Познакомьтесь с CAS Newton -- ИИ-агентом, созданным для науки

Диалоговый доступ к 150-летнему опыту взаимосвязанных научных знаний устанавливает новый стандарт для надежных открытий

КОЛУМБУС, штат Огайо, 8 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания CAS, подразделение American Chemical Society, сегодня объявила о запуске CAS Newton — ИИ-агента, созданного специально для научных открытий. CAS Newton основан на опубликованных научных знаниях, отобранных учеными CAS, опираясь на литературу за более чем 150 лет в CAS Content Collection™ для обеспечения точности и строгости научного подхода.

Основывая идеи, созданные ИИ, на всеобъемлющих, тщательно отобранных научных знаниях, CAS Newton дает надежные ответы, которые помогают исследователям уверенно ориентироваться в неоднозначных ситуациях, противоречивых результатах и неполных доказательствах для ускорения прогресса. Отзывы от первых пользователей подтверждают ценность этого подхода: трое из четырех респондентов оценивают ответы CAS Newton как более надежные, чем ответы других ИИ-инструментов.

«CAS предоставляет наиболее авторитетные, всеобъемлющие и тщательно отобранные данные по химии», — сказал Джон Йейтс (John Yates), профессор института Scripps Research Institute, выступая от своего имени. «Разработка интеллектуальных ИИ-агентов на этом фундаменте значительно расширит доступ и повысит эффективность. CAS Newton расширит возможности пользователей, превращая обычных пользователей в высокоэффективных суперпользователей».

Основываясь на отзывах пользователей, CAS Newton считается лучшим ИИ-агентом для науки, поскольку он работает со сложными научными вопросами и переносит контекст дальше по мере развития запроса, основываясь на опубликованных научных знаниях, отобранных в рамках данных CAS. Через последующее взаимодействие он уточняет вопросы и синтезирует результаты в несколько этапов, снижая барьер для доступа к надежным научным знаниям и помогая исследователям более эффективно переходить от вопроса к пониманию, сохраняя при этом научную строгость в разных дисциплинах.

Получите новое и более глубокое понимание из опубликованных научных данных: CAS Newton использует CAS Content Collection для объединения концепций в области химии, биологии, материаловедения и интеллектуальной собственности.

Экономьте время и получайте надежные ответы для ускоренного принятия решений: Рабочие процессы научного ИИ-агента сводят большие наборы эталонных данных в краткие идеи и уточняют свой подход по мере углубления вопросов.

Сделайте глобальные научные знания легкодоступными: CAS Newton обеспечивает диалоговый доступ к опубликованным мировым научным знаниям, не требуя специальных знаний в области поиска.

«Запуск CAS Newton знаменует собой серьезный сдвиг в том, как благодаря открытиям формируются научные знания», — сказал Тим Уолберг (Tim Wahlberg), директор по продуктам и и. о. президента CAS. «CAS Newton сочетает в себе научный агентский ИИ с надежностью и системой управления CAS Content Collection, чтобы исследователи могли перейти от вопросов к обоснованным ответам, которые они могут проверить. Он выходит за рамки единого интерфейса, встречаясь с командами на их рабочих местах, в том числе в безопасных средах, которые позволяют организациям применять CAS Newton наряду с собственными данными. Это дает лидерам и исследователям в сегменте НИОКР практический путь к более быстрым инновациям без ущерба для доверия».

Научно-исследовательские организации могут развернуть CAS Newton в безопасных средах и интегрировать его вместе с собственными данными через MCP, API и сторонние ИИ-платформы. Такой подход позволяет командам внедрять инновации с использованием собственных данных, сохраняя при этом надежность, систему управления и авторитетеную научную основу данных CAS во всех исследовательских рабочих процессах. В соответствии с подходом CAS к этическому искусственному интеллекту, CAS Newton работает с соблюдением принципов безопасности применения, гарантируя, что данные пользователя не используется за пределами данного решения, и что запросы и результаты никогда не используются для обучения моделей других пользователей.

Теперь пользователи могут получить доступ к CAS Newton в CAS SciFinder®, CAS BioFinder® и через автономный интерфейс CAS Newton. Чтобы узнать больше, посетите ознакомительную страницу CAS Newton на cas.org.

О CAS

CAS объединяет мировые научные знания для ускорения прорывов, которые улучшают жизнь. Мы помогаем глобальным новаторам эффективно ориентироваться в сложном современном ландшафте данных и принимать уверенные решения на каждом этапе инновационного пути. Являясь специалистами по управлению научными знаниями, наша команда создает крупнейшую в мире авторитетную коллекцию научных данных, тщательно отобранных человеком, и предоставляет необходимые информационные решения, услуги и экспертизу. Ученые, патентные специалисты и лидеры бизнеса в разных отраслях доверяют CAS, которая помогает им раскрыть возможности, снизить риски и использовать общие знания, чтобы они могли быстрее перейти от идеи к инновационным решениям. CAS является подразделением American Chemical Society. Свяжитесь с нами на cas.org.

Контакты для СМИ:

Джо Сингх (Joe Singh)

Старший менеджер по коммуникациям

[email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2937331/CAS_Logo.jpg