حان وقت CAS Newton: الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي تم بناؤه للعلوم

الوصول بالمحادثة إلى 150 عامًا من المعرفة العلمية المترابطة يضع معيارًا جديدًا للاستكشاف الموثوق به

كولومبوس ، أوهايو ، 8 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "سي إيه إس" (CAS)، وهي قسم يتبع "الجمعية الكيميائية الأمريكية"، عن إطلاق CAS Newton℠، وهو الذكاء الاصطناعي الوكيل الذكي في مجالات العلوم الذي تم إنشاؤه خصيصًا للاستكشاف العلمي. يستند Newton CAS إلى المعرفة العلمية المنشورة التي يديرها علماء "سي إيه إس" ، ويعتمد على أكثر من 150 عامًا من الأدبيات داخل مجموعة محتوى CAS Content Collection™ لضمان الدقة والصرامة العلمية.

من خلال ترسيخ الرؤى المولدة بالذكاء الاصطناعي في المعرفة العلمية الشاملة والمحددة ، يقدم CAS Newton إجابات موثوقة تساعد الباحثين على التنقل بثقة وسط الغموض، والنتائج المتضاربة، والأدلة غير المكتملة لتسريع وتيرة التقدم. تعزز تعليقات المستخدمين المبكرة قيمة هذا النهج ، حيث قام ثلاثة من أصل أربعة من المشاركين بتقييم إجابات CAS Newton بأنها أكثر موثوقية من إجابات أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وقال "جون ييتس"، البروفيسور في "معهد سكريبس للأبحاث"، متحدثًا بصفته الشخصية: "توفر "سي إيه إس" أكثر البيانات الكيميائية موثوقية وشمولاً وصرامة". "تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء على رأس هذه الأساس سوف يوسع بشكل كبير إمكانية الوصول ويحسن الكفاءة. سيدعم Newton CAS المستخدمين ، ويحول المستخدمين العاديين إلى مستخدمين فائقين فعالين للغاية."

بناءً على تعليقات المستخدمين ، يعتبر CAS Newton أفضل ذكاء اصطناعي وكيل للعلوم لأنه يتفاعل عن طريق المحادثة بشأن الأسئلة العلمية المعقدة ويحمل السياق إلى الأمام مع تطور الاستقصاء، استنادًا إلى المعرفة العلمية المنشورة التي تم تنظيمها ضمن بيانات "سي إيه إس". من خلال تفاعلات المتابعة، فإنه يحسن الأسئلة ويجمع النتائج عبر خطوات متعددة ، مما يقلل من الحاجز أمام الوصول إلى المعرفة العلمية الموثوق بها ويساعد الباحثين على الانتقال من التساؤل إلى الرؤى بشكل أكثر كفاءة مع الحفاظ على الصرامة العلمية على مستوى التخصصات المختلفة.

استخراج رؤى جديدة وأكبر من البيانات العلمية المنشورة: يستند Newton CAS إلى مجموعة محتوى CAS Content Collection لربط المفاهيم عبر الكيمياء، والبيولوجيا، وعلوم المواد، والملكية الفكرية.

توفير الوقت والحصول على إجابات موثوقة لتسريع اتخاذ القرارات: تقوم تدفقات العمل الوكيلة الذكية في مجالات العلوم بتلخيص مجموعات مرجعية كبيرة إلى رؤى موجزة وتحسن نهجها مع تعمّق الأسئلة.

جعل المعرفة العلمية العالمية متاحة بسهولة: يوفر Newton CAS وصولاً بالمحادثة إلى المعرفة العلمية المنشورة في العالم دون الحاجة إلى خبرة بحث متخصصة.

وقال "تيم وولبيرغ"، الرئيس التنفيذي للمنتجات والرئيس المؤقت، "سي إيه إس": "إن إطلاق CAS Newton يمثل تحولاً كبيرًا في كيفية تدفق المعرفة العلمية من خلال الاستكشاف". "يجمع CAS Newton بين الذكاء الاصطناعي الوكيل الذكي في مجالات العلوم وموثوقية وحوكمة مجموعة محتوى CAS Content Collection حتى يتمكن الباحثون من الانتقال من التساؤل إلى إجابات متأصلة يمكنهم التحقق منها. فهو يمتد إلى ما وراء واجهة واحدة ، وتلتقي بالفرق حيث تعمل ، بما في ذلك في البيئات الآمنة التي تسمح للمنظمات بتطبيق CAS Newton إلى جانب البيانات الخاصة بها. هذا يعطي قادة البحث والتطوير والباحثين مسارًا عمليًا للابتكار بشكل أسرع دون المساس بالثقة."

يمكن لمنظمات البحث والتطوير نشر CAS Newton داخل بيئات آمنة ودمجها جنبًا إلى جنب مع البيانات الخاصة بها من خلال بروتوكولات سياق النماذج وواجهات برمجة التطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي التابعة لأطراف ثالثة. هذا النهج يمكّن الفرق من الابتكار باستخدام بياناتها الخاصة مع الحفاظ على الموثوقية والحوكمة والأساس العلمي الموثوق به لبيانات CAS عبر تدفقات العمل البحثية. تماشياً مع نهج "سي إيه إس" للذكاء الاصطناعي الأخلاقي ، يعمل CAS Newton ضمن حدود تطبيق آمنة ، مما يضمن عدم مشاركة مدخلات المستخدم خارج الحل ، وأن الاستعلامات والنتائج لا تُستخدم أبدًا لتدريب النموذج على مستوى المستخدمين المختلفين.

يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى CAS Newton من داخل منصة CAS SciFinder®، ومنصة CAS BioFinder®، ومن خلال واجهة CAS Newton المستقلة. لمعرفة المزيد ، تفضلوا بزيارة صفحة التعريف بـ CAS Newton على موقع الويب: cas.org.

نبذة عن CAS

تربط "سي إيه إس" المعرفة العلمية في العالم لتسريع وتيرة الاختراقات التي تعمل على تحسين الحياة. نحن نمكّن المبتكرين العالميين للتنقل بكفاءة في مشهد البيانات الحالي المعقد واتخاذ قرارات واثقة في كل مرحلة من مراحل رحلة الابتكار. كمتخصصين في إدارة المعرفة العلمية ، يقوم فريقنا ببناء أكبر مجموعة موثوقة من البيانات العلمية التي يديرها البشر في العالم ويوفر حلول ومعلومات وخدمات وخبرات أساسية. يعتمد العلماء، والمهنيون في مجال براءات الاختراع، وقادة الأعمال في مختلف الصناعات على "سي إيه إس" لمساعدتهم على اكتشاف الفرص، وتخفيف المخاطر، وفتح آفاق المعرفة المشتركة حتى يتمكنوا من الانتقال من الإلهام إلى الابتكار بشكل أسرع. "سي إيه إس" هي قسم يتبع "الجمعية الكيميائية الأمريكية". نرحب بتواصلكم معنا عبر موقع الويب: cas.org.

