões: fluxos de trabalho científicos inteligentes resumem grandes conjuntos de referência em informações concisas e refinam sua abordagem à medida que as perguntas se aprofundam.

fluxos de trabalho científicos inteligentes resumem grandes conjuntos de referência em informações concisas e refinam sua abordagem à medida que as perguntas se aprofundam. Torne o conhecimento científico global facilmente acessível: o CAS Newton fornece acesso conversacional ao conhecimento científico publicado no mundo sem exigir experiência em pesquisa especializada.

"O lançamento do CAS Newton marca uma grande mudança na forma como o conhecimento científico flui através da descoberta", disse Tim Wahlberg, diretor de produtos e presidente interino da CAS. "O CAS Newton combina a IA agêntica inteligente com a confiabilidade e a governança da CAS Content Collection para que os pesquisadores possam passar de perguntas para respostas fundamentadas que possam verificar. Vai além de uma única interface, acompanhando as equipes onde elas trabalham, inclusive em ambientes seguros que permitem às organizações utilizar o CAS Newton em conjunto com dados proprietários. Isso dá aos líderes e pesquisadores de P&D um caminho prático para inovar mais rapidamente sem comprometer a confiança."

As organizações de P&D podem implantar o CAS Newton em ambientes seguros e integrá-lo a dados proprietários por meio de MCPs, APIs e plataformas de IA de terceiros. Essa abordagem permite que as equipes inovem usando seus próprios dados, mantendo a confiabilidade, a governança e a base científica confiável dos dados da CAS em todos os fluxos de trabalho de pesquisa. Em alinhamento com a abordagem CAS para inteligência artificial ética, o CAS Newton opera dentro de um limite de aplicação segura, garantindo que nenhuma entrada do usuário seja compartilhada fora da solução e que consultas e resultados nunca sejam usados para treinamento de modelo entre usuários.

Os usuários agora podem acessar o CAS Newton no CAS SciFinder®, CAS BioFinder® e por meio de uma interface CAS Newton independente. Para saber mais, acesse a página de introdução do CAS Newton em cas.org.

Sobre a CAS

A CAS conecta o conhecimento científico mundial para acelerar avanços que melhoram a vida das pessoas. Capacitamos inovadores globais a navegar com eficiência no complexo cenário de dados de hoje e tomar decisões confiantes em cada fase da jornada de inovação. Como especialista em gestão do conhecimento científico, nossa equipe constrói a maior coleção autorizada de dados científicos com curadoria humana do mundo e fornece soluções de informação, serviços e conhecimentos essenciais. Cientistas, profissionais de patentes e líderes empresariais de todos os setores confiam na CAS para ajudá-los a descobrir oportunidades, mitigar riscos e desbloquear conhecimentos compartilhados para que possam passar da inspiração à inovação mais rapidamente. A CAS é uma divisão da American Chemical Society. Conecte-se conosco em cas.org.

Contato com a Mídia:

Joe Singh

gerente sênior de comunicações

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FONTE CAS