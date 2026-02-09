Dar Global presenta Nickelodeon Hotels & Resorts Omán en Aida, la emblemática marca de ocio familiar

MUSCAT, Sultanato de Omán, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, ha inaugurado Nickelodeon Hotels & Resorts Omán en su emblemático complejo AIDA. El proyecto supone una importante incorporación al creciente sector turístico de Omán, redefiniendo los viajes familiares de lujo y presentando una oportunidad de inversión única en uno de los destinos más ambiciosos del Sultanato.

Ubicado a 130 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad sobre un acantilado de AIDA, el resort combina una hospitalidad de lujo con entretenimiento inmersivo para toda la familia. El Hotel Nickelodeon contará con 120 habitaciones, que incluyen suites de lujo temáticas amuebladas y habitaciones familiares, desde unidades de una habitación hasta amplias residencias de tres habitaciones, cada una diseñada con un carácter audaz y detalles divertidos inspirados en las marcas de Nickelodeon, reconocidas mundialmente.

Los huéspedes y residentes disfrutarán del acceso a Aqua Nick, un parque acuático exclusivo con toboganes y zonas de chapoteo, junto con conceptos de restaurantes temáticos, Club Nick (el club exclusivo para niños del hotel) y un programa de entretenimiento en vivo que incluye programas de juegos interactivos, apariciones de personajes y las icónicas experiencias slime de Nickelodeon.

Para los inversores, el proyecto ofrece propiedad total dentro de un concepto de hostelería familiar de marca reconocido mundialmente, diseñado para impulsar una fuerte demanda, atractivo a largo plazo y retornos atractivos.

Nickelodeon Hotels & Resorts Omán forma parte del plan maestro AIDA, una iniciativa conjunta entre Dar Global y Omran Group, la principal entidad de desarrollo turístico de Omán. Con una extensión de 3,5 millones de metros cuadrados, AIDA integra una oferta de golf, residencial y hotelera de lujo, incluyendo mansiones, villas de edición limitada y apartamentos prémium, lo que refuerza el posicionamiento de Omán como destino de alta calidad de vida, turismo e inversión.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, afirmó: "AIDA es un proyecto emblemático que eleva el panorama inmobiliario de lujo de Omán y promueve el crecimiento económico a largo plazo. La incorporación de Nickelodeon Hotels & Resorts Omán refleja nuestro compromiso de ofrecer destinos distintivos y atractivas oportunidades de inversión que satisfagan la demanda global".

Marie Marks, vicepresidenta sénior de Experiencias Globales de Paramount, agregó: "Nickelodeon Hotels & Resorts Omán ofrecerá a las familias y fans un destino inolvidable, que combina entretenimiento de primer nivel con alojamiento cuidadosamente diseñado que crea recuerdos imborrables".

En consonancia con la Visión Omán 2040, el desarrollo apoya los objetivos nacionales de expansión turística y diversificación del PIB. Con la primera fase de AIDA, que incluye la infraestructura básica, prevista para 2027, los primeros inversores se beneficiarán de la entrada en un destino de lujo en rápida expansión, respaldado por la trayectoria demostrada de Dar Global en desarrollos residenciales y hoteleros de marca.