Conozca a CAS Newton: la IA agéntica creada para la ciencia

El acceso conversacional a 150 años de conocimiento científico interconectado establece un nuevo estándar para el descubrimiento científico confiable

COLUMBUS, Ohio, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CAS, una división de la American Chemical Society, anunció hoy el lanzamiento de CAS Newton℠, la IA agéntica científicamente inteligente construida específicamente para el descubrimiento científico. CAS Newton se basa en conocimiento científico publicado que ha sido seleccionado por científicos de CAS, y se basa en más de 150 años de literatura dentro de CAS Content Collection™ para garantizar la precisión y el rigor científico.

Al basar los conocimientos generados por la IA en un conocimiento científico integral y seleccionado, CAS Newton ofrece respuestas confiables que ayudan a los investigadores a navegar con confianza por la ambigüedad, los resultados contradictorios y la evidencia incompleta para acelerar el progreso. Los primeros comentarios de los usuarios refuerzan el valor de este enfoque, ya que tres de cada cuatro encuestados calificaron las respuestas de CAS Newton como más confiables que las de otras herramientas de IA.

"CAS proporciona los datos de química más fidedignos, completos y rigurosamente seleccionados disponibles", señaló John Yates, profesor del Instituto de Investigación Scripps, hablando a título personal. "Desarrollar agentes de IA inteligentes sobre esta base ampliará de manera significativa el acceso y mejorará la eficiencia. CAS Newton empoderará a los usuarios y transformará a los usuarios ocasionales en superusuarios altamente efectivos".

Según los comentarios de los usuarios, CAS Newton se considera la mejor IA agéntica para la ciencia porque se involucra en conversaciones con preguntas científicas complejas y mantiene el contexto a medida que evoluciona la investigación, basándose en el conocimiento científico publicado y que ha sido seleccionado dentro de los datos de CAS. A través de interacciones de seguimiento, refina las preguntas y sintetiza los resultados en múltiples pasos, lo que reduce la barrera para acceder al conocimiento científico de confianza y ayuda a los investigadores a pasar de la pregunta al conocimiento de manera más eficiente, a la vez que mantiene el rigor científico en todas las disciplinas.

Extraiga nuevos y mayores conocimientos de los datos científicos publicados: CAS Newton se basa en la colección de contenido de CAS para conectar conceptos de química, biología, ciencia de los materiales y propiedad intelectual.

CAS Newton se basa en la colección de contenido de CAS para conectar conceptos de química, biología, ciencia de los materiales y propiedad intelectual. Ahorre tiempo y obtenga respuestas confiables para acelerar las decisiones: los flujos de trabajo ágiles e inteligentes desde el punto de vista científico resumen grandes conjuntos de referencias en ideas concisas y refinan su enfoque a medida que las preguntas se profundizan.

los flujos de trabajo ágiles e inteligentes desde el punto de vista científico resumen grandes conjuntos de referencias en ideas concisas y refinan su enfoque a medida que las preguntas se profundizan. Hace que se pueda acceder con facilidad al conocimiento científico mundial: CAS Newton proporciona acceso conversacional al conocimiento científico publicado en el mundo sin necesidad de tener experiencia en búsqueda especializada.

"El lanzamiento de CAS Newton marca un cambio importante en la forma en que el conocimiento científico fluye a través del descubrimiento", declaró Tim Wahlberg, director de Productos y presidente interino de CAS. "CAS Newton combina la IA agéntica inteligente desde el punto de vista científico con la confiabilidad y la gobernanza de la colección de contenido de CAS para que los investigadores puedan pasar de las preguntas a las respuestas fundamentadas que pueden verificar. Se extiende más allá de una única interfaz, al reunir a los equipos donde trabajan, incluso dentro de entornos seguros que permiten a las organizaciones aplicar CAS Newton junto con datos patentados. Esto brinda a los líderes e investigadores de Investigación y Desarrollo un camino práctico para innovar más rápido sin comprometer la confianza".

Las organizaciones de Investigación y Desarrollo pueden implementar CAS Newton en entornos seguros e integrarlo junto con datos patentados a través de MCP, API y plataformas de IA de terceros. Este enfoque permite a los equipos innovar utilizando sus propios datos mientras mantienen la confiabilidad, la gobernanza y la base científica confiable de los datos de CAS en todos los flujos de trabajo de investigación. En línea con el enfoque de CAS para la inteligencia artificial ética, CAS Newton opera dentro de un límite de aplicación seguro, para garantizar que no se comparta ninguna entrada de usuario fuera de la solución, y que las consultas y los resultados nunca se utilicen para la capacitación del modelo entre usuarios.

Los usuarios ahora pueden acceder a CAS Newton dentro de CAS SciFinder®, CAS BioFinder® y a través de una interfaz CAS Newton independiente. Para más información, visite la página de introducción de CAS Newton en cas.org.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico del mundo para acelerar los avances que mejoran las vidas. Capacitamos a los innovadores globales para que naveguen de manera eficiente por el complejo panorama de datos actual y tomen decisiones confiables en cada fase de la travesía de la innovación. Como especialista en gestión del conocimiento científico, nuestro equipo crea la mayor recopilación autorizada de datos científicos curados por humanos en el mundo y proporciona soluciones de información, servicios y experiencia esenciales. Los científicos, los profesionales de patentes y los líderes empresariales de todas las industrias confían en CAS para ayudarlos a descubrir oportunidades, mitigar los riesgos y desbloquear el conocimiento compartido para que puedan pasar de la inspiración a la innovación más rápido. CAS es una división de la American Chemical Society. Contáctenos con nosotros en cas.org.

Contacto para los medios:

Joe Singh

Gerente sénior de Comunicaciones

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FUENTE CAS