CAS 뉴턴 소개: 과학을 위해 설계된 에이전트형 AI

150년의 상호 연결된 과학 지식에 대한 대화형 접근으로 신뢰할 수 있는 발견의 새로운 기준 제시

콜럼버스, 오하이오, 2026년 4월 8일 /PRNewswire/ -- 미국화학회(American Chemical Society) 산하 부문인 CAS가 4월 8일, 과학적 발견을 위해 특별히 설계된 과학 특화 에이전트형 AI인 CAS 뉴턴℠(CAS Newton℠)의 출시를 발표했다. CAS 뉴턴은 CAS 과학자들이 큐레이션 한 공개 과학 지식을 기반으로 하며, 정확성과 과학적 엄밀성을 보장하기 위해 CAS 콘텐츠 컬렉션™(CAS Content Collection™) 내 150년 이상의 문헌을 활용한다.

AI가 생성한 인사이트를 포괄적이고 큐레이션 된 과학 지식에 기반함으로써, CAS 뉴턴은 연구자들이 모호함, 상충하는 결과, 불완전한 증거를 자신 있게 탐색해 발전을 가속화할 수 있도록 신뢰할 수 있는 답변을 제공한다. 초기 사용자 피드백은 이러한 접근 방식의 가치를 뒷받침하며, 응답자 4명 중 3명이 CAS 뉴턴의 답변을 다른 AI 도구보다 더 신뢰할 수 있다고 평가했다.

스크립스 연구소(Scripps Research Institute)의 존 예이츠(John Yates) 교수는 개인 자격으로 "CAS는 이용 가능한 가장 권위 있고 포괄적이며 엄격하게 큐레이션 된 화학 데이터를 제공한다"고 말했다. "이 기반 위에 지능형 AI 에이전트를 개발하면 접근성이 크게 확대되고 효율성이 향상될 것이다. CAS 뉴턴은 사용자들이 역량을 강화해 일반 사용자를 고도로 효과적인 슈퍼유저로 변화시킬 것"이라고 말했다.

사용자 피드백에 따르면, CAS 뉴턴은 복잡한 과학적 질문에 대화 방식으로 접근하고 탐구가 발전함에 따라 맥락을 이어가며, CAS 데이터 내에 큐레이션 된 공개 과학 지식을 기반으로 하므로 과학 분야 최고의 에이전트형 AI로 평가받고 있다. 후속 상호작용을 통해 질문을 정교화하고 여러 단계에 걸쳐 결과를 종합함으로써 신뢰할 수 있는 과학 지식에 대한 접근 장벽을 낮추고, 모든 분야에서 과학적 엄밀성을 유지하면서 연구자들이 질문에서 인사이트로 더욱 효율적으로 나아갈 수 있도록 지원한다.

공개된 과학 데이터에서 새롭고 더 큰 인사이트 추출: CAS 뉴턴은 CAS 콘텐츠 컬렉션을 활용해 화학, 생물학, 재료과학, 지식재산권 전반의 개념을 연결한다.

CAS 뉴턴은 CAS 콘텐츠 컬렉션을 활용해 화학, 생물학, 재료과학, 지식재산권 전반의 개념을 연결한다. 시간 절약 및 신뢰할 수 있는 답변으로 의사결정 가속화: 과학 특화 에이전트형 워크플로는 방대한 참고 자료를 간결한 인사이트로 요약하고 질문이 심화됨에 따라 접근 방식을 정교화한다.

과학 특화 에이전트형 워크플로는 방대한 참고 자료를 간결한 인사이트로 요약하고 질문이 심화됨에 따라 접근 방식을 정교화한다. 글로벌 과학 지식을 쉽게 접근할 수 있게: CAS 뉴턴은 전문적인 검색 전문성 없이도 전 세계의 공개 과학 지식에 대화 방식으로 접근할 수 있도록 한다.

CAS의 팀 왈버그(Tim Wahlberg) 최고 제품 책임자 겸 임시 사장은 "CAS 뉴턴의 출시는 과학적 지식이 발견 과정에 흐르는 방식의 중대한 전환점을 의미한다"고 말했다. 이어 "CAS 뉴턴은 과학 특화 에이전트형 AI와 CAS 콘텐츠 컬렉션의 신뢰성 및 거버넌스를 결합해 연구자들이 질문에서 검증 가능한 근거 있는 답변으로 나아갈 수 있게 한다. 단일 인터페이스를 넘어 조직이 독점 데이터와 함께 CAS 뉴턴을 적용할 수 있는 보안 환경을 포함해 팀이 일하는 곳에서 만난다. 이는 연구개발 리더와 연구자들에게 신뢰를 희생하지 않고 더 빠르게 혁신할 수 있는 실질적인 경로를 제공한다"고 덧붙였다.

연구개발 조직은 보안 환경 내에서 CAS 뉴턴을 배포하고 MCP, API, 서드파티 AI 플랫폼을 통해 독점 데이터와 통합할 수 있다. 이 접근 방식을 통해 팀은 연구 워크플로 전반에 걸쳐 CAS 데이터의 신뢰성, 거버넌스, 신뢰할 수 있는 과학적 기반을 유지하면서 자체 데이터를 활용해 혁신할 수 있다. CAS의 윤리적 인공지능 접근 방식에 따라 CAS 뉴턴은 보안 애플리케이션 경계 내에서 운영되어 사용자 입력이 솔루션 외부에 공유되지 않으며, 쿼리와 결과가 사용자 간 모델 학습에 절대 사용되지 않도록 보장한다.

사용자는 이제 CAS SciFinder®, CAS BioFinder®, 그리고 독립형 CAS 뉴턴 인터페이스를 통해 CAS 뉴턴을 이용할 수 있다. 자세한 내용은 cas.org의 CAS 뉴턴 소개 페이지를 방문해 확인할 수 있다.

CAS 소개

CAS는 전 세계의 과학적 지식을 연결해 삶을 개선하는 혁신을 가속화한다. 글로벌 혁신가들이 오늘날의 복잡한 데이터 환경을 효율적으로 탐색하고 혁신 여정의 각 단계에서 자신 있는 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 과학적 지식 관리 전문가로서 CAS 팀은 세계 최대의 인간 큐레이션 과학 데이터 권위 컬렉션을 구축하고 필수적인 정보 솔루션, 서비스, 전문 지식을 제공한다. 각 산업 분야의 과학자, 특허 전문가, 비즈니스 리더들은 CAS를 통해 기회를 발견하고, 리스크를 완화하며, 공유 지식을 활용해 영감에서 혁신으로 더 빠르게 나아간다. CAS는 미국화학회의 산하 부문이다. 자세한 내용은 cas.org에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

조 싱(Joe Singh)

시니어 커뮤니케이션 매니저

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SOURCE CAS