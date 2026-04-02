Coway celebra la trigésima séptima Reunión General Anual

Los accionistas aprueban todos los puntos del orden del día propuestos por la junta

Se introdujeron el voto acumulativo, las reuniones generales electrónicas y la revisión de la fecha de registro del dividendo trimestral con el fin de potenciar los derechos de los accionistas

SEÚL, Corea del Sur, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company", anunció que celebró la 37.ª Reunión General Anual (AGM) en su sede de Yugu, en la ciudad de Gongju, provincia de Chungcheongnam, Corea del Sur.

Jangwon Seo, director ejecutivo de Coway, interviene en la 37.ª Reunión General Anual de Coway (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)

En la AGM de este año, los accionistas aprobaron todos los puntos del orden del día tal y como los había propuesto la Junta Directiva. Entre los puntos clave del orden del día, se incluyeron la ratificación de los estados financieros, los estados financieros consolidados y los estados de distribución de las ganancias retenidas; las enmiendas parciales de los estatutos sociales; el nombramiento de directores; el nombramiento de directores externos para ejercer como miembros del Comité de Auditoría; y la aprobación del límite de remuneración de los directores.

Durante la reunión, Junhyuk Bang, Jangwon Seo y Soontae Kim fueron reelegidos como directores internos. Simun Jeon fue nombrado recientemente director externo, mientras que Catherine Heyjung Sonu y Heesun Chung fueron nombradas recientemente directoras externas para ejercer como miembros del Comité de Auditoría.

Los accionistas también aprobaron las enmiendas de los estatutos sociales de Coway durante la AGM de este año. Coway introducirá un sistema de votación acumulativa, así como reuniones generales electrónicas. Además, la empresa modificó las disposiciones para permitir que la fecha de registro de los dividendos trimestrales se fije después de la fecha de aprobación del dividendo.

Por otra parte, no se aprobaron las propuestas de los accionistas que proponían que el Comité de Auditoría estuviera compuesto íntegramente por directores externos y que se nombrara a un director externo como presidente de la Junta.

Jangwon Seo, director ejecutivo de Coway, declaró: "Coway trabajará para fortalecer aún más la comunicación con nuestros accionistas, así como para continuar con nuestros intentos por lograr un crecimiento sostenible y aumentar el valor corporativo".

Acerca de Coway Co., Ltd.

Coway, la "Best Life Solution Company", fue fundada en Corea en 1989 y es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. La última apuesta de la empresa, la marca BEREX, tiene el objetivo de mejorar el sueño y el bienestar con colchones y sillones de masaje de última generación. Desde su fundación, Coway se ha vuelto líder del sector de electrodomésticos ecológicos, con una intensa labor de investigación, ingeniería, desarrollo y atención al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación con productos galardonados, experiencia en sanidad domiciliaria, una cuota de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway sigue innovando mediante la diversificación de las líneas de productos y la aceleración de los negocios en el extranjero, en Malasia, EE. UU., Tailandia, China, Indonesia, Vietnam y Europa, para lo cual se basa en el éxito empresarial en Corea. En 2025, la empresa lanzó Coway Life Solution, una plataforma de cuidado para personas mayores de nivel prémium, que ofrece soluciones de cuidado personalizadas y adaptadas a las diferentes etapas de la vida. Para más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946656/Image__Coway_Holds_37th_Annual_General_Meeting.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

FUENTE Coway Co., Ltd.