DAR GLOBAL Y LA ORGANIZACIÓN TRUMP AMPLÍAN SU CARTERA EN ARABIA SAUDITA CON EL TRUMP PLAZA JEDDAH, VALORADO EN USD 1,000 MILLONES

JEDDAH, Arabia Saudit, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), la desarrolladora inmobiliaria internacional de lujo que cotiza en la Bolsa de Londres, anunció hoy el lanzamiento oficial de Trump Plaza Jeddah, lo que supone su tercera prestigiosa colaboración con la Organización Trump en Arabia Saudita. Con un valor superior a USD 1,000 mil millones, este emblemático desarrollo, estratégicamente ubicado dentro del extenso complejo Amaya a lo largo de King Abdulaziz Road, está llamado a redefinir la vida urbana de lujo en el próspero panorama inmobiliario de Yeddah, tras el exitoso lanzamiento de la Trump Tower Jeddah en diciembre de 2024.

Las ofertas residenciales incluyen residencias ejecutivas Trump totalmente amuebladas de 1, 2 y 3 dormitorios; residencias Trump Park premium de 2, 3 y 4 dormitorios; y exclusivas casas adosadas Trump de 4 dormitorios. Junto con oficinas en casa cuidadosamente diseñadas, tiendas premium y restaurantes selectos, el proyecto redefine la vida moderna al combinar la practicidad y el lujo en un único destino conectado. Los servicios opcionales de gestión de alquileres aumentan aún más el atractivo para los propietarios internacionales que buscan una experiencia de propiedad llave en mano.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, comentó: "Ampliar nuestra presencia en Arabia Saudita con el Trump Plaza Jeddah resalta nuestro compromiso con la calidad de clase mundial y el diseño icónico. Este proyecto refleja la solidez de nuestra relación con Dar Global y nuestra confianza en Jeddah como una ciudad dinámica y relevante a nivel mundial. El Trump Plaza Jeddah establecerá un nuevo punto de referencia para los destinos urbanos integrados".

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, añadió: "El lanzamiento de Trump Plaza Jeddah representa un hito importante en nuestra cartera saudí. No se trata de un desarrollo de uso único, sino de un ecosistema urbano cuidadosamente diseñado para residentes internacionales que desean vivir, trabajar y conectarse en la mejor ubicación de Jeddah. Con un parque privado como eje central y respaldado por servicios de primera clase, Trump Plaza Jeddah introduce un nuevo modelo de vida urbana moderna en el Reino".

Un elemento central de la oferta de estilo de vida es el exclusivo Vitality Club, de 4.000 metros cuadrados, con simuladores de golf, un spa, instalaciones de medicina deportiva y recuperación, piscinas, restaurantes y espacios de bienestar de alto rendimiento. Los comercios y restaurantes, entre los que se incluyen Trump Grill, Trump Daily, una panadería artesanal y una tienda especializada en fitness, refuerzan su posicionamiento como un distrito atractivo tanto de día como de noche.

Ubicado en el corazón del complejo Amaya, de 1,000,000 de metros cuadrados, Trump Plaza Jeddah es el eje de un nuevo distrito urbano muy integrado que refleja la creciente importancia del Reino como destino inmobiliario mundial, respaldado por incentivos a la propiedad extranjera, un impuesto sobre las ganancias de capital del 0% y una inversión acelerada en infraestructuras.

