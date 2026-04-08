Poznaj CAS Newton: agentową AI dla nauki

Dostęp poprzez konwersację do 150 lat powiązanej wiedzy naukowej wyznacza nowy standard rzetelnych odkryć

COLUMBUS, Ohio, 8 kwietnia 2026 /PRNewswire/ -- CAS, dział American Chemical Society, ogłosił dzisiaj wprowadzenie CAS Newton℠, biegłej w nauce agentowej sztucznej inteligencji opracowanej specjalnie do odkryć naukowych. CAS Newton opiera się na publikowanej wiedzy naukowej weryfikowanej przez naukowców z CAS i pochodzącej z ponad 150 lat literatury zawartej w zbiorze CAS Content Collection™ - daje to gwarancję dokładności i ścisłości naukowej.

Dzięki oparciu wniosków generowanych przez AI na kompleksowej wiedzy naukowej opracowanej przez ekspertów, CAS Newton zapewnia rzetelne odpowiedzi, które pomagają badaczom pewnie poruszać się w obliczu niejednoznaczności, sprzecznych wyników i niepełnych danych. Pozwala to przyspieszyć postęp. Wczesne opinie użytkowników potwierdzają wartość tego podejścia - trzy czwarte respondentów uznało odpowiedzi CAS Newton za bardziej wiarygodne niż te oferowane przez inne narzędzia AI.

„CAS zapewnia najbardziej autorytatywne, kompleksowe i rygorystycznie opracowane dane chemiczne dostępne obecnie na świecie - powiedział John Yates, profesor w Scripps Research Institute, wypowiadając się prywatnie. - Tworzenie inteligentnych agentów AI na tej podstawie znacząco zwiększy dostępność i poprawi efektywność korzystania z wiedzy. CAS Newton da użytkownikom nowe możliwości, przekształcając zwykłych użytkowników w wysoce efektywnych superużytkowników".

W opinii użytkowników CAS Newton jest uznawany za najlepszą agentową AI dla nauki, ponieważ potrafi prowadzić rozmowę na temat złożonych zagadnień naukowych i zachowuje kontekst w miarę rozwoju zapytań - opierając się na opublikowanej wiedzy naukowej opracowanej w ramach danych CAS. Dzięki kolejnym interakcjom system doprecyzowuje pytania i syntetyzuje wyniki w wielu krokach, obniżając próg dostępu do wiarygodnej wiedzy naukowej oraz pomagając badaczom szybciej przechodzić od pytania do wniosku - przy zachowaniu rygoru naukowego w różnych dziedzinach.

Wydobywaj nowe i głębsze wnioski z opublikowanych danych naukowych: CAS Newton korzysta z CAS Content Collection, aby łączyć koncepcje z zakresu chemii, biologii, materiałoznawstwa oraz własności intelektualnej.

Oszczędzaj czas i uzyskuj wiarygodne odpowiedzi, aby przyspieszyć decyzje: Inteligentne, rozumiejące naukę przepływy pracy oparte na agentach AI podsumowują duże zbiory źródeł do zwięzłych wniosków i dostosowują swoje podejście wraz z pogłębianiem pytań.

Uczyń globalną wiedzę naukową łatwo dostępną: CAS Newton zapewnia konwersacyjny dostęp do światowej wiedzy naukowej bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności wyszukiwania.

„Wprowadzenie CAS Newton oznacza istotną zmianę w sposobie przepływu wiedzy naukowej w procesie odkryć - powiedział Tim Wahlberg, dyrektor ds. produktów i p.o. prezesa CAS. - CAS Newton łączy rozumiejącą naukę agentową AI z wiarygodnością i nadzorem zbioru CAS Content Collection, dzięki czemu badacze mogą przechodzić od pytania do ugruntowanych, weryfikowalnych odpowiedzi. Platforma wykracza poza pojedynczy interfejs - działa tam, gdzie pracują zespoły, także w bezpiecznych środowiskach, które pozwalają organizacjom łączyć CAS Newton z danymi własnymi. Daje to liderom badań i rozwoju i badaczom praktyczną ścieżkę do szybszych innowacji bez kompromisów w zakresie zaufania".

Organizacje B+R mogą wdrażać CAS Newton w bezpiecznych środowiskach oraz integrować go z własnymi danymi za pomocą MCP, API i zewnętrznych platform AI. Takie podejście pozwala zespołom innowacyjnie wykorzystywać własne dane, jednocześnie zachowując wiarygodność, nadzór i solidne podstawy naukowe zapewniane przez dane CAS w całym procesie badawczym. Zgodnie z podejściem CAS do etycznej sztucznej inteligencji, CAS Newton działa w ramach bezpiecznego środowiska aplikacyjnego - żadne dane użytkownika nie są udostępniane poza system, a zapytania i wyniki nie są wykorzystywane do trenowania modeli na danych innych użytkowników.

Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do CAS Newton w obrębie CAS SciFinder®, CAS BioFinder® oraz poprzez niezależny interfejs CAS Newton. Więcej informacji na stronie wprowadzającej CAS Newton pod adresem cas.org.

CAS

CAS łączy ogólnoświatową wiedzę naukową, aby przyspieszać dokonywanie przełomów, które poprawiają jakość życia. Umożliwia globalnym innowatorom efektywne poruszanie się w dzisiejszym złożonym krajobrazie danych i pewne podejmowanie decyzji na każdym etapie innowacji. Zespół specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą naukową, co pozwala mu tworzyć największy na świecie autorytatywny zbiór danych naukowych weryfikowanych przez ekspertów i zapewniać niezbędne rozwiązania informacyjne, usługi oraz wiedzę fachową. Naukowcy, specjaliści od patentów i liderzy biznesu z wielu branż polegają na CAS w zakresie odkrywania szans, ograniczania ryzyka i korzystania ze wspólnej wiedzy, aby szybciej przechodzić od inspiracji do innowacji. CAS jest działem American Chemical Society. Odwiedź stronę cas.org.

