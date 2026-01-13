DAR GLOBAL E TRUMP ORGANIZATION AMPLIAM SEU PORTFÓLIO NA ARÁBIA SAUDITA COM O TRUMP PLAZA JEDDAH, AVALIADO EM MAIS DE US$ 1 BILHÃO

JEDDAH, Arábia Saudita, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Dar Global (LSE: DAR), incorporadora imobiliária internacional de luxo com ações na Bolsa de Valores de Londres, anunciou hoje o lançamento oficial do Trump Plaza Jeddah, sua terceira parceria de prestígio com a Trump Organization na Arábia Saudita. Avaliado em mais de US$ 1 bilhão, este empreendimento icônico, estrategicamente localizado dentro do vasto empreendimento Amaya ao longo da King Abdulaziz Road, tem tudo para redefinir o conceito de vida urbana de luxo no próspero cenário imobiliário de Jeddah, após o sucesso do lançamento da Trump Tower Jeddah em dezembro de 2024.

As opções residenciais incluem as Trump Executive Residences, com 1, 2 e 3 quartos totalmente mobiliadas; as Trump Park Residences, com 2, 3 e 4 quartos premium; e as exclusivas Trump Townhouses, com 4 quartos. Com escritórios residenciais cuidadosamente projetados, lojas premium e restaurantes selecionados, o projeto redefine a vida moderna, combinando conveniência e luxo em um único destino conectado. Os serviços opcionais de gestão de locação aumentam ainda mais o apelo para proprietários internacionais que buscam uma experiência de propriedade pronta para uso.

Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization, comentou: "A expansão da nossa presença na Arábia Saudita com o Trump Plaza Jeddah reforça o nosso compromisso com a excelência e o design icônico. Este projeto demonstra a força de nossa relação com a Dar Global e nossa confiança em Jeddah como uma cidade dinâmica e relevante no cenário global. O Trump Plaza Jeddah estabelecerá um novo padrão para destinos urbanos integrados."

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, acrescentou: "O lançamento do Trump Plaza Jeddah é um marco importante em nosso portfólio na Arábia Saudita. Não se trata de um empreendimento de uso único, mas de um ecossistema urbano cuidadosamente planejado para residentes de todo o mundo que desejam viver, trabalhar e se conectar no melhor endereço de Jeddah. Situado em um parque privativo e com comodidades de nível internacional, o Trump Plaza Jeddah apresenta um novo modelo de vida urbana moderna no Reino.

Uma parte essencial da oferta de estilo de vida é o exclusivo Vitality Club, com 4.000 metros quadrados, que conta com simuladores de golfe, spa, instalações de medicina esportiva e recuperação, piscinas, restaurantes e espaços de bem-estar de alto desempenho. O destino de compras e restaurantes, incluindo o Trump Grill, o Trump Daily, uma padaria artesanal e uma loja especializada em fitness, reforçam seu posicionamento como um bairro vibrante dia e noite.

Localizado no coração do empreendimento Amaya, com 1 milhão de metros quadrados, o Trump Plaza Jeddah é o projeto âncora de um novo distrito urbano altamente integrado que reflete a crescente proeminência do Reino como destino imobiliário internacional, apoiado por incentivos à propriedade de estrangeiros, imposto sobre ganhos de capital de 0% e investimento acelerado em infraestrutura.

