Perkenalkan CAS Newton: AI Agen yang diciptakan bagi ilmu pengetahuan

Akses berbasis percakapan ke pengetahuan ilmiah berusia 150 tahun dan saling terkait ini menetapkan standar baru bagi penemuan yang terpercaya

COLUMBUS, Ohio, 8 April 2026 /PRNewswire/ -- CAS adalah divisi American Chemical Society. Hari ini CAS mengumumkan peluncuran CAS Newton℠, yakni AI agen cerdas sains yang dibuat khusus untuk penemuan ilmiah. CAS Newton berlandaskan pengetahuan ilmiah yang dipublikasikan dan dipilih secara cermat oleh ilmuwan CAS dengan memanfaatkan lebih dari 150 tahun literatur dalam CAS Content Collection™ untuk memastikan keakuratan dan ketelitian ilmiah.

Dengan mendasarkan wawasan yang dihasilkan AI pada pengetahuan ilmiah yang lengkap dan dipilih dengan cermat, CAS Newton memberikan jawaban andal yang membantu peneliti dengan percaya diri mengatasi ketidakjelasan, hasil yang bertentangan, dan bukti yang kurang memadai untuk mempercepat kemajuan. Masukan awal dari pengguna memperkuat nilai pendekatan ini, di mana tiga dari empat responden menilai jawaban CAS Newton lebih dapat dipercaya dibanding alat-alat AI lainnya.

"CAS menyediakan data kimia yang paling terpercaya, lengkap, dan dipilih dengan sangat cermat," kata John Yates, Profesor di Scripps Research Institute, saat menyampaikan pendapat pribadinya. "Mengembangkan agen AI yang cerdas di atas landasan ini akan jauh lebih memperluas akses dan meningkatkan efisiensi. CAS Newton akan mendukung pengguna, mengubah pengguna biasa menjadi pengguna super yang amat sangat efektif."

Berdasarkan masukan pengguna, CAS Newton dianggap sebagai AI agen terbaik di bidang sains karena bisa diajak berdiskusi tentang pertanyaan ilmiah yang kompleks dan melanjutkan konteks ketika pertanyaan berkembang, berdasarkan pengetahuan ilmiah yang dipublikasikan dan dipilih dengan cermat dalam data CAS. Melalui interaksi lanjutan, metode ini menyempurnakan pertanyaan dan mensintesis hasil di berbagai tahapan, menurunkan hambatan untuk mengakses pengetahuan ilmiah yang terpercaya dan membantu peneliti beralih dari pertanyaan ke wawasan dengan lebih efisien selagi mempertahankan ketelitian ilmiah di berbagai disiplin ilmu.

Mendapatkan wawasan baru dan lebih luas dari data sains yang dipublikasikan:

Hemat waktu Anda dan dapatkan jawaban andal untuk mempercepat pengambilan keputusan: Alur kerja agen yang cerdas sains merangkum sejumlah besar kumpulan referensi menjadi wawasan yang ringkas dan menyempurnakan pendekatannya ketika pertanyaan menjadi kian dalam.

Membuat pengetahuan ilmiah global dapat diakses dengan mudah: CAS Newton menyediakan akses berbasis percakapan ke pengetahuan ilmiah yang dipublikasikan di dunia tanpa memerlukan keahlian pencarian khusus.

"Peluncuran CAS Newton adalah perubahan besar dalam cara pengetahuan ilmiah mengalir melalui penemuan," kata Tim Wahlberg, Chief Product Officer dan Presiden sementara di CAS. "CAS Newton memadankan AI agen cerdas sains dengan keandalan dan tata kelola CAS Content Collection agar para peneliti dapat beralih dari pertanyaan ke jawaban berdasar yang dapat mereka verifikasi. Lebih dari satu antarmuka dan menjangkau tim di tempat kerja, termasuk di lingkungan yang aman di mana perusahaan dapat menerapkan CAS Newton bersama data kepemilikan. Sehingga pemimpin dan peneliti R&D memiliki cara praktis untuk berinovasi dengan lebih cepat tanpa mengorbankan kepercayaan."

Perusahaan R&D dapat menerapkan CAS Newton di lingkungan yang aman dan mengintegrasikannya dengan data kepemilikan melalui MCP, API, dan platform AI pihak ketiga. Pendekatan ini memungkinkan tim berinovasi dengan menggunakan data sendiri sekaligus menjaga keandalan, tata kelola, dan landasan ilmiah data CAS yang tepercaya di seluruh alur kerja penelitian. Sejalan dengan pendekatan CAS terhadap kecerdasan buatan yang etis, CAS Newton beroperasi dalam batasan aplikasi yang aman, memastikan tidak ada masukan dari pengguna dibagikan di luar solusi, dan pertanyaan maupun hasilnya tidak pernah digunakan untuk pelatihan model antar pengguna.

Kini pengguna dapat mengakses CAS Newton di CAS SciFinder®, CAS BioFinder®, dan melalui antarmuka CAS Newton yang terpisah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman pendahuluan CAS Newton di cas.org.

Tentang CAS

CAS menghubungkan pengetahuan ilmiah seluruh dunia untuk mempercepat terobosan yang meningkatkan kualitas hidup. Kami mendukung inovator global untuk secara efisien menelusuri bidang data yang kompleks di zaman ini dan membuat keputusan yang tepat di setiap tahapan proses inovasi. Sebagai ahli manajemen pengetahuan ilmiah, tim kami menyusun kumpulan data ilmiah yang terpercaya dan dipilih dengan cermat oleh manusia serta menyediakan solusi informasi, layanan, dan keahlian yang penting. Ilmuwan, profesional hak paten, dan pemimpin bisnis di berbagai industri mengandalkan CAS untuk membantu menemukan peluang, mengurangi risiko, dan memanfaatkan pengetahuan bersama agar dapat mewujudkan inspirasi menjadi inovasi dengan lebih cepat. CAS adalah divisi American Chemical Society. Terhubung dengan kami di cas.org.

Kontak media:

Joe Singh

Senior Communications Manager

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2937331/CAS_Logo.jpg

SOURCE CAS