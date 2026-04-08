Zoznámte sa s CAS Newton: agent AI vytvorený pre vedu
News provided byCAS
Apr 08, 2026, 08:28 ET
Konverzačný prístup k 150 rokom prepojených vedeckých poznatkov prináša nový štandard pre dôveryhodné objavovanie
COLUMBUS, Ohio, 8. apríl 2026 /PRNewswire/ – CAS, divízia American Chemical Society, dnes oznámila spustenie CAS Newton℠, vedecky inteligentnej agentskej AI vytvorenej špeciálne pre vedecké objavovanie. CAS Newton vychádza z publikovaných vedeckých poznatkov zostavených vedcami CAS. Čerpá z viac ako 150 rokov literatúry v rámci kolekcie CAS Content Collection™, aby sa zaisťoval presnosť a vedeckú dôslednosť.
Vďaka tomu, že CAS Newton zakladá výsledky generované AI na komplexných a starostlivo vybraných vedeckých poznatkoch, poskytuje spoľahlivé odpovede, ktoré pomáhajú vedcom s istotou zvládať nejednoznačnosti, protichodné nálezy a neúplné dôkazy, a tým urýchliť pokrok. Včasná spätná väzba od používateľov potvrdzuje hodnotu tohto prístupu, pričom podľa troch zo štyroch respondentov sú odpovede CAS Newton dôveryhodnejšie ako odpovede z iných nástrojov AI.
„CAS poskytuje najautoritatívnejšie, najkomplexnejšie a najprísnejšie spravované dostupné údaje z oblasti chémie," povedal John Yates, profesor Scripps Research Institute, z vlastnej skúsenosti. „Vývoj inteligentných agentov AI na tomto základe výrazne rozšíri prístup a zlepší efektivitu. CAS Newton podporí používateľov a premení bežných návštevníkov na vysoko efektívnych superpoužívateľov."
Na základe spätnej väzby od používateľov sa CAS Newton považuje za najlepšiu agentskú AI pre vedu, pretože sa formou konverzácie zaoberá zložitými vedeckými otázkami a prináša popri vývoji výskumu kontext, pričom sa opiera o publikované vedecké poznatky zhromaždené v rámci údajov CAS. Prostredníctvom následných interakcií spresňuje otázky a syntetizuje výsledky vo viacerých krokoch, čím znižuje bariéru prístupu k dôveryhodným vedeckým poznatkom, pomáha výskumníkom efektívnejšie prechádzať od otázky k poznatkom a zároveň zachováva vedeckú presnosť v rámci rôznych disciplín.
- Získajte nové a komplexnejšie poznatky z publikovaných vedeckých dát: CAS Newton čerpá zo zbierky CAS Content Collection, aby prepájal koncepty z oblasti chémie, biológie, materiálovej vedy a duševného vlastníctva.
- Ušetrite čas a získajte spoľahlivé odpovede, ktoré vám urýchlia rozhodovanie: Vedecky inteligentné agentské pracovné postupy sumarizujú rozsiahle referenčné súbory do stručných poznatkov a spresňujú svoj prístup pri prehlbovaní otázok.
- Zjednodušte si prístup ku globálnym vedeckým poznatkom: CAS Newton poskytuje konverzačný prístup k publikovaným vedeckým poznatkom z celého sveta bez potreby špecializovaných vyhľadávacích znalostí.
„Spustenie CAS Newton predstavuje zásadný posun v tom, ako vedecké poznatky prúdia cez objavy," povedal Tim Wahlberg, produktový riaditeľ a dočasný prezident CAS. „CAS Newton spája vedecky inteligentnú agentskú AI so spoľahlivosťou a riadením zbierky CAS Content Collection, aby vedci mohli prejsť od otázok k overiteľným odpovediam. Presahuje rámec jediného rozhrania a stretáva sa s tímami práve tam, kde pracujú, a to aj v zabezpečených prostrediach, ktoré organizáciám umožňujú používať CAS Newton spolu s patentovanými údajmi. Vedúci pracovníci v oblasti výskumu a vývoja a výskumníci tak získavajú praktickú cestu k rýchlejším inováciám bez toho, aby sa ohrozila dôvera."
Organizácie v oblasti výskumu a vývoja môžu nasadiť CAS Newton v bezpečných prostrediach a integrovať ho spolu s patentovanými údajmi prostredníctvom MCP, API a platforiem AI tretích strán. S týmto prístupom môžu tímy inovovať s využitím vlastných údajov a zároveň zachovať spoľahlivosť, riadenie a dôveryhodný vedecký základ údajov CAS v rámci výskumných pracovných postupov. V súlade s prístupom CAS k etickej umelej inteligencii, CAS Newton funguje v rámci zabezpečených hraníc aplikácie, čím zaisťuje, aby žiadny vstup používateľa nebol zdieľaný mimo riešenia a aby sa dotazy a výsledky nikdy nepoužívali na trénovanie modelov medzi používateľmi.
Používatelia môžu získať prístup k CAS Newton v rámci CAS SciFinder®, CAS BioFinder® a prostredníctvom samostatného rozhrania CAS Newton. Viac informácií nájdete na úvodnej stránke CAS Newton na stránke cas.org.
O divízii CAS
CAS spája svetové vedecké poznatky s cieľom urýchliť objavy, ktoré zlepšujú životy ľudí. Pomáhame globálnym inovátorom efektívne sa orientovať v dnešnom komplexnom dátovom prostredí a robiť sebavedomé rozhodnutia v každej fáze inovačnej cesty. Náš tím, ako špecialista na správu vedeckých poznatkov, buduje najväčšiu autoritatívnu zbierku vedeckých údajov zostavených ľuďmi na svete a poskytuje základné informačné riešenia, služby a odborné znalosti. Vedci, patentoví odborníci a obchodní lídri v rôznych odvetviach sa spoliehajú na službu CAS, ktorá im pomáha nachádzať príležitosti, zmierňovať riziká a sprístupňovať zdieľané poznatky, aby mohli rýchlejšie prejsť od inšpirácie k inovácii. CAS je súčasťou American Chemical Society. Skontaktujte sa s nami na cas.org.
