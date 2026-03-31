Coway celebra su 37ª Asamblea General Anual

Los accionistas aprueban todos los puntos del orden del día propuestos por el consejo.

Se introdujeron el voto acumulativo, las juntas generales electrónicas y la revisión de la fecha de registro del dividendo trimestral para fortalecer los derechos de los accionistas.

SEÚL, Corea del Sur, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company", anunció que hoy celebró su 37ª Asamblea General Anual (AGA) en su oficina de Yugu, en la ciudad de Gongju, provincia de Chungcheongnam, Corea del Sur.

Jangwon Seo, CEO of Coway, speaks at Coway’s 37th Annual General Meeting

En la Junta General Anual de este año, los accionistas aprobaron todos los puntos del orden del día propuestos por el Consejo de Administración. Entre los puntos clave se incluyeron la ratificación de los estados financieros, los estados financieros consolidados y los estados de distribución de las utilidades retenidas; modificaciones parciales a los Estatutos Sociales; el nombramiento de consejeros; el nombramiento de consejeros externos para formar parte del Comité de Auditoría; y la aprobación del límite de remuneración de los consejeros.

Durante la reunión, Junhyuk Bang, Jangwon Seo y Soontae Kim fueron reelegidos como consejeros internos. Simun Jeon fue nombrado consejero externo, mientras que Catherine Heyjung Sonu y Heesun Chung fueron nombradas consejeras externas para formar parte del Comité de Auditoría.

Los accionistas también aprobaron las modificaciones a los Estatutos Sociales de Coway durante la Junta General Anual de este año. Coway implementará un sistema de votación acumulativa y celebrará juntas generales electrónicas. Además, la compañía revisó las disposiciones para permitir que la fecha de registro para el pago de dividendos trimestrales sea posterior a la fecha de la resolución sobre dividendos.

Por otro lado, no se aprobaron las propuestas de los accionistas que contemplaban la formación de un Comité de Auditoría compuesto íntegramente por consejeros externos y el nombramiento de un consejero externo como presidente del Consejo de Administración.

Jangwon Seo, consejero delegado de Coway, declaró: "Coway trabajará para fortalecer aún más la comunicación con nuestros accionistas, así como para continuar nuestros esfuerzos por lograr un crecimiento sostenible y aumentar el valor corporativo".

Acerca de Coway Co., Ltd.

Establecida en Corea en el año 1989, Coway, la "Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. BEREX, la marca de sueño y bienestar de la empresa, pretende mejorar la calidad de vida mediante colchones y sillones de masaje de última generación. Desde su fundación, Coway se ha convertido en líder del sector de los electrodomésticos ecológicos, gracias a una intensa labor de investigación, ingeniería, desarrollo y atención al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación por medio de sus productos galardonados, experiencia en salud en el hogar, una cuota de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway continúa innovando mediante la diversificación de las líneas de productos y la aceleración de los negocios en el extranjero en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam y Europa, basándose en el éxito empresarial en Corea. En 2025, la empresa lanzó Coway Life Solution, una plataforma premium dedicada al cuidado de ancianos que ofrece soluciones de Cuidado personalizadas y adaptadas a las distintas etapas de la vida. Para más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

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