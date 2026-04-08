CAS Newtonのご紹介科学向けに構築されたエージェント型AI

150年にわたり蓄積された相互につながる科学知識への対話型アクセスが、信頼性の高い発見に新たな基準をもたらす

オハイオ州コロンバス, 2026年4月8日 /PRNewswire/ -- American Chemical Societyの一部門であるCASは本日、科学的発見のために特別に設計された、科学スマートなエージェント型AIの CAS Newton™の立ち上げを発表しました。CAS Newtonは、CASの科学者がキュレーションした公開済みの科学知識を基盤としておりCAS Content Collection™ に収録された150年以上にわたる文献を活用することで、正確性と科学的厳密性を確保しています。

CAS Newtonは、AIが生成する洞察を包括的かつキュレーションされた科学知識に基づかせることで、研究者が曖昧さ、相反する結果、不完全なエビデンスに自信を持って対応し、研究の進展を加速できる信頼性の高い回答を提供します。初期のユーザーフィードバックからも、このアプローチの価値が裏付けられており、回答者の4人中3人が、CAS Newtonの回答は他のAIツールの回答よりも信頼できると評価しています。

Scripps Research InstituteのJohn Yates教授は、個人の見解として次のように述べています。「CASは、現在入手可能な化学データの中で、最も権威があり、包括的で、厳格にキュレーションされたデータを提供しています効率が向上します。この基盤の上にインテリジェントなAIエージェントを構築することで、アクセスは大幅に拡大し、効率も向上するでしょう。CAS Newtonはユーザーに力を与え、一般的な利用者を極めて高い成果を上げるスーパーユーザーへと変えていくはずです。」

ユーザーからのフィードバックによると、CAS Newtonは、CASデータ内でキュレーションされた公開済み科学知識を基盤としつつ、複雑な科学的質問に対して対話形式で応答し、問いの進展に応じて文脈を引き継げることから、科学分野における最も優れたエージェント型AIとみなされています。フォローアップのやり取りを通じて、CAS Newtonは質問を洗練させ、複数の段階にまたがって結果を統合し、信頼できる科学知識へのアクセス障壁を下げるとともに、分野横断的な科学的厳密性を維持しながら、研究者が問いから洞察へより効率的に到達できるよう支援します。

公開済みの科学データから新たな、より深い洞察を引き出す： CAS NewtonはCAS Content Collectionを活用し、化学、生物学、材料科学、知的財産にまたがる概念を結び付けます。

CAS NewtonはCAS Content Collectionを活用し、化学、生物学、材料科学、知的財産にまたがる概念を結び付けます。 時間を節約し、信頼性の高い回答を得て意思決定を加速する： 科学スマートなエージェント型ワークフローが、大量の参照情報を簡潔な洞察へと要約し、質問がさらに具体化・深化していく中で、そのアプローチを洗練させます。

科学スマートなエージェント型ワークフローが、大量の参照情報を簡潔な洞察へと要約し、質問がさらに具体化・深化していく中で、そのアプローチを洗練させます。 世界の科学知識に容易にアクセスできるようにする：CAS Newtonは、専門的な検索スキルがなくても、世界で公開されている科学知識への対話型アクセスを提供します。

CASの最高製品責任者兼臨時社長を務めるTim Wahlberg氏は、次のように述べています。「CAS Newtonの立ち上げは、科学知識が発見のプロセスを通じて流通するあり方に大きな変化をもたらすものです。CAS Newtonは、科学に特化したエージェント型AIとCAS Content Collectionの信頼性およびガバナンスを組み合わせることで、研究者が問いから、自ら検証できる根拠に基づいた回答へと進めるようにします。これは、単一のインターフェースにとどまらず、チームが実際に業務を行う環境に対応しており、組織がCAS Newtonを独自データと併用できる安全な環境でも活用できます。これにより、R&Dのリーダーや研究者は、信頼を損なうことなく、より迅速にイノベーションを進めるための実践的な道筋を得ることができます。」

R&D組織は、CAS Newtonを安全な環境内に導入し、MCP、API、サードパーティーのAIプラットフォームを通じて独自データと併せて統合することができます。このアプローチにより、チームは自社データを活用してイノベーションを進めながら、研究ワークフロー全体を通じてCASデータの信頼性、ガバナンス、そして信頼できる科学的基盤を維持することができます。倫理的な人工知能に対するCASのアプローチに沿って、CAS Newtonは安全なアプリケーション境界内で動作し、ユーザー入力がソリューション外に共有されないこと、またクエリや結果がユーザー横断のモデル学習に使用されないことを保証します。

ユーザーは現在、CAS SciFinder®、CAS BioFinder®、およびスタンドアロンのCAS Newtonインターフェースを通じてCAS Newtonを利用できます。詳しくは、cas.orgにてCAS Newtonのご紹介ページをご覧ください。

CASについて

CASは、世界の科学知識を結び付けることで、人々の暮らしを向上させるブレークスルーを加速します。CASは、世界中のイノベーターが今日の複雑なデータ環境を効率的に切り開き、イノベーションの各段階で確信を持って意思決定できるよう支援しています。CASのチームは科学知識管理の専門機関として、人の手でキュレーションされた科学データとして世界最大級の信頼性あるコレクションを構築し、不可欠な情報ソリューション、サービス、専門知識を提供しています。科学者、特許専門家、そしてさまざまな業界のビジネスリーダーは、機会の発見、リスクの軽減、共有知識の活用をCASに頼っており、それによって着想からイノベーションまでをより迅速に進めています。CASはAmerican Chemical Societyの一部門です。詳細はcas.orgをご覧ください。

メディアお問い合わせ先：

Joe Singh

シニア・コミュニケーションズ・マネージャー

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2937331/CAS_Logo.jpg

SOURCE CAS