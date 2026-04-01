코웨이, 제37기 정기주주총회 개최

• 주주들, 이사회 상정 안건 전부 승인

• 주주 권익 강화를 위해 집중투표제 및 전자 주주총회 도입, 분기배당 기준일 변경

서울, 한국 2026년 4월 1일 /PRNewswire/ -- "Best Life Solution Company" 코웨이(Coway Co., Ltd.)가 3월 31일 충청남도 공주시 유구읍 본사에서 제37기 정기주주총회(AGM)를 개최했다고 밝혔다.

이번 정기주주총회에서는 이사회가 상정한 안건이 전부 주주들의 승인을 받았다. 주요 안건은 재무제표 및 연결재무제표 승인, 이익잉여금처분계산서 승인, 정관 일부 변경, 이사 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임, 이사 보수한도 승인 등이었다.

Jangwon Seo, CEO of Coway, speaks at Coway’s 37th Annual General Meeting (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)

이날 회의에서는 방준혁, 서장원, 김순태가 사내이사로 재선임됐으며, 전시문이 신규 사외이사로 선임됐다. 또한 손희정 캐서린(Catherine Heyjung Sonu)과 정희선이 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 새롭게 선임됐다.

주주들은 이번 정기주주총회에서 코웨이 정관 변경안도 승인했다. 코웨이는 집중투표제와 전자 주주총회를 도입할 예정이며, 분기배당 기준일을 배당 결의일 이후로 설정할 수 있도록 관련 규정을 개정했다.

한편 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하고 이사회 의장을 사외이사로 선임하는 내용을 담은 주주 제안은 승인되지 않았다.

서장원 코웨이 최고경영자(CEO)는 "코웨이는 주주들과의 소통을 더욱 강화하는 한편, 지속 가능한 성장과 기업가치 제고를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

코웨이 소개

코웨이는 1989년 한국에서 설립된 "Best Life Solution Company"로, 정수기, 공기청정기, 비데, 매트리스 등 혁신적인 생활환경 가전을 통해 사람들의 삶을 건강하고 편안하게 만드는 선도적인 환경가전 기업이다. 코웨이의 슬립 및 웰니스 브랜드 BEREX는 첨단 매트리스와 마사지 체어를 통해 삶의 질 향상을 목표로 한다. 코웨이는 설립 이후 집중적인 연구개발, 엔지니어링, 제품 개발 및 고객 서비스 역량을 바탕으로 환경가전 산업의 선도 기업으로 자리매김했다. 또한 수상 경력을 보유한 제품, 홈 헬스 전문성, 독보적인 시장 점유율, 높은 고객 만족도 및 브랜드 인지도를 통해 혁신에 대한 확고한 의지를 입증해 왔다. 코웨이는 한국 시장에서의 성공을 기반으로 말레이시아, 미국, 태국, 중국, 인도네시아, 베트남 및 유럽 등 글로벌 시장으로 사업을 확장하며 제품 포트폴리오를 다각화하고 지속적으로 혁신을 이어가고 있다. 2025년에는 생애주기별 맞춤형 케어 솔루션을 제공하는 프리미엄 시니어 케어 플랫폼 '코웨이 라이프 솔루션'을 출시했다. 자세한 정보는 http://www.coway.com/ 또는 http://newsroom.coway.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Coway Co., Ltd.