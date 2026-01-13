Dar GlobalとThe Trump Organization、10億ドル規模のトランプ・プラザ・ジッダでサウジアラビア事業のポートフォリオを拡大

ジッダ（サウジアラビア）, 2026年1月13日 /PRNewswire/ -- ロンドン証券取引所に上場する国際的な高級不動産開発会社であるDar Global（LSE: DAR）は本日、トランプ・プラザ・ジッダ（Trump Plaza Jeddah）の正式な立ち上げを発表しました。これは、サウジアラビアにおけるThe Trump Organizationとの3度目の名誉ある提携を象徴するものです。評価額が10億ドルを超えるこの象徴的な開発プロジェクトは、アブドゥルアジーズ国王通り沿いの広大なAmaya開発地区内の戦略的な場所に位置しており、2024年12月のトランプ・プラザ・ジッダの着工成功に続き、活況を呈するジッダの不動産市場において高級都市型ライフスタイルを再定義するものとして位置付けられています。

住宅物件では、家具完備の1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルームから成るトランプ・エグゼクティブ・レジデンス、プレミアムな2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームのトランプ・パーク・レジデンス、さらに限定的に提供される4ベッドルームのトランプ・タウンハウスを展開しています。綿密に設計されたホームオフィス、高級小売店舗、および厳選されたダイニングとともに、同プロジェクトは利便性と贅沢さを一つの繋がった目的地へと融合させることで、現代的な生活を再定義します。オプションとして提供される賃貸管理サービスにより、ターンキー型の所有体験を求める海外オーナーにとっての魅力がさらに高まります。

The Trump Organizationの取締役副社長であるEric Trumpは、次のようにコメントしました。「トランプ・プラザ・ジッダを通じてサウジアラビアでの存在感を拡大することは、世界最高水準の品質と象徴的なデザインに対する当社のコミットメントを改めて示すものです。同プロジェクトは、Dar Globalとの強固なパートナーシップの力強さと、ジッダをダイナミックで国際的な存在感を持つ都市として捉える当社の確信を反映しています。トランプ・プラザ・ジッダは、統合された都市型目的地の新たなベンチマークを確立するでしょう。」

Dar GlobalのCEOであるZiad El Chaarは、次のように付け加えました。「トランプ・プラザ・ジッダの立ち上げは、当社のサウジアラビア事業ポートフォリオにおける重要な節目を示すものです。同プロジェクトは単一用途の開発ではなく、ジッダ随一の立地において、暮らし、働き、交流することを求めるグローバルな居住者のために綿密に構想された都市エコシステムです。プライベートパークを核とし、世界水準のアメニティに支えられたトランプ・プラザ・ジッダは、サウジアラビア王国における現代的な都市生活の新たなモデルを提示します。」

ライフスタイル提案の中核を成すのは、ゴルフシミュレーター、スパ、スポーツ医療およびリカバリー施設、スイミングプール、ダイニング、高性能ウェルネス空間を備えた、4,000平方メートルの専用Vitality Clubです。トランプ・グリル、トランプ・デイリー、職人によるベーカリー、およびフィットネス・プロショップを含む目的地となる小売店舗やダイニングは、昼夜を問わず活気ある地区としての地位を強化しています。

100万平方メートルに及ぶAmaya開発の中心に位置するトランプ・プラザ・ジッダは、外国人所有に対する優遇措置、0%のキャピタルゲイン税、そして加速するインフラ投資に支えられ、グローバルな不動産投資先として存在感を高めるサウジアラビア王国の姿を反映した、新たな高度統合型都市地区の中核を成しています。

