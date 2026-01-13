DAR GLOBAL ET THE TRUMP ORGANISATION ÉLARGISSENT LE PORTEFEUILLE SAOUDIEN AVEC LE TRUMP PLAZA DE JEDDAH, D'UNE VALEUR DE 1 MILLIARD DE DOLLARS

JEDDAH, Arabie Saoudite, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE : DAR), promoteur immobilier international de luxe coté à Londres, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel du Trump Plaza Jeddah, marquant ainsi sa troisième collaboration prestigieuse avec The Trump Organization en Arabie Saoudite. Évalué à plus d'un milliard de dollars, ce projet phare, situé au cœur du vaste complexe Amaya sur la King Abdulaziz Road, est sur le point de redéfinir le mode de vie urbain de luxe dans le paysage immobilier florissant de Jeddah, après le lancement réussi de la Trump Tower Jeddah en décembre 2024.

DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANISATION EXPAND SAUDI PORTFOLIO WITH USD 1BN TRUMP PLAZA JEDDAH

Les offres résidentielles comprennent des résidences exécutives Trump entièrement meublées de 1, 2 et 3 chambres à coucher, des résidences Trump Park haut de gamme de 2, 3 et 4 chambres à coucher et des maisons de ville Trump exclusives de 4 chambres à coucher. Avec des bureaux à domicile bien conçus, des commerces de qualité et une restauration de premier choix, le projet redéfinit le mode de vie moderne en associant commodité et luxe dans une destination unique et connectée. Les services optionnels de gestion locative renforcent l'attrait pour les propriétaires internationaux à la recherche d'une expérience de propriété clé en main.

Eric Trump, vice-président exécutif de The Trump Organization, a commenté : « Le développement de notre présence en Arabie Saoudite avec le Trump Plaza Jeddah souligne notre engagement en faveur d'une qualité de niveau international et d'un design emblématique. Ce projet témoigne de la solidité de notre relation avec Dar Global et de notre confiance en Jeddah, ville dynamique et incontournable sur le plan mondial. Le Trump Plaza Jeddah constituera une nouvelle référence en matière de destinations urbaines intégrées ».

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a ajouté : « Le lancement du Trump Plaza Jeddah représente une étape importante dans notre portefeuille saoudien. Il ne s'agit pas d'un développement à usage unique, mais d'un écosystème urbain soigneusement conçu pour les résidents du monde entier qui souhaitent vivre, travailler et se connecter au meilleur endroit de Jeddah. Ancré dans un parc privé et soutenu par des équipements de niveau international, Trump Plaza Jeddah introduit un nouveau mode de vie urbaine moderne dans le Royaume ».

Au cœur de ce cadre de vie se trouve le club exclusif Vitality, d'une superficie de 4 000 mètres carrés, avec des simulateurs de golf, un spa, des centres de médecine sportive et de récupération, des piscines, des restaurants et des espaces de bien-être haute performance. Les commerces de destination et les restaurants, dont le Trump Grill, le Trump Daily, une boulangerie artisanale et un magasin de fitness, renforcent son positionnement en tant que quartier de jour comme de nuit.

Situé au cœur du projet Amaya de 1 000 000 de mètres carrés, le Trump Plaza Jeddah est le point d'ancrage d'un nouveau quartier urbain hautement intégré qui est le reflet de l'importance croissante du Royaume en tant que destination immobilière mondiale, soutenue par des incitations à la propriété étrangère, un impôt sur les plus-values de 0 % et des investissements accélérés dans l'infrastructure.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2859284/Dar_Global_Expansion.jpg