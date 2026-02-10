다르 글로벌, 가족 엔터테인먼트의 아이코닉 브랜드인 AIDA에서 니켈로디언 호텔 & 리조트 오만 최초로 선보여

무스카트, 오만 술탄국, 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- 런던 증시에 상장된 럭셔리 부동산 개발사 다르 글로벌(Dar Global)이 자사의 랜드마크 개발 프로젝트인 AIDA에서 니켈로디언 호텔 & 리조트 오만(Nickelodeon Hotels & Resorts Oman)을 공개했다. 이번 프로젝트는 빠르게 성장 중인 오만 관광 산업에 의미 있는 추가 사례로, 럭셔리 가족 여행의 새로운 기준을 제시함과 동시에 술탄국 내 가장 야심찬 목적지 중 하나에서 차별화된 투자 기회를 제공한다.

AIDA의 절벽 정상 커뮤니티 내 해발 130m 지점에 있는 이 리조트는 고급 호스피탈리티와 몰입형 가족 중심 엔터테인먼트를 결합했다. 니켈로디언 호텔은 총 120개 객실을 갖추며, 가구가 완비된 테마형 럭셔리 스위트와 가족 친화형 객실로 구성된다. 객실은 1베드룸 유닛부터 넓은 3베드룸 레지던스까지 다양하며, 니켈로디언의 세계적으로 잘 알려진 브랜드에서 영감을 받은 대담한 개성과 유쾌한 디테일로 설계됐다.

DAR GLOBAL DEBUTS NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN IN AIDA, THE ICONIC BRAND OF FAMILY ENTERTAINMENT

투숙객과 거주자는 슬라이드와 스플래시 존을 갖춘 시그니처 워터파크 아쿠아 닉(Aqua Nick)을 비롯해 테마 다이닝 콘셉트, 호텔 전용 키즈 클럽인 클럽 닉(Club Nick), 인터랙티브 게임 쇼, 캐릭터 등장, 니켈로디언의 상징적인 슬라임 체험 등 라이브 엔터테인먼트 프로그램을 즐길 수 있다.

투자자 관점에서 이번 프로젝트는 세계적으로 인지도가 높은 패밀리 호스피탈리티 브랜드 내 완전 소유권을 제공하며, 강력한 수요 창출, 장기적인 매력, 그리고 매력적인 수익을 견인하도록 설계됐다.

니켈로디언 호텔 & 리조트 오만은 다르 글로벌과 오만의 대표 관광 개발 기관인 옴란 그룹(Omran Group)의 합작 프로젝트인 AIDA 마스터플랜의 일부다. 총 350만㎡ 규모의 AIDA는 럭셔리 골프, 주거 및 호스피탈리티 시설을 통합한 복합 개발로, 맨션, 한정판 빌라, 프리미엄 아파트 등을 포함하며 오만을 고품질 주거•관광•투자 목적지로서 한층 강화한다.

지아드 엘 샤르(Ziad El Chaar) 다르 글로벌 최고경영자는 "AIDA는 오만의 럭셔리 부동산 지형을 한 단계 끌어올리고 장기적인 경제 성장을 지원하는 이정표적인 프로젝트이다. 니켈로디언 호텔 & 리조트 오만의 도입은 글로벌 수요에 부합하는 차별화된 목적지와 매력적인 투자 기회를 제공하겠다는 우리의 약속을 보여준다"고 말했다.

파라마운트(Paramount)의 마리 마크스(Marie Marks) 글로벌 체험 부문 수석부사장은 "니켈로디언 호텔 & 리조트 오만은 세계적 수준의 엔터테인먼트와 세심하게 설계된 숙박을 결합해 가족과 팬들에게 잊지 못할 목적지를 제공하고, 오래도록 기억에 남는 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

이번 개발은 오만 비전 2040(Oman Vision 2040)에 부합하며, 관광 산업 확대와 GDP 다각화를 목표로 하는 국가 전략을 지원한다. 핵심 인프라를 포함한 AIDA 1단계는 2027년 완공이 예정돼 있으며, 초기 투자자는 다르 글로벌의 브랜드 레지던셜 및 호스피탈리티 개발 분야에서 입증된 실적을 바탕으로 빠르게 부상하는 럭셔리 목적지에 선제적으로 진입하는 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2889873/Dar_Global.jpg

SOURCE Dar Global