Coway、第37回定時株主総会を開催

株主、取締役会提案の全議案を承認

株主権強化に向け、累積投票、電子株主総会、四半期配当基準日の見直しを導入

韓国・ソウル、2026年4月1日 /PRNewswire/ -- 「Best Life Solution Company」のCoway Co., Ltd.は、本日、韓国・忠清南道公州市にあるユグオフィスで第37回定時株主総会（AGM）を開催したと発表しました。

今年の定時株主総会では、取締役会が提案した全議案が株主により承認されました。主な議案には、財務諸表、連結財務諸表および利益剰余金処分計算書の承認、定款の一部変更、取締役の選任、監査委員会委員である社外取締役の選任、ならびに取締役報酬限度額の承認が含まれていました。

Jangwon Seo, CEO of Coway, speaks at Coway’s 37th Annual General Meeting (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)

会議では、Junhyuk Bang、Jangwon Seo、Soontae Kimが社内取締役に再任されました。Simun Jeonが新たに社外取締役に選任され、Catherine Heyjung SonuとHeesun Chungが監査委員会委員である社外取締役に新たに選任されました。

株主はまた、今年の定時株主総会において、Cowayの定款変更を承認しました。Cowayは、累積投票制度および電子株主総会を導入します。さらに、同社は、四半期配当の基準日を配当決議日後に設定できるよう、規定を改定しました。

一方、監査委員会を全員社外取締役で構成すること、および取締役会議長に社外取締役を選任することを内容とする株主提案は承認されませんでした。

CowayのCEOであるJangwon Seoは、「Cowayは、株主の皆様とのコミュニケーションをさらに強化するとともに、持続可能な成長の実現と企業価値の向上に向けた取り組みを継続してまいります」と述べました。

Coway Co., Ltd.について

1989年に韓国で設立されたCowayは、「Best Life Solution Company」として、浄水器、空気清浄機、ビデ、マットレスなどの革新的な家庭用電化製品で人々の生活を健康で快適にする、業界をリードする環境家電企業です。BEREXは睡眠とウェルネスに関する同社のブランドで、最先端のマットレスとマッサージチェアを通じた生活の質の向上を目指しています。設立以来、Cowayは環境家電業界のリーダーとなり、集中的な研究、エンジニアリング、開発、そして顧客サービスを通じてその地位を築いてきました。同社は、受賞歴のある製品、家庭の健康に関する専門知識、比類のない市場シェア、顧客満足度、そしてブランド認知度を通じて、革新への献身を証明しています。Cowayは、韓国での事業成功を基盤に、製品ラインの多様化とマレーシア、米国、タイ、中国、インドネシア、ベトナム、欧州での海外事業の加速を通じて、革新を続けています。同社は2025年に、ライフステージに合わせてパーソナライズされたケアソリューションを提供するプレミアム高齢者ケアプラットフォーム「Coway Life Solution」を立ち上げました。詳細については、http://www.coway.com/または http://newsroom.coway.comをご覧ください。

SOURCE Coway Co., Ltd.